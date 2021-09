‘Hun muziek betekende veel voor mij als klein jongetje’

Gisteren eindigde het ‘K2 zoekt K3' verhaal abrupt voor Emma Wagemans. De Nederlandse ontroerde heel Vlaanderen toen ze in de eerste aflevering onthulde dat ze eigenlijk als jongen was geboren. In de dagen daarna maakte Emma zo ook onverhoopt kennis met de immer fijngevoelige Dries Van Langenhove, die in een video uithaalde naar transgenders. Emma zelf laat het niet aan haar hart komen. Haar vroege vertrek daarentegen...

EMMA WAGEMANS «Ik vind het nog altijd heel zuur, hoor (lacht). Dit was dé kans, hè? Als kleine jongen had ik me nooit kunnen inbeelden dat ik ooit bij K3 zou kunnen horen. En nu was ik er erg dicht bij.»

HUMO Jouw verhaal heeft veel mensen geraakt. Was het moei­lijk om er zo openlijk over te vertellen op tv?

WAGEMANS «Nee, mijn trans-zijn was één van de drijfveren om mee te doen, dus ik vond het belangrijk om daar open over te zijn. K3 betekende heel veel voor mij als klein jongetje. Dat klinkt cheesy, maar ik werd vroeger gepest en hun muziek heeft me door die moeilijke tijd geholpen. Na een lastige dag op school kon ik me terugtrekken op mijn kamer, een jurkje aantrekken en dansen op K3. Dat was mijn vlucht, weg van de boze buiten- wereld. Ik wist meteen: als ik deelneem, doe ik dat als transvrouw. Dan zal ik er trots staan als Emma, om alle kleine jongens en meisjes die in het verkeerde lichaam zitten te inspireren.»

HUMO Wat vond je van de reactie van Dries Van Langenhove?

WAGEMANS «Eerst dacht ik:o wauw, er praat een politicus over mij, nu ben ik echt een ster! (Lacht) Maar toen ik de video bekeek, vond ik het wel heftig. Ik ben niet gekwetst - het interesseert me echt niks wat hij zegt - maar het maakt me wél boos dat hij desinformatie verspreidt. We moeten al zo hard vechten voor gelijkheid en acceptatie, dan helpt zo’n video van een parlementslid echt niet.»

HUMO Je hebt gereageerd met een filmpje op TikTok, waarin je doet alsof je ijverig zijn ‘advies noteert.

WAGEMANS « Ik los dit soort dingen vaak op met humor.

»Weet je, alle negatieve reacties komen van volwassenen. Een transgender in K3, daar mag je kinderen volgens hen niet aan blootstellen. Maar weet je wat ik heb geleerd? De kinderen zelf boeit het geen fluit. Het maakt hen niet uit of er nu een jongen of een transgender of een zwart meisje op het podium staat, zolang het maar K3-muziek is. Studio 100 heeft dit jaar simpelweg besloten om op zoek te gaan naar de beste vervanger of vervangster voor Klaasje, that’s it. En zo hoort het.»