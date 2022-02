Humo sprak met de ontmaskerde zangers: ‘Elk optreden was een foltering’

‘The Masked Singer’ kluistert dit jaar zo mogelijk nóg meer Vlamingen aan de buis. Na vier afleveringen werden we al getrakteerd op een zingende toptennister, quizpresentator en regisseur, comedian en Mister Eurovision himself. Humo sprak met die drie laatste afvallers.

Erik Van Looy is Radijsje: ‘Ik heb deelgenomen aan ‘The Masked Singer’ om de bevolking van Zuid-Korea te steunen’

Beeld VTM

In het glitterpak van het ravissante Radijsje bleek niemand minder dan Erik Van Looy te zitten.

HUMO Ik zou willen zeggen dat ik verrast ben, maar dankzij Kevin Janssens is vrijwel niemand dat meer.

ERIK VAN LOOY «Kevin is één van mijn beste vrienden, hij kent me door en door. We hebben al zoveel samen beleefd, hij weet hoe ik loop, hoe ik mijn armen beweeg, hoe ik adem… En dus ook hoe ik zing.

»Maar ook Jens Dendoncker herkende mijn stem al na enkele seconden. Wij hebben elkaar goed leren kennen doordat hij heeft meegeschreven aan ‘Verslaafd!’, de zaalshow waar ik nu mee tour. Ik had de mensen van de productie van ‘The Masked Singer’ vooraf gewaarschuwd dat het erg moeilijk zou worden om die twee te misleiden. Karen Damen kent mij ook vrij goed. Het probleem is natuurlijk dat als je oud genoeg bent en lang genoeg meedraait in het mediacircuit, je iedereen wel kent.

»Nu zegt iedereen wel dat het heel duidelijk was dat ik Radijsje was, maar ik denk toch dat het een verschil maakt als je beste maat je meteen aanwijst. Dat is overtuigend, hè. Terwijl twijfel een essentieel element is in dit spel.»

HUMO Vond je het jammer dat je er zo snel uit lag?

VAN LOOY «Als ik aan een quiz of een wedstrijd deelneem, is mijn leuze doorgaans ‘Winnen is belangrijker dan deelnemen’, maar in dit geval niet (lacht). Ik wist dat ik niet in aanmerking kwam voor de eindwinst, maar ik heb toch maar mooi het einde van de tweede aflevering gehaald. Eentje meer dan ik zelf had verwacht.»

HUMO Was je blij met het pak van Radijsje?

VAN LOOY «Ik heb vooraf twee dingen tegen de productie gezegd. Eén: ik wil een pak met voldoende ruimte, zodat ik de tekst aan de binnenkant kan plakken. En twee: ik wil een sexy pak. Zo eentje dat iedereen omverblaast, zoals Wolf vorig jaar. Dat laatste is duidelijk mislukt (lacht). Maar goed, ik heb het gewoon aangetrokken. Radijsjes zijn een beetje een vergeten groente: geheel onterecht, zoals iedereen nu heeft gezien.»

HUMO Een oplettende kijker vermoedde online dat jij het was, omdat je linkerarm in het pak zat. ‘Eriks linkerschouder heeft vaak de neiging om uit de kom te gaan,’ schreef hij.

VAN LOOY «Sterk! Het is waar, mijn linkerschouder is mijn zwakke plek. Hij is zelfs al eens op tv uit de kom gegaan, tijdens ‘De Container Cup’. Ik voelde het opnieuw gebeuren toen ik bij de eerste pasbeurt mijn linkerarm door het armgat stak. Ze hebben gecheckt of dat gat iets naar voren kon, maar dan zou mijn arm uit het oog gestoken hebben. Ik heb ’m dan maar in het pak gehouden. De linkerarm was dus nep, een soort stoffen Kermit de kikker-arm.

»Niels Destadsbader greep op een gegeven moment die arm om me op het ­podium te begeleiden. Gelukkig had ik dat op tijd door en kon ik mee bewegen, anders had hij die arm vastgehad (lacht).»

HUMO Heb je vorig jaar naar ‘The Masked Singer’ gekeken?

VAN LOOY «Ik heb wel enkele afleveringen gezien, maar niet alles. Als één van de weinige Vlaamse tv-kijkers, zo blijkt. Het concept is eigenlijk te gek voor woorden, maar toch leef je mee en ga je op in het speurwerk. Je voelt ook dat het programma met veel liefde is gemaakt.

»Ik ben al jaren onder de indruk van alles wat uit Zuid-Korea komt. Recente hoogtepunten zijn ‘Parasite’, dat in 2020 vier Oscars heeft gewonnen, en ‘Squid Game’, dat ik ondanks ‘Succession’ de beste serie van het voorbije jaar vond.»

HUMO Hoe komt het dat daar zoveel talent zit, denk je?

VAN LOOY «Dat land ligt naast Noord-Korea, en de oorlog tussen die beide landen is officieel nog steeds niet voorbij. De bevolking leeft continu met een bedreiging en mogelijk is hun verbeelding daardoor meer ontwikkeld. Ze willen zich vooral amuseren, ook met onzin. Kortom: ik heb meegedaan aan ‘The Masked Singer’ om het Zuid-Koreaanse volk te steunen (lacht).»

HUMO Een nobel doel, Erik.

VAN LOOY «Vergeet daar wel niet (lacht) bij te zetten hè, anders beland ik binnenkort misschien ergens in een isoleercel (lacht). Maar mijn bewondering is wel oprecht: ik heb me enorm geamuseerd met ‘The Masked Singer’.»

HUMO Hebben de makers veel moeite moeten doen om je te overtuigen?

VAN LOOY «Totaal niet. Door ouder te worden verander ik langzaam in een yes man. Ik wil nu van alles doen wat ik nog nooit heb gedaan, zoals mijn zaalshow ‘Verslaafd!’ en ‘The Masked Singer’. Ik vond het ­sowieso erg leuk dat VTM mij belde, want dat was nog nooit gebeurd. Het blijft toch mythisch, het grote VTM.»

HUMO Ze mogen je vaker bellen?

VAN LOOY «Zeker. Ze hebben me helaas niet gevraagd voor ‘Tien om te zien’ deze zomer. Spijtig!» (td)

The Masked Singer: Cycloop Beeld VTM

Bart Cannaerts is de Cycloop: ‘Wodka na elk optreden!’

Bij de speurders van ‘The ­Masked Singer’ viel zijn naam niet één keer, maar onder amateurdetectives op het internet was het een uitgemaakte zaak: comedian Bart Cannaerts was de man in het pak van Cycloop. Toch toeterde ­iemand op YouTube: ‘Fout! Het is Vincent Kompany!’

Bart Cannaerts «Vincent Kompany! Dat is wel heel cool. Ik vond het oprecht tof dat de speurders mij totaal niet herkenden, waardoor ik een tijdlang ben blijven hopen dat ook de kijkers het niet meteen zouden doorhebben. Maar mijn familie wist het onmiddellijk 2 miljoen procent zeker (lacht).

»Ik ben wel tegen iedereen blijven volhouden dat ik het niet was, want daartoe was ik contractueel verplicht. Een welgemeende sorry aan alle betrokkenen!»

HUMO Heb je lang getwijfeld over je deelname?

CANNAERTS «Voor het eerste seizoen was me gevraagd om in het speurdersteam te zitten. Toen heb ik nee gezegd, ook omdat ik het concept totaal niet snapte. Het gekke is: toen ik eenmaal begon te kijken, kon ik niet meer stoppen. Het slaat allemaal nergens op, het ziet er superonnozel uit – en toch wil je telkens weer weten hoe het verdergaat.

»Toen ik voor dit seizoen weer een appje kreeg van de makers, stuurde ik terug: ‘Mag ik in een pak? Mag ik in een pak?’»

HUMO En zo werd je Cycloop.

CANNAERTS «Het was wel even schrikken toen ik hem voor het eerst zag – ik had voorspeld dat ik een eekhoorn zou zijn, of een Kinder Bueno. Maar algauw was ik blij met die grappige en ietwat griezelige figuur.»

HUMO Wat was spannender: Erik Van Looy vervangen in ‘De slimste mens ter wereld’, zoals je eind vorig jaar deed, of meedoen aan ‘The Masked Singer’?

CANNAERTS «Dat laatste. Van de eerste seconde tot de laatste noot was ik telkens weer in blinde paniek. Plots moest ik in het Engels zingen, ik was voortdurend bang om mijn tekst te vergeten, er is dat wedstrijdelement, en in mijn pak kon ik bijna niks zien – aldoor dreigde ik van het podium te tuimelen. En het was zó ontzettend warm!»

HUMO Het Cycloop-pak leek inderdaad een kacheltje.

CANNAERTS «Het was afgrijselijk. We hebben er eens een thermometer in gelegd: dat ding gaf meer dan 50 graden aan! De ruimte in de kop was bovendien klein, waardoor alle verse lucht in geen tijd opgebruikt was.»

HUMO Begon het pak ook niet te stinken?

CANNAERTS «De mensen van de styling hadden daar een truc voor: na elk optreden werd er wodka over het pak gekapt. Dat verwijderde de stank zonder zelf een reukje achter te laten.»

HUMO Je hebt natuurlijk ook de andere kandidaten al kunnen zien. Wat staat ons nog te wachten?

CANNAERTS «Al bijna een jaar moet ik geheimhouden dat ik sommige bekende mensen nu persoonlijk ken. Dan hoor je in een gesprek met vrienden iemands naam vallen, maar mag je niks laten blijken.

»Dit kan ik wél kwijt: bij een aantal kostuums zitten de kijkers nog helemaal fout. In één pak zit echt een héél ­bekende naam, maar die heb ik nog nergens horen vallen. Blijven kijken, dus!» (jb)

Beeld VTM

Edelhert blijkt Johnny Logan: ‘Elk optreden was een foltering’

Na de succesvolle passage van Sandra Kim bleek er ook in dit seizoen van ‘The Masked Singer’ een Eurosongveteraan in een pak te schuilen: Edelhert bleek niemand minder dan Johnny Logan. Als we de Ierse zanger bellen, zit hij in quarantaine: covid maakt voor niemand een uitzondering, ook niet voor drievoudige winnaars van het Songfestival.

Johnny Logan «Eigenlijk is het een opluchting: iedereen in mijn omgeving heeft al corona gehad, dus ik ben blij dat ik het straks gewoon achter de rug heb. Je kunt niet blijven wegrennen van het virus, we moeten ermee leren leven. Gelukkig ben ik niet al te ziek geworden. Ik ben overigens geen antivaxer, ik heb mijn boostershot gehad én ik draag een masker.»

HUMO Ook op het podium, schijnt het.

LOGAN «Ik heb toegezegd voor ‘The Masked Singer’ omdat de tour met mijn band toch stillag door corona én omdat ik voor de opnames zes weken in Antwerpen mocht wonen. Die weken in Antwerpen waren echt fantastisch en ik heb ontzettend graag samengewerkt met alle vriendelijke mensen op de set van het programma. Maar achteraf bekeken had ik me toch beter eerst in het kostuum verdiept.

»Zingen in dat pak viel me enorm zwaar. Het hertenhoofd woog heel veel, waardoor ik tijdens mijn eerste optreden bijna stikte en voortdurend bang was om voorover te vallen. Ze hebben toen een rugversterking aangebracht, maar die knelde mijn zenuwen. Ik kon amper nog ademhalen. Bovendien zaten de ogen te hoog, waardoor ik volledig blind was op het podium.»

HUMO Klinkt bijna als foltering.

LOGAN «Dat was het ook. Ik begon enorm op te zien tegen elk optreden. Telkens wanneer dat pak aan moest, was ik aan het hyperventileren. Op een gegeven moment heb ik tegen de productie gezegd: ‘Ik denk niet dat ik dit nog veel langer trek.’

»Eerlijk gezegd lagen ook niet alle nummers mij. Ik had zelf gekozen voor ‘Diamonds’ van Rihanna, maar moest ook een nummer van Justin Bieber zingen. En de choreograaf stelde voor dat ik tegelijk TikTok-dansjes zou doen. Tja, mijn muzieksmaak situeert zich eerder in de jaren 70.»

HUMO Online kreeg u veel complimenten van Belgische fans, die uw stem onmiddellijk hadden herkend. De speurders hadden geen idee.

LOGAN «Ze bleven denken dat ik Helmut Lotti was, maar wij klinken totaal niet hetzelfde en ik ben ook echt een heel stuk langer. Ach, de vergelijking had een stuk slechter gekund: Helmut is een goede vriend van mij en een uitstekend zanger.»

HUMO U hebt al een lange carrière achter de rug, hebt u…

LOGAN «Een lange én succesvolle carrière. Of heb je al vaker gesproken met iemand die drie keer het Songfestival heeft gewonnen? Sorry (lacht).»

HUMO Hebt u in al die – succesvolle – jaren soms een masker gedragen, zij het figuurlijk?

LOGAN «Iedereen verbergt af en toe zijn pijn, dat hoort bij het leven. Soms moest ik doen alsof ik blij was, terwijl ik ongelukkig was. Mensen die een concert bezoeken, willen vermaakt worden, die willen niet horen hoe lastig je het zelf hebt.

»Hoe dan ook: ik ben nu op het punt gekomen dat ik financieel de vrijheid heb om enkel de dingen te doen die ik leuk vind. Ik schrijf nog nieuwe muziek en treed geregeld op. Zolang ik kan zingen, ben ik gelukkig .» (jb)