‘I’m a Virgo’ is een van de meest gedurfde series van de afgelopen jaren, en dat komt niet alleen door de totaal absurde seksscène

Leukste anonieme recensie over ‘I’m a Virgo’ die ik online las: ‘Aanvankelijk geinig, nadien telkens hetzelfde riedeltje: witte mensen zijn slecht, het kapitalisme is slecht, mensen zijn niet verantwoordelijk voor hun daden. Hou toch op.’ Zo, nu u de mening van Bart De Wever al achter de kiezen hebt is het tijd voor de mijne: de nieuwe Amazon Prime Video-serie uit de koker van Boots Riley is een van de meest creatieve, originele en gedurfde series die de laatste jaren uitkwamen.

Boots Riley, dat is die zelfverklaarde communist die naast met schrijven, regisseren, producen en rappen ook de dagen vult met de straat opgaan tegen ongelijkheid en het kapitalistisch systeem. Amazon Prime Video, dat is het streamingplatform van ene Jeff Bezos. En Jeff Bezos, dat is de man die dankzij de gruwelijkste mechanismen van het kapitalisme jarenlang de rijkste man ter wereld was. Nou!

Dat Riley (met ‘Sorry To Bother You’ staat er nog maar één echt groot project op zijn cv) het geld van een stinkende, totaal gewetenloze rijkeluis neemt om er vervolgens een visueel antikapitalistisch pamflet mee op diens streamingplatform te plaatsen is een eerste pluspunt. In ‘I'm a Virgo’ volgen we de vier meter lange reus Cootie (Jharrel Jerome), niet enkel astrologisch maar ook op het vlak van wereldverkennerij een maagd, op zijn ontdekkingstocht buiten de omheining van zijn ouderlijk perceeltje in Oakland. Vader en moeder hielden hun gigantische 19-jarige zoon steeds angstvallig voor de wereld verborgen, en de wereld voor hem. Eens losgebroken uit die vergulde kooi komt hij plots terecht in een wereld waarin zijn favoriete superheld een rigide, racistische motherfucker blijkt te zijn, in een maatschappij waarin winst het altijd haalt van mensen en in een land waarin de occasionele zwarte wietgebruiker van bescheiden komaf langer moet brommen dan de witte verkrachter uit een gegoede familie.

Tweede pluspunt: de ongebreidelde fantasie waaruit ‘I’m a Virgo’ is geboetseerd. Boots Riley creëert een universum waarin je in coma kunt raken van het lachen, waarin iemand zo snel beweegt dat ze de rest in de wereld in slow motion aanschouwt en waarin mensen van de ene op de andere dag plots krimpen tot de grootte van een speelgoedsoldaatje. De creativiteit zit ‘m in meer: doorheen de 7 afleveringen wordt ‘I’m a Virgo’ steeds absurder, onconventioneler, grensverleggender. Er valt geen lijn te trekken in de wilde verhaallijnen, soms treedt de voor ‘I’m a Virgo’ speciaal bedachte animatieserie ‘Parking Ticket’ op de voorgrond (voor de liefhebbers: de communistische filosoof Slavoj Žižek spreekt de stem van een van de cartoonpersonages in), surrealisme wordt afgewisseld met realisme. Omdat Riley ervoor koos om zo min mogelijk gebruik te maken van CGI, maar in de plaats daarvan speelde met perspectieven en miniatuurdecors om Cootie de gestalte van een reus te geven, lijkt het soms alsof je naar een duur poppentheater zit te kijken. Dat is niet alleen aandoenlijk, maar ook verfrissend.

Een poppentheater, dus ook leuk voor de kinders, zegt u? Wacht tot het plots over Cooties gigantische pielemuis gaat. De jongvolwassene kolos is ook in de meest bekende betekenis van het woord een maagd, maar het duurt niet lang voor daar verandering in komt. Wij dachten dat we de meest bizarre seksscène van het decennium met ‘The Idol’ al achter de rug hadden, maar die mening moesten we bijstellen nadat we een man van 4 meter van jetje zagen geven met een vrouw van normale grootte, maar wel een die supersnel beweegt. Speciaal, zegt deze steenbok.

U merkt het: aan fantasie geen gebrek in ‘I’m a Virgo’, maar tegelijk is dat ook een zwakte. Riley probeert met zijn tomeloze creativiteit zóveel ideeën in één serie te stoppen dat het avontuur soms verwordt tot een chaotisch kluwen. Een beetje doseren, en ‘I’m a Virgo’ wordt evenwichtiger en behapbaarder. Iéts behapbaarder, want te comfortabel moet het niet worden. Na alle Netflix-eenheidsworst is het een verademing om een reeks te zien die je grijze massa uitdaagt en nog eens écht aan het werk zet. Dat is soms even doorbijten - ‘I’m a Virgo’ kijken na een leven lang blootgesteld te worden aan ‘De buurtpolitie’ en ‘Emily in Paris’ is als voor het eerst Sjostakovitsj luisteren na een jeugd vol K3-voorspelbaarheid -, maar de moeite waard. Ah, hoe mooi zou de wereld eruit zien als we allemaal wat meer eigenzinnige series als ‘I'm a Virgo’ op ons netvlies zouden krijgen?

Leve ‘I'm a Virgo’! Leve Sjosjtakovitsj! En weg met Bart De Wever.