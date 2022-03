IJskoning smelt als sneeuw voor de zon in ‘The Masked Singer’: ‘Het is alsof ik uit de kast kom’

Ruben Block, Daan, Stefan Everts of zelfs Piet Huysentruyt: er vielen veel namen bij de speurders, behalve die van Guga Baúl, de échte man achter het masker van IJskoning: ‘Zelfs op een begrafenis kwam iemand me vragen of ik in dat pak zat.’

HUMO Kevin Janssens vond jou de moeilijkste van allemaal.

GUGA BAUL «Ze hadden echt geen idee. Waardoor ik het trouwens wel gek vind dat speurder Ruth Beeckmans vanavond ineens toch mijn naam zei. Misschien had iemand haar getipt? Nu ja, we hebben vorig jaar samen gezongen in ‘RIP 2020’ op VTM. Ik dacht dat ze mijn stem al veel sneller zou hebben herkend.»

HUMO De kijkers waren jou wél op het spoor. In hun lijstje stond je al weken op 1.

BAUL «Ook door de link met Tine (Embrechts, zijn vriendin, red.), die vorige week werd ontmaskerd als Flamme Fatale. Onze twee pakken lijken sterk op elkaar, en we dachten dat de speurders dat meteen in de gaten zouden hebben. Die ogen bijvoorbeeld, dat is toch duidelijk? Allee, dat vonden wíj toch.»

HUMO Tine zei vorige week in Humo dat ze lang over haar deelname heeft getwijfeld. Jij ook?

BAUL «Een jaar. Ze hadden me vorig seizoen al gevraagd, maar ik wilde alleen lid worden van het speurdersteam. Nu belden ze opnieuw. Ruth, Kevin en Andy Peelman, die vorig jaar hebben meegedaan, hadden me verteld dat het een geweldige ervaring was, ‘zot maar tof’. Dus ik dacht: oké dan. Ook omdat Niels Destadsbader presenteert – altijd leuk om een maat te kunnen beetnemen (lacht).

»De makers hebben Tine en mij trouwens eerst gevraagd of we als koppel wilden meedoen. Dan waren wij de robots geweest, al wisten we dat toen nog niet. Dat hebben we geweigerd. Het zou veel te voor de hand liggend geweest zijn, en we willen ons ook niet per se als showbizzkoppel profileren.»

HUMO Viel het pak een beetje mee? Je masker ziet er loodzwaar uit.

BAUL «Het viel mee, ja. Natuurlijk, het wiebelde enorm – ik kan me voorstellen dat de osteopaten hun kassa al horen rinkelen. Maar te zwaar was het niet. Ik denk dat Edelhert, waarin ­Johnny Logan verscholen zat, lastiger was: een kleinere kop, minder ruimte om te ademen, en dat gewei is veel zwaarder. Ze hadden dat ook van papier-maché kunnen maken, denk ik dan, maar goed.»

HUMO Nog een uitspraak van Tine: ‘Mijn broek is afgezakt van hoe hevig ‘The Masked Singer’ leeft.’

BAUL «Ik moest naar een begrafenis, en zelfs dáár kwam iemand me vragen of ik in dat pak zat. Echt!

»Ik heb ook veel berichten gekregen, maar dat was vorig jaar al zo. Ik wist dus hoe ik ermee moest omgaan. ‘Of ik het ben? Ben je daar echt van overtuigd? Denk je dat echt? Meen je dat nu?’ Gewoon de bal terugkaatsen, zoals het een targetspits betaamt (lacht).»

HUMO Zul je het programma missen?

BAUL «Nee, ik ben eigenlijk wel blij dat het achter de rug is. Ik vond het heel vervelend om de hele tijd te moeten doen alsof. Ik kan niet goed tegen liegen.

»Dat ik het nu in alle openheid kan zeggen, voelt een klein beetje als uit de kast komen. Ik heb al die tijd moeten zwijgen, maar nu mag de wereld het weten: ja, ik ben een verdoken ijskoning!»

The Masked Singer

VTM, vrijdag 11 maart, 20.35