‘I Hate Suzie Too’ op Streamz telt slechts drie afleveringen, maar die leveren meer memorabele televisie op dan het gros van de series in drie seizoenen

Laten we maar eens een stevige lans breken voor wat misschien wel de minst bekende topserie op de streamingdiensten is: ‘I Hate Suzie’, een Britse zwarte komedie waarvan de tweede reeks onlangs op Streamz is verschenen. Slechts drie afleveringen telt ‘I Hate Suzie Too’ maar die leveren meer memorabele televisie op dan het gros van de series in drie seizoenen.

‘I Hate Suzie Too’ kwam in Groot-Brittannië eind december op de buis en werd daar gepromoot als een ‘anti-Christmas-special’, een verwijzing naar de vele kerstspecials die rond die tijd op de BBC en andere kanalen worden uitgezonden. Het tweede seizoen speelt zich namelijk ook af in de dagen voor Kerstmis maar gaat de warme, gezellige en huiselijke sfeer die velen associëren met die periode te lijf met een sloophamer, laat er daarna een vlammenwerper op los en steekt ze met een bulldozer vijf meter diep onder de grond.

In seizoen één werd actrice en voormalige zangeres Suzie Pickles (Billie Piper, in wat in meerdere opzichten de rol van haar leven is) het slachtoffer van hacking en moest ze lijdzaam toezien hoe intieme foto’s van haar en een man die niet haar echtgenoot was in de media opdoken. Het gevolg: haar huwelijk spatte uiteen, haar populariteit nam een duik en haar psychologische toestand varieerde van zwart naar gitzwart. Bij de start van de nieuwe reeks probeert Pickles opnieuw in de gratie van het grote publiek te komen door deel te nemen aan ‘Dance Crazee’, een danscompetitie en realityshow voor halve beroemdheden die in de aanloop naar Kerstmis op televisie loopt. Haar plan lijkt grandioos te mislukken wanneer de kijkers haar al na de eerste ronde naar huis stemmen maar de producers van ‘Dance Crazee’ laten een figuur als Suzie niet zo makkelijk los en bedenken een manier om haar opnieuw in het programma te krijgen.

‘I Hate Suzie Too’ gaat van start met het meest desoriënterende stuk televisie sinds dat beruchte eerste kwartier van ‘The Bear’. Eerst zie je hoe het hoofdpersonage zich als een soort Pierrot door haar eerste dansnummer werkt: een zelf bedachte choreografie waarmee ze alle frustraties van zich af wil werpen en die ze uitvoert onder de felle lichten van een tv-studio terwijl ze bijna bezwijkt onder de druk. Het wordt nog heftiger als de reeks vervolgens even terug in de tijd springt: Suzie, die op het einde van het vorige seizoen ontdekte dat ze zwanger was, neemt in haar slaapkamer een abortuspil en zit dan urenlang bloedend op het toilet te wachten tot de verlossende prop komt. Een thema als abortus komt sowieso zelden aan bod op tv, maar zo onverbloemd en ‘in your face’ was het in een serie nog nooit te zien.

Daarna neemt ‘I Hate Suzie Too’ - geschreven door Lucy Prebble, een van de scenaristen van het veel bekendere ‘Succession’ - wat gas terug maar de reeks blijft drie uur lang op eenzaam hoog niveau staan. Enerzijds is het een venijnige satire over de showbizz, de media en reality-tv: de producers van ‘Dance Crazee’ monteren en manipuleren tot ze hebben wat ze voor ogen hadden en de deelnemers zijn zo hongerig naar erkenning dat ze alles willen doen voor wat sympathie - zeker Suzie, die met plezier haar zoon voor de camera’s wil halen als ze gelooft dat ze daardoor minder zal worden gehaat. Anderzijds blijft het een erg donker portret van een vrouw op de rand van een zenuwinzinking, die in haar pogingen om te voldoen aan alles wat anderen van haar vragen zichzelf steeds meer verliest. Het is op dat vlak, zoals een Britse recensent het treffend omschreef, ‘het tv-equivalent van een paniekaanval’, waarin je de stress waar Suzie mee kampt ook bijna zelf lijfelijk ondervindt.

De kans dat ‘I Hate Suzie’ met het tweede seizoen - dat om budgettaire redenen zo kort is uitgevallen - populair wordt is miniem: zelfs trouwe abonnees van Streamz zullen wellicht nauwelijks doorhebben dat deze nieuwe afleveringen in de bibliotheek zijn verschenen. Maar voor wie met heimwee terugdenkt aan ‘Fleabag’ of ‘I May Destroy You’ is deze reeks niet te missen.