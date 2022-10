Humo viert Halloween: de beste 10 horrorfilms en -series om nu te streamen

De pompoenen zijn uitgehold en de hoektanden aangescherpt, rest u enkel de vraag: ‘Waar zult u deze Halloween naar kijken?’ Humo presenteert de beste horror – series en films – die u op de streamingdiensten en via video on demand kunt vinden. Veel griezelplezier!

Te zien: Netflix

Aan spookhuizen geen gebrek in deze Horror Honderd, maar Mike Flanagan (zie ook: ‘Midnight Mass’ #54) doet werkelijk iets bijzonder in de Netflix-reeks ‘The Haunting of Hill House’. Hij baseert zich voor het spookhuis op Shirley Jacksons gelijknamige horrorboek uit 1959, maar kiest nieuwe slachtoffers: een gezin met vijf kinderen. In 10 afleveringen en verschillende tijdslijnen vertelt hij menselijke verhalen over een gebroken gezin, traumaverwerking, verslaving, miscommunicatie en mentale gezondheid. Werkelijkheid en nachtmerrie lopen naadloos in elkaar over, met de dreiging van schaduwfiguren in het achterplan van elke shot. Flanagan jaagt u de stuipen op het lijf, maar weet tegelijk oprecht te ontroeren, met als hoogtepunt de hartverscheurende aflevering ‘The Bent-Neck Lady’. Kortom: de beste horrorserie van de eeuw.

9. THE THING (1982)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Tijdens een wetenschappelijke expeditie op Antarctica wordt een team van onderzoekers gestoord door het geluid van een helikopter die een dolle hond achternazit. Wanneer de helikopter neerstort en de onderzoekers geen overlevenden vinden, nemen ze de hond mee naar hun kamp. En zo haalden ze zonder weten een dodelijke parasiet binnen die eender welke gedaante kan aannemen. Als paranoia een film was, dan is het wel deze: de echte horror in ‘The Thing’ zit – naast uiteraard de visuele horror (de gruwelijke scène waar een hoofd spinnenpoten krijgt!) – in de gedachte dat iedereen het monster kan zijn. De bloedtestscène blijft spannender dan eender welke stalkende seriemoordende boeman ooit, maar kijk: master van de suspense John Carpenter kan het gewoon allebei.

'Get Out' Beeld ZDF und Justin Lubin

Te zien: Prime Video, Telenet

Chris (Daniel Kaluuya), een zwarte man, maakt voor het eerst kennis met de ouders van zijn witte vriendin (Alison Williams), maar hoe woke ze ook zijn (‘Ik zou drie keer op Obama hebben gestemd als ik dat kon!’), Chris én wij als kijker vinden het maar moeilijk om helemaal op ons gemak te zijn. Komiek Jordan Peele boekte veel succes met zijn debuutfilm – en heeft ondertussen nog twee uitstekende horrorprenten op zijn teller (‘Us’ en ‘Nope’) – en dat dankzij zijn mix van klassieke horror met sociaal commentaar op wit en zwart in Amerika en daarbuiten.

7. ROSEMARY’S BABY (1968)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play en Proximus

Rosemary (Mia Farrow) proeft van de chocolademousse van haar bemoeizieke nieuwe buren en voelt zich ineens ondoenbaar slaperig, waarna ze droomt dat de Duivel haar verkracht. Wanneer ze werkelijk zwanger blijkt te zijn, begint ze steeds meer overtuigd te geraken dat die droom helemaal geen droom was. De horror van Roman Polanski is vooral psychologisch, maar daarom niet minder beklijvend. De manier waarop mannen Rosemary het zwijgen opleggen, terwijl zij wanhopig om hulp vraagt, raakt ook vandaag een gevoelige snaar. ‘Stop met tegenstribbelen, Rosemary,’ zegt de dokter, ‘Want als je nog één iets zegt over de Duivel, zullen we genoodzaakt zijn om je in een psychiatrische instelling op te nemen. Dat wil je niet, toch?’

Te zien: Netflix, Proximus

‘Here’s Johnny!’ Jack Torrance (Jack Nicholson in een van zijn meest iconische filmrollen) en zijn gezin nemen intrek in het Overlook Hotel, maar nadat de vorige conciërge zijn hele gezin heeft uitgemoord, lijkt ook Jack steeds meer af te dwalen in de waanzin. Stanley Kubrick nam zijn rol als regisseur trouwens zo serieus op dat hij actrice Shelley Duvall door échte psychologische terreur heeft gesleurd om een perfecte film te draaien. Ook een leuk weetje: Stephen King haatte de adaptatie van zijn boek zó erg dat hij jaren later zelf een miniserie zou maken. Tja, wij verkiezen toch de Kubrick-versie.

'The X-Files' Beeld rv

5. THE X-FILES (1993 – 2018)

Te zien: Disney+

‘The Twilight Zone’, ‘Twin Peaks’ en ‘The X-Files’ vormen de Heilige Drievuldigheid van horrortelevisie. Jammer, alleen de laatste staat op de streamingdiensten. In ‘The X-Files’ moet de sceptische FBI-agente Dana Scully (Gillian Anderson) leren samenwerken met Fox ‘Spooky’ Mulder (David Duchovny), een collega met een fascinatie voor het paranormale. Nieuwkomers kunnen met ‘Clyde Bruckman’s Final Repose’ uit het derde seizoen beginnen, waarin een oude man ieders sterfdatum kent. De reeks had een overkoepelende, ietwat wazige mythologie, maar was subliem tijdens afleveringen die op zichzelf stonden. Jawel, the truth is out there.

4. PSYCHO (1960)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play en Proximus

Michael Myers uit ‘Halloween’ (#3), Ghostface uit ‘Scream’ (#19), Jason Voorhees uit Friday the 13th (#56): zij hebben het kunstje met het slagersmes stuk voor stuk afgekeken van Norman Bates, het psychopathische moederskindje uit Alfred Hitchcocks ‘Psycho’. Deze slasher avant la lettre is nog steeds, na ruim 60 jaar, bloedstollend, te danken aan meesterlijke storytelling en uitstekend acteerwerk. De engste scène komt helemaal op het einde, wanneer Bates (Anthony Perkins) in de camera en, zodoende, récht in uw ziel kijkt. Ie! Ie! Ie!

3. HALLOWEEN (1978)

Te zien: VOD via Apple TV

Als u het ons vraagt, dan is ‘Halloween’ veruit de beste post-‘Psycho’ slasherfilm. Alle elementen uit het genre zijn aanwezig en zowat geshaped door John Carpenter: een gemaskerde boeman, onschuldige slachtoffers, creatief moorden met een keukenmes en ander keukengerief, muziek die je op het puntje van je stoel doet zitten… Als ‘Scream’ (#19) de perfecte commentaar was op het hele slasher sub-genre, is ‘Halloween’ zowat de belichaming van alles wat wij er zo leuk aan vinden. Michael Myers is ‘purely and simply… evil’, en zo hebben we onze slechteriken graag.

Te zien: Disney+

We kunnen onmogelijk rond de pot draaien: de scène waar de baby-alien door de borstkas van Kane (John Hurt) kruipt, is één van de meest beklijvende beelden in de filmgeschiedenis. Nu dat gezegd is… de openingsbeelden van ruimteschip Nostromo, de gigantische gefossileerde alien, de facehugger, zijn zuur die door verschillende verdiepingen sijpelt, de verdachte en artificiële Ash (Ian Holm) die blijft haperen, de eerste blik op de volwassen en uitermate dreigende Xenomorph, Sigourney Weaver als de fan-tas-tische Ripley – moeten we nog doorgaan? Regisseur Ridley Scott nam zorgvuldig de tijd met ‘Alien’, maar geen enkel moment verveelt. Daarnaast hebben de praktische effecten en het visuele tafereel die we voorgeschoteld krijgen zonder twijfel de tand des tijds doorstaan, en dan hebben we het nog niet gehad over alle symboliek die, in tijden van #MeToo, dezer dagen nog extra hard weerklinkt.

'The Exorcist' Beeld William Friedkin

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play en Proximus

‘The Exorcist’ was in de winter van 1973 meteen een fenomeen, een instantklassieker. Hoe meer de kranten schreven over braakaanvallen, hartinfarcten en miskramen tijdens vertoningen, hoe meer mensen in de kou aanschoven voor een bioscoopticketje. Een halve eeuw later heeft dit duistere verhaal – een bezeten meisje, een wanhopige moeder, een duiveluitdrijving – nog niets aan kracht ingeboet. De regie van William Friedkin (‘The French Connection’) is gevoelig en feilloos, het slimme gebruik van christelijke iconografie geeft de film een mythische allure, het deuntje van Mike Oldfields ‘Tubular Bells’ zet perfect de toon: verleidelijk, tragisch, gevaarlijk. Het is natuurlijk de destijds 14-jarige Linda Blair die de show steelt, terwijl ze als Regan op het tapijt pist of haar moeder vriendelijkheden toeschreeuwt als: ‘Laat je neuken door Jezus!’ ‘The Exorcist’ is niet alleen de beste horrorfilm aller tijden, maar een van de beste films tout court.