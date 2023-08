Humo selecteert het nieuwste van Netflix en co

‘Depp v Heard’

Vanaf 16 augustus op Netflix

DOCU Zijn triomfantelijke intrede op het filmfestival van Cannes afgelopen mei, inclusief zeven minuten staande ovatie, bewees het opnieuw: het imago van Johnny Depp heeft het veelbesproken proces tegen zijn ex ­Amber Heard in 2022 goed overleefd. En dat terwijl Depp in 2020 zijn rechtszaak tegen The Sun, dat hem een ‘wife beater’ had genoemd, wél verloor en er tijdens het proces tegen Heard een hoop onfrisse verhalen over hem naar boven zijn gekomen. Veel heeft te maken met hoe de zaak leefde op sociale media, en dan vooral op TikTok, waar duizenden accounts Amber Heard afschilderden als een leugenachtige zottin die uit was op het geld van ­Johnny Depp. De makers van ‘Depp V Heard’ sloegen ruim twee maanden lang hun tent op in de rechtszaal en registreerden alles wat daar gezegd werd: hun driedelige docu biedt, zo beloven ze, een neutrale kijk op het proces en toont wat er gebeurt als sociale media worden ingezet om de partijen zwart te maken.

‘Leopard Skin’

Vanaf 17 augustus op Streamz

SERIE Drie criminelen zoeken onderdak in een afgelegen villa in Mexico omdat ze op de vlucht zijn voor de politie na een mislukte diamantroof. In die ­riante woning treffen ze twee vreemde dames aan, gespeeld door Carla Gugino en Gaite Jansen, de Nederlandse actrice die eerder in ‘Peaky Blinders’ te zien was. Aldus begint ‘Leopard Skin’, een thriller waarin elk personage donkere geheimen verbergt. De reeks telt acht afleveringen van een halfuur, die volgens Amerikaanse recensenten aanvoelen als een droom: ‘Het is bizar, het is eigenzinnig, het is sexy.’ Verwacht sensuele scènes met vrouwelijk schoon, tijdssprongen en Jeffrey Dean Morgan als een corrupte rechter. Weetje: bedenker Sebastián Gutiérrez is de partner van Gugino.

Leopard Skin Beeld Streamz

‘Harlan Coben’s Shelter’

Vanaf 18 augustus op Prime Video

SERIE Netflix heeft al heel wat successen geboekt met adaptaties van Harlan ­Cobens populaire misdaadboeken, waaronder ‘Safe’, ‘Stay ­Close’ en ‘The Stranger’. Het is maar eerlijk dat Prime ­Video óók eens een Coben aan z’n catalogus mag toevoegen. ‘Shelter’, bij ons verschenen als ‘Schuilplaats’, was het eerste boek rond Mickey Bolitar, het tienerneefje van Cobens populaire personage Myron Bolitar. Mickey is nog aan het rouwen om zijn verongelukte vader wanneer Ashley, zijn knappe vriendinnetje, van de aardbol verdwijnt. Ondertussen claimt een vreemde oude dame dat ­Mickeys vader nog steeds leeft. De hoofdrol is weggelegd voor Jaden Michael, gekend van ‘Colin in Black & White’ op Netflix. Harlan Coben wijdde een trilogie aan Mickey Bolitar, dus er kunnen nog minstens twee seizoenen van deze young adult-reeks volgen.

Shelter Beeld Netflix

‘Mask Girl’

Vanaf 18 augustus op Netflix

SERIE ‘Drie namen, drie moorden, drie levens,’ zo vat Netflix ‘Mask Girl’ cryptisch samen. De Zuid-Koreaanse thrillerreeks draait rond Kim Mo-Mi, een onzekere vrouw die pas openbloeit wanneer ze haar gezicht verbergt met een masker. Mo-Mi wordt zo een mysterieuze internetpersoonlijkheid bijgenaamd Mask Girl, maar haar populariteit gaat al snel de verkeerde kant op. De trailer belooft bloederige messen, mor­bide seksfantasieën en dubbele identiteiten. Netflix zou dríé actrices ingeschakeld hebben voor de rol van Mo-Mi: de Zuid-Koreaanse ster Go Hyun-jung, zangeres Nana en een vooralsnog onbekende derde. Mo-Mi’s gevaarlijkste tegenstander: een bezorgde moeder.

Mask Girl Beeld Jun Hea-sun/Netflix

‘Invasion − seizoen 2’

Vanaf 23 augustus op Apple TV+

SERIE De prestigieuze sf-reeks ‘Invasion’ volgt een handvol personages tijdens een buitenaardse invasie, onder wie een Afghaanse soldaat, een Japanse ruimte­technicus, een Londense schoolbus vol tieners en sheriff Sam Neill, die u kent van ‘Jurassic Park’ en ‘Peaky Blinders’. Klinkt spannend, maar dat was deze serie tijdens haar eerste seizoen zelden. ‘Invasion’ is een dramareeks die de personages centraal plaatst in plaats van de aliens, een beetje zoals klassieker ‘The Leftovers’ met de mysterieuze verdwijning van twee procent van de wereldbevolking deed. ‘Een nobele aanpak,’ aldus Onze Man, ‘maar ‘Invasion’ is vooral een les in geduld.’ Het tweede seizoen begint 121 dagen na de invasie, wanneer de mensheid de strijd stilaan aan het verliezen is. Hopelijk levert dat ditmaal naast diepgaande ook meeslepende televisie op.

Invasion Beeld Apple+ tv

‘Bardot’

Vanaf 23 augustus op Netflix

SERIE Sinds ze in 1973 afscheid nam van de filmindustrie, kwam Brigitte Bardot vooral in het nieuws met haar werk als dierenrechtenactiviste en haar aangebrande politieke overtuigingen: ze is een fan van Marine Le Pen van het extreemrechtse Front Natio­nal. Vragen om mee te werken aan films of series over haar carrière heeft ze altijd afgewimpeld, en dus moest de Franse actrice Julia de Nunes (23) niet op haar hulp rekenen toen ze de hoofdrol kreeg in de minireeks ‘Bardot’. De serie volgt de jonge Bardot van haar eerste auditie eind jaren 1940, op haar 15de, tot de release van ‘La vérité’, de film van Henri-Georges ­Clouzot uit 1960. Die leverde Bardot het grootste kassucces tot dan toe op en maakte van haar meer dan een sekssymbool, maar de opnames verliepen zo tumultueus dat de ster zichzelf een maand voor de release van het leven probeerde te beroven. Het zesdelige ‘Bardot’ was in mei al te zien in Frankrijk en werd daar goed onthaald; ‘BB’ liet, zoals te verwachten, vooraf enkel weten dat ze niet van plan was om te kijken.