Iets nieuws kijken? Vijfentwintig uitstekende series die de afgelopen tijd verschenen zijn

Wekelijks bijgewerkt: deze nieuwe series op Netflix, Streamz, Disney+ en co zijn uw tijd zeker waard.

Brooklyn Nine-Nine - seizoen 7 (Netflix) ★★★½☆

Brooklyn Nine-Nine Beeld iMDb

COMEDY In de Verenigde Staten is ‘Brooklyn Nine-Nine’ ondertussen aan het achtste en laatste seizoen bezig, op Netflix is sinds kort reeks zeven te bekijken. Misschien net iets minder sterk dan seizoen zes (lees hier de recensie) maar de avonturen van Jake Peralta en co. blijven toch van het grappigste dat er vandaag op tv te vinden valt.

F**k You Very Very Much (Streamz) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

F**c you very very much Beeld rv

COMEDY Wonderlijke, enorm geestige en alle kanten uitschietende komische dramareeks over drie vriendinnen (Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens) die een leven als dertigers proberen uit te bouwen. Kom voor de goeie grappen (Bosmans als Kim Clijsters!), de slimme filmreferenties en de absurde zijsprongetjes, blijf voor de rake, geduldige schetsen van enkele personages die op een immer herkenbare manier klooien, sukkelen en aanmodderen.

How to Sell Drugs Online (Fast) – seizoen 3 (Netflix) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

How to sell drugs online (fast) Beeld rv

DRAMEDY Derde en wellicht laatste seizoen van de Duitse ‘Breaking Bad’ in pocketformaat, over de tiener Moritz Zimmermann die samen met zijn vrienden via het internet een bijzonder winstgevend handeltje in pillen opzet. Iets minder grappig en anarchistisch dan het superieure tweede seizoen - al valt er, zeker voor een Duitse serie, nog steeds meer dan genoeg te lachen - maar wel des te ontroerender aangezien de nadruk minder op de drugshandel ligt en meer op de vriendschap tussen Moritz en de terminaal zieke Lenny.

I Think You Should Leave – seizoen 2 (Netflix) ★★★★½ (lees hier de recensie)

I think you should leave Beeld rv

COMEDY De langverwachte terugkeer van het grappigste programma van 2019, de sketchshow die onvergetelijke personages - en populaire memes - als ‘Focus Group Man’ en de kerel in het hotdogpak opleverde. Tim Robinson en co. zorgen opnieuw voor een hoop sketches die je enkel - en dan nog met een understatement - kunt omschrijven als ‘waanzinnig absurd’, over mannen en - soms - vrouwen die van kinderachtigheid en koppigheid hun belangrijkste troeven hebben gemaakt.

Kevin can f**k himself (Amazon Prime Video) ★★★★☆

Kevin can f*ck himself Beeld RV

COMEDY Gewaagde, genres en grenzen doorbrekend komisch drama over een vrouw (Annie Murphy, bekend van ‘Schitt’s Creek’) die gevangen zit in een liefdeloos huwelijk. ‘Kevin can f**k himself' is eigenlijk twee series in één: Allison speelt samen met haar man en familie mee in een klassieke sitcom - inclusief lachband - en is daarin de punchline van alle seksistische grappen die typisch zijn voor dat soort reeksen. Maar zodra ze de deur van het decor - een felverlichte woonkamer - achter zich dicht trekt, belandt ze in het echte leven. Daarin probeert ze zelfstandig te worden en los te komen van haar echtgenoot, die niet weet wat voor onheil hem boven het hoofd hangt.

Tom Hiddleston als/in 'Loki'. Beeld Disney

ACTIE Nog even en er zijn meer Marvel-spin-offs dan coronavarianten - ondertussen zitten we in 2021 al aan nummer drie - maar na de matige voorgangers ‘WandaVision’ en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ heeft Disney+ met ‘Loki’ wel voor het eerst een topper te pakken. De aartsvijand van de Avengers heeft zich afgesplitst van de centrale tijdlijn van het MCU en duikt op in de Gobiwoestijn, waar hij door de agenten van de Time Variance Authority, in de boeien wordt geslagen. Tijdreizen, actie en een heerlijke wisselwerking tussen Loki (Tom Hiddleston) en TVA-agent Moebius (Owen Wilson): dit behoort tot het beste wat Marvel tout court ooit heeft gemaakt.

Lucifer - seizoen 6 (Netflix) ★★★1/2☆

Lucifer Beeld JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

MISDAAD Na twee wederopstandingen, ééntje na het derde seizoen en ééntje na het vijfde seizoen, neemt het populaire ‘Lucifer’ nu toch voorgoed afscheid. De tien afleveringen van het zesde seizoen bevatten alles wat van de misdaadreeks sinds 2016 zo’n fijne televisie heeft gemaakt: spitante dialogen, whodunits die goed in elkaar zitten en een verfrissende onwil om zichzelf heel erg serieus te nemen. Bonuspunten voor een erg knappe aflevering waarin de personages deels in een geanimeerde versie te zien zijn en een finale die de fans niet teleurgesteld zal achterlaten.

Mare of Easttown (Streamz) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

streaming Beeld RV

MISDAAD Misdaaddrama van HBO over een klein dorpje nabij Philadelphia dat opgeschrikt wordt door enkele verdwijningen en een moord. Kate Winslet steelt - uiteraard - de show als rechercheur Mare Sheehan, die tussen het speuren naar de daders door ook haar eigen, erg woelige privéleven op orde moet proberen te krijgen. Met thema’s als zelfmoord, drugsverslaving, armoede en prostitutie is donker nog een understatement voor deze miniserie , die wel beter uit de voeten komt als psychologisch drama dan als misdaadreeks.

McCartney 3, 2, 1 - Series (USA-2021) - Caption: Paul McCartney en Rick Rubin Beeld TMDb

DOCU Heerlijke podcast-met-beelden waarin überproducer Rick Rubin ex-Beatle Paul McCartney interviewt over leven en werk. Over de man zelf of zijn ex-collega’s bij de Fab Four kom je niet heel veel nieuws te weten, maar wanneer de twee oude knarren samen de songs van de Beatles ontleden, springen de vonken van het scherm. Gesneden brood voor elke rechtgeaarde muziekfan.

Never Have I Ever – seizoen 2 (Netflix) ★★★★½ (lees hier de recensie)

Never Have I Ever Beeld rv

COMEDY In het eerste seizoen van tienercomedyserie ‘Never Have I Ever’ wou Devi van haar status als ‘Unfuckable Nerd’ afraken, en daar is ze met vlag en wimpel in geslaagd. Bij de start van de nieuwe reeks zit ze namelijk met een luxeprobleem: zowel Ben als Paxton beschouwen zich nu als haar vriendje en aangezien ze binnen afzienbare tijd samen met haar moeder terug naar India moet, krijgt Devi het niet over haar hart om een van de twee af te wijzen. Het warm water vindt ‘Never Have I Ever’ ook in seizoen twee niet opnieuw uit, maar de reeks blijft zo goed geschreven en zo grappig dat dat geen bezwaar vormt. Plus: John McEnroe!

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union (Streamz) ★★★½☆ (lees hier de recensie)

Barack Obama Beeld rv

DOCU Barack Obama werd onlangs 60 en kreeg van HBO een mooi verjaardagscadeau in de vorm van deze driedelige, vijf uur durende documentairereeks over hoe hij het tot Amerikaans president schopte. ‘In Pursuit of a More Perfect Union’ laat mooi zien wat voor een welbespraakte, intelligente man Obama van bij het begin van zijn politieke carrière was én hoeveel vijandige gevoelens hij meteen opriep bij het meer extreme rechtse deel van Amerika, dat hem trakteerde op een barrage van ‘fake news’, nauwelijks verholen racisme en scheldpartijen.

Only Murders in the Building (Disney+) ★★★½☆ (lees hier de recensie)

Only Murders in The Building Beeld Reporters / Splash

COMEDY Wanneer er in hun chique appartementsgebouw een man zelfmoord pleegt, trekken zelfverklaarde true crime-liefhebbers Charles-Haden, Oliver en Mabel – Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez – samen op onderzoek uit. Er komt zelfs een podcast van, die vooral dient om de ouder wordende Charles-Haden en Oliver weer een doel in hun leven te geven. Intelligente misdaadreeks die tegelijk spannend en grappig is en op een heerlijke manier de zo populaire true crime-podcasts in hun hemd zet.

Search Party – seizoen 1-4 (Streamz) ★★★★☆

Search Party Beeld Streamz

COMEDY Een al wat oudere reeks - het eerste seizoen dateert van 2016 - die pas nu voor het eerst de oversteek vanuit de Verenigde Staten kan maken. Geen dag te laat ook, want ‘Search Party’ is een heerlijke, niet voor één gat te vangen mix van donkere komedie, thriller en satire, over enkele New Yorkse hipsters die op zoek moeten gaan naar een verdwenen kennis.

Sex Education - seizoen 3 (Netflix) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

Sex Education Beeld rr

DRAMA De tieners van Moordale High krijgen in het derde seizoen van het Netflix-succes niet alleen met hun steeds heftiger opspelende hormonen te maken, maar ook met een nieuwe directrice: Hope Haddon (Jemima Kirke uit ‘Girls), die het imago van de school als poel van seks en verderf wil oppoetsen. Misschien wat rommeliger dan seizoen één en twee, zeker in de eerste helft, maar ‘Sex Education’ blijft er bewonderenswaardig goed in slagen om het seksleven van jongeren én volwassenen op een grappige, intelligente en nooit beschamende manier te ontleden.

Squid Game - seizoen 1 (Netflix) ★★★★☆

Squid Game Beeld Netflix

THRILLER Een vijfhonderdtal gewone Koreanen die gebukt gaan onder zware schulden krijgen de kans om een gigantische geldprijs te winnen, door het in een soort horrorversie van Plopsaland tegen elkaar op te nemen in eenvoudige maar dodelijke kinderspelletjes. Het razend spannende en erg bloederige ‘Squid Game’ is niet bedoeld voor kijkers met een zwak zenuwstelsel, maar onder alle wreedheden zit wel een slimme satire op het hedendaagse kapitalisme en een pakkend drama over hoe mensen zich gedragen als hun leven op het spel staat.

Storm Lara Beeld Streamz

DRAMA De arrogante en onuitstaanbare radiopresentatrice Lara (Ella Leyers) wordt na een misstap verbannen naar de nacht en krijgt tijdens de uitzending van ene Liv (stem van Anemone Valcke), die zegt dat ze een einde aan haar leven wil maken. Terwijl buiten storm Lily woedt, wordt het ook in de studio steeds onrustiger en rumoeriger, naarmate duidelijk wordt wie Liv echt is en wat haar plannen zijn, in een vierdelige miniserie die met weinig budget en middelen een maximum aan spanning bereikt.

Ted Lasso – seizoen 2 (AppleTV+) ★★★★½ (lees hier de recensie)

Ted Lasso Beeld rv

COMEDY De verrassing van het afgelopen jaar en ook de grote slokop bij de Emmy Awards: ‘Ted Lasso’, de komische reeks waarin een coach uit het American football een voetbalclub in Engeland mag gaan leiden. Wie vreesde dat de magie uit het eerste seizoen weg zou zijn, mag ook gerust zijn: reeks twee is warmer en grappiger én snijdt ook dieper dan het eerste seizoen, een combinatie die beter is dan eender wat de Rode Duivels tegen Italië op de mat hebben gelegd.

Sandra Oh, Holland Taylor and Jay Duplass star in the comedy/drama series "The Chair” Beeld Reporters / Splash

DRAMEDY De eerste serie van ‘Game of Thrones’-producers David Benioff en D.B. Weiss voor Netflix is geen spectaculaire fantasyreeks maar een bescheiden, bijzonder aangenaam komisch drama dat zich afspeelt op het departement Engels aan een fictieve Amerikaanse universiteit, waar met Ji-Yoon (een sterke Sandra Oh) voor het eerst een vrouw de scepter zwaait. Van de druk op literatuurstudies om mee te gaan met de tijd over seksisme aan de top van de universiteit tot de invloed van ‘woke studenten, ‘The Chair’ fileert even scherp als grappig het academische leven in de VS.

The Flight Attendant (Streamz) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

The Flight Attendant Beeld RV

DRAMA Komische thrillerreeks over een airhostess (een erg sterke Kaley Cuoco, bekend van ‘The Big Bang Theory’) met een drankprobleem die na een wilde nacht wakker wordt in een hotelkamer in Bangkok. Naast haar: het lijk van een man die op haar laatste vlucht zat, met zijn keel doorgesneden. Omdat ze geen idee heeft wat er is gebeurd, ruimt ze in paniek alles op en vliegt ze zoals gepland richting New York, maar wanneer het FBI de hele zaak op het spoor komt, moet ze zelf op zoek naar de moordenaar.

The Underground Railroad (Amazon Prime Video) ★★★★★ (lees hier de recensie)

The Underground Railroad Beeld Amazon Prime

DRAMA Barry Jenkins’ verfilming van Colson Whiteheads bekroonde roman is het absolute meesterwerk dat je mocht verwachten: de odyssee van slavin Cora door het Zuiden van Amerika op zoek naar een beter leven, of op zijn minst een vorm van menswaardig bestaan, biedt het raamwerk voor een magisch-realistische serie waarin Jenkins de horror van de slavernij vat in beelden die op je netvlies gebrand worden maar waarin ook altijd een glimpje hoop doorschijnt. Indrukwekkend en overrompelend: beter zult u dit jaar wellicht niet meer zien.

The White Lotus – seizoen 1 (Streamz) ★★★★★ (lees hier de recensie)

THE WHITE LOTUS Beeld RV

COMEDY Mike White is de bedenker en schrijver van ‘Enlightened’, een klein meesterwerk van HBO met Laura Dern in de hoofdrol en een van de meest crimineel ondergewaardeerde series van de afgelopen jaren. Zijn nieuwste reeks ‘The White Lotus’ speelt zich af op een luxehotel op Hawaï waar enkele rijke Amerikaanse toeristen komen verpozen en elkaar en het personeel op de zenuwen werken. Voor de sympathieke personages hoef je niet te kijken, wel voor de scherpe satire op de wereldvreemdheid van de elite en de ongelijkheid in de samenleving.

Turning Point: 9/11 and the War on Terror (Netflix) ★★★★☆

TURNING POINT: 9/11 Beeld Netflix

DOCU Documentairereeks die gemaakt werd naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de aanslagen op 11 september 2001, maar die wel veel breder gaat dan die ene noodlottige dag. In vijf afleveringen belicht ‘Turning Point’ de aanloop naar 9/11 en de lange strijd tegen terrorisme die erop volgde en die nu nog steeds gaande is. Wie trouwens meer geïnteresseerd is in de gebeurtenissen op 9/11 zelf, kan op Apple TV+ de uitstekende documentaire ‘Inside The President’s War Room’ (★★★★½) meepikken, waarin George W. Bush en zijn naaste medewerkers vertellen hoe zij alles toen hebben beleefd.

Undercover - seizoen 2 (Netflix) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

Undercover - seizoen 2 Beeld rv

MISDAAD Drugsbaron Ferry Bouman was zo’n grote troef in het eerste seizoen van ‘Undercover’ dat hij ondertussen zijn eigen film heeft gekregen, maar de makers van de misdaadreeks slaagden er wel in om de focus in het tweede seizoen te verleggen naar wapenhandelaars Laurent en JP Berger zonder aan kwaliteit in te boeten. Met dank aan Wim Willaert en Sebastien Dewaele, die schitteren als twee broers met de meest verknipte relatie sinds Kaïn en Abel.

‘What If…?’ (Disney +) ★★★★☆

Marvel's 'What If...?'. Beeld Disney

ANIMATIE Wie vindt dat de Marvel-films iets te véél op elkaar beginnen te lijken maar af en toe een superheld lust, wordt op zijn wenken bediend door de spin-offs op tv. Daar wordt er flink op los geëxperimenteerd en lijkt er vaak géén rem op de verbeelding te staan. Ten bewijze: ‘What if…?’, de eerste animatieserie van Marvel en een Hawkeye-achtig schot in de roos. ‘What if…?’ speelt zich af in een multiversum waarin onder het alziende oog van verteller en commentator The Watcher àlles mogelijk is, en bijvoorbeeld de Avengers één voor één worden geliquideerd, Thanos ineens een goeierik blijkt of uw favoriete helden - in één van de opmerkelijker episodes – in zombies zijn veranderd. Het levert een verrassend sterke en stijlvolle reeks op die niet alleen zeer filmisch oogt, maar waarvan sommige afleveringen in dertig minuten méér ouderwetse fun en zwier, nagelbijtende spanning en zelfs pakkend drama (de aflevering met Doctor Strange) proppen dan véél opgefokte MCU-blockbusters. Dat de meeste vaste Marvelsterren de stem van hun personage inspraken en er kwistig met slimme inside jokes en verwijzingen voor de kenners wordt gestrooid, draagt alleen maar bij tot de lol.

Why Women Kill – seizoen 2 (Streamz) ★★★1/2☆

WHY WOMEN KILL –SEIZOEN 2 Beeld Streamz

DRAMEDY In het eerste seizoen sprong ‘Why Women Kill’ nog heen en weer tussen drie verschillende vrouwen en periodes, het tweede seizoen focust het verhaal op één, geheel nieuw personage: Alma, een onopvallende huisvrouw die er in het Amerika van 1949 van droomt om lid te kunnen worden van een exclusieve damesclub. Tot haar leven in elkaar stuikt als ze ontdekt dat haar man een erg duister en bizar geheim heeft. Reeks twee van ‘Why Women Kill’ is weliswaar minder knap dan het eerste seizoen, maar Marc Cherry’s typische mix van lichtvoetige satire, excentrieke personages en kleurrijke decors blijft wel fijne tv opleveren.