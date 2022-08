Iets nieuws streamen? Dit zijn de acht beste series van juli

Geen oeverloze herhalingen van al dan niet door de tand des tijds ingehaalde komische reeksen: ook in de zomermaanden blijven de streamingdiensten series lanceren. De acht beste nieuwe titels van de afgelopen maand op een rij.

DRAMA Als de vader van de 16-jarige Wayne sterft aan kanker, steekt de tiener zijn ouderlijk huis in brand en vertrekt hij samen met zijn vriendinnetje op de motor richting Florida, om er de oldtimer van zijn pa die zijn moeder bij de scheiding heeft meegenomen terug te halen. Wat volgt, is een ronduit geschifte ‘road trip’, even gewelddadig als grappig, even absurd als ontroerend. Denk ‘The End of the F***ing World’ op Netflix, maar nóg beter.

Wayne - SERIE (USA-2019) - Caption: Mark McKenna (Wayne), Ciara Bravo (Delilah) Beeld Streamz

THRILLER IJzersterke psychologische thriller die komaf maakt met alle voorbehoud dat we ondertussen na zoveel middelmatige series tegenover dat genre hadden. Grijze muis Becky Green is geobsedeerd door de sociale media van de glamoureuze Chloe Fairbourne, en als die laatste zelfmoord pleegt, maakt ze gebruik van haar talenten als kameleon om te infiltreren in haar vriendenkring. De spanning is perfect opgebouwd maar vooral de emotionele en psychologische diepgang tilt ‘Chloe’ ver boven vergelijkbare reeksen uit.

DRAMA AppleTV+ werpt zich zo stilaan op als de Wout Van Aert onder de streamingdiensten: uitstekend op alle terreinen. Ook dit donkere misdaaddrama over een veroordeelde drugshandelaar die in ruil voor gratieverlening bevriend moet worden met een mogelijke seriemoordenaar houdt je zes afleveringen lang aan het scherm gekluisterd. Deels geregisseerd door Michaël Roskam, ongelooflijk genoeg gebaseerd op een waargebeurd verhaal en een must-see voor wie nog altijd treurt om het vroegtijdig afscheid van ‘Mindhunter’ op Netflix.

Scène uit 'Black Bird'. Beeld Apple

DRAMA Ja, de miniserie over de Sex Pistols is een weinig revolutionair muzikaal drama over een rockgroep die snel de hemel bestormt en door interne meningsverschillen, grote ego’s, vrouwen en drugs nog sneller weer de dieperik in tuimelt. Maar regisseur Danny Boyle slaagt er wel in om voor mensen die er niet bij waren aanschouwelijk te maken wat voor een splinterbom de Pistols, en punkers in het algemeen, moeten zijn geweest in de stoffige Britse samenleving eind jaren 70. Never mind de criticasters, ‘Pistol’ is meer dan de moeite waard.

Dankzij Humo steekt er geen andere onzin in je broekzak. Download nu de app van Humo en ontdek de interessantste verhalen, grappigste cartoons en scherpste meningen. Klik hier.

The Summer I Turned Pretty (Prime Video) ★★★½☆

DRAMA Een meisje spendeert al jaren haar vakanties in Cousins Beach, samen met de leden van een bevriend gezin, en ontdekt tijdens één bepaalde zomer dat ze alle harten van de jongens in haar omgeving harder laat slaan. Vederlicht maar erg charmant tienerdrama, een soort ‘The O.C.’ voor de jaren 2020, van de schrijfster van het door Netflix erg succesvol verfilmde ‘To All The Boys I Loved Before’.

The Summer I Turned Pretty Beeld Netflix

TRUE CRIME Wie vorige maand geboeid was door ‘Keep Sweet: Pray and Obey’ op Netflix, kan naadloos overgaan naar ‘De 42 kinderen van de goeroe’, een vierdelige documentaire waarin Eric Goens bewijst de geschifte sekteleiders niet alleen in de VS bestaan. Brusselaar Edgard Doulière bestierde vanaf de jaren 60 in Frankrijk een commune waar hij onder meer eiste dat elke vrouw haar eerste kind van hem zou baren - het cijfer uit de titel is slechts een voorzichtige schatting van de grootte van zijn kroost. Maar desalniettemin denken de slachtoffers van Doulière nog altijd met warme gevoelens terug aan het leven in de commune en aan hun leider.

Boo Bitch (Netflix) ★★★½☆

COMEDY Twee nerdy vriendinnen beslissen om vlak voor het einde van hun middelbare school eindelijk eens uit hun schelp te komen, maar net dan wordt een van hen overhoop gereden. Wanneer blijkt dat haar geest nog op aarde blijft ronddwalen, proberen ze samen alle losse eindjes aan elkaar te knopen zodat ze eeuwige rust kan vinden. ‘Never Have I Ever’ met een bovennatuurlijk kantje, dat na enkele verrassende wendingen uitmondt in onverwacht ontroerend einde.

COMEDY Wanneer Michael (Neil Patrick Harris) na zeventien jaar gedumpt wordt door zijn vriend, moet de succesvolle makelaar zich weer in het New Yorkse datingleven storten - iets wat op zijn leeftijd niet evident is. ‘Uncoupled’ lijkt een beetje een homoseksuele versie van ‘Sex & The City’ - niet abnormaal aangezien beide series door dezelfde persoon zijn bedacht - maar bezit in het acht afleveringen lange eerste seizoen genoeg vaart en karakter om een eigen gezicht te krijgen.