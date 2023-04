‘Ik ben er nu wel zeker van: prins Laurent is geen gelukkig man. Ongeveer alles is mislukt’

Laurent van Saksen-Coburg, de prins-rebel, de flierefluiter, het ongeleide projectiel van Laken. Geen royal die ooit zo’n open boek was. En toch licht documentairemaker Niels Vandenbussche in Laurent, prins op overschot, vanaf woensdag op Canvas, nog nieuwe tipjes van de sluier. ‘Claire wist niet hoe getraumatiseerd Laurent was toen ze met hem trouwde.’

Laurent zit aan een tafel vol piekfijn uitgedoste genodigden, zijn vrouw Claire oogverblindend aan zijn zijde. Ook Laurent is om door een ringetje te halen. Behalve dan dat hij geschminkt is. Als een clown.

Het is dat beeld van de prins op een poepsjiek gala-event dat voor documentairemaker Niels Vandenbussche alles samenvat. “Hij kijkt heel verdrietig ook. Zoals elke clown is hij triest. Daar ben ik nu wel zeker van: prins Laurent is geen gelukkig man. Ongeveer alles is mislukt. Hij wil absoluut een legacy nalaten, nog steeds, maar die is niet indrukwekkend. Hij is gewoon Laurent, met al zijn strapatsen. Dat is al wat er is.”

Een dik jaar werkte Vandenbussche voor productiehuis Borgerhoff & Lamberigts aan de documentaire over de jongste zoon van Albert en Paola. Daarvoor sprak hij met een twintigtal getuigen die de prins de afgelopen decennia van dichtbij volgden, of persoonlijk heel goed kennen. Zijn oude klasgenoot Dominique Desimpel die samen met hem op de abdijschool van Zevenkerken zat en hun band beschrijft als “les compagnons d’infortune”, bijvoorbeeld. Zelfs Maya en Guido Cleiren, de Antwerpse gastouders die Laurent tussen zijn dertiende en zestiende in huis namen, stappen voor het eerst naar buiten.

Handen schudden ter gelegenheid van het Te Deum in Brussel, vorig jaar. Documentairemaker Niels Vandenbussche: 'Hij wordt nu zestig en als je dan terugkijkt, is er bitter weinig om vrolijk van te worden.' Beeld Belga

Eén persoon komt niet aan het woord, tenzij dan in archiefbeelden, en dat is Laurent zelf. “Hij heeft enkele intimi zijn zegen gegeven om met ons te praten”, zegt Vandenbussche. Maar daar stopte het, een inzage in zijn privéarchief zat er niet in. “Toen ik aan deze reeks begon, contacteerde ik het paleis. Daar ging het voor Laurent al mis, hij praat liever rechtstreeks met journalisten. Daar komt bij dat hij op gespannen voet leeft met een groot deel van de Vlaamse pers, omdat die veel kritischer is dan de Franstalige. Dus nee, hij is niet blij met deze documentaire.”

- Van de Britse prins Harry wordt gezegd dat hij de reserveprins is, maar u noemt Laurent de prins op overschot. Dat klinkt ook bepaald niet flatteus.

VANDENBUSSCHE «Laurent is echt letterlijk de prins op overschot. Van zijn geboorte tot in de jaren negentig, wanneer hij voor het voetlicht komt omdat zijn vader koning wordt, is er niets over hem te vinden. Niemand was in hem geïnteresseerd. Hij deed er niet toe. Ik heb het niet kwetsend bedoeld, maar het is gewoon hoe zijn familie hem steeds heeft behandeld. Die jongen is op heel erg jonge leeftijd verstoten geweest, en dan vooral door zijn vader.»

- In die mate dat Laurent als enige van de familie niet op het domein in Laken woont, maar in een villa in Tervuren. Dat is niet zijn eigen keuze.

VANDENBUSSCHE «Boudewijn heeft die daar voor hem laten bouwen. Ze wilden echt van hem af. Laurent was ook soms een beetje een etter, hoor. Zo pestte hij de militaire politie in Laken door in de gietende regen expres constant af en aan te rijden, goed wetende dat zij dan telkens in die stortbuien in het gelid moesten gaan staan.»

- Valt zijn moeilijke relatie met het koningshuis ook niet ergens te begrijpen?

VANDENBUSSCHE «Natuurlijk wel. Laurent heeft nooit liefde gehad. Het is de rode draad door de reeks: hij klampt zich vast aan iedereen die hem een beetje affectie geeft. De familie Solvay, zijn leraar Rudy Bogaerts, zijn gastgezin. Van de reeks over Filip (Vandenbussche maakte in 2020 ‘Filip van België, de lange weg naar de troon’, AVB) werd ik niet vrolijk, maar het verhaal van Laurent is gewoon intriest.»

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens zei in die documentaire over Filip dat diens jeugd samen te vatten valt als kindermishandeling. Uit alles blijkt in deze reeks dat Laurent er nog slechter vanaf komt.

VANDENBUSSCHE «Absoluut. Filip werd nog onder de vleugels van Boudewijn genomen, hij was de troonopvolger. Maar Laurent was niets en had niemand.»

Het meest schokkende verhaal is wel dat Laurent werd ondergebracht bij gezinnen die niet eens gescreend werden, volgens royaltywatcher Jan Van den Berghe met misbruik tot gevolg. Dat haal je als ouders toch niet in je hoofd?

VANDENBUSSCHE «Albert en Paola dus wel. Ze hebben ooit zelfs Roemeense nanny’s ingevlogen omdat de Belgische te duur waren. Ze dropten hun kinderen gewoon om ervan af te zijn. Jan Van den Berghe weet hoe Laurent zo in een gezin terechtkwam waar de man pijp rookte. Hij klopte de assen uit op zijn kruis, en Laurent moest dan zijn kruis gaan proper vegen. Heel heavy.»

Laurent in 1982, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel. Beeld BELGAIMAGE

Hoe is hij bij de familie Cleiren terechtgekomen?

VANDENBUSSCHE «Door Paola. Zij is de enige die pogingen gedaan heeft om haar “petit dernier”, haar lievelingskind, op het spoor te houden. Via een bevriende kinderneurologe kwam ze bij een doodgewoon koppel uit Wilrijk uit. Zij waren ongewenst kinderloos en hebben Laurent met open armen ontvangen.

»En toch is ook de relatie met Paola moeilijk. Laurent heeft het haar nooit vergeven dat ze zich verzoend heeft met Albert. Voor hem is dat verraad van zijn moeder ten opzichte van hem.»

De kenners van de roddelpers wrijven zich hier al in de handen: over het vaderschap van Laurent doen immers heel veel verhalen de ronde. Maar daarover geen woord in uw reeks. Waarom?

VANDENBUSSCHE «Omdat het niet meer is dan dat: roddels. De namen die dan steeds terugkomen zijn Aldo Vastapane, François-Xavier de Donnéa. Hoewel het een publiek geheim is dat Paola affaires had met hen, is er geen enkel bewijs dat een van hen de vader zou zijn van Laurent.»

De relatie met zijn ouders staat in schril contrast met die met het koppel Cleiren. De liefde spat ervan af wanneer ze over hem spreken.

VANDENBUSSCHE «En die liefde is wederzijds. Laurent heeft zelf al gezegd: die drie jaar bij hen zijn de gelukkigste uit zijn jeugd. Ze hebben tot op vandaag een heel warm contact.

»Er is een anekdote die heel veel zegt. Het paleis besliste dat Laurent naar de uiterst katholieke Franciscaner Universiteit van Steubenville in het Amerikaanse Ohio moest. Hij was dan al twintig, maar toen zijn valies gemaakt moest worden, belde hij Maya Cleiren. Niet Paola heeft zijn tas gemaakt, zijn gastmoeder is daarvoor naar Laken gereden.

»Ook in Steubenville is Laurent onpeilbaar ongelukkig geweest. (zucht) Het begint een beetje te vervelen, hé? We gaan van onpeilbaar ongelukkig naar nog ongelukkiger. Het moet vreselijk geweest zijn voor die gast. En dan moest de Salische wet nog afgeschaft worden.»

Dat gebeurde in 1991: sindsdien kunnen ook vrouwen aanspraak maken op de troon. Laurent werd op dat moment als troonopvolger voorbijgestoken door Astrid én al haar kinderen. Heeft hij die wetswijziging persoonlijk genomen?

VANDENBUSSCHE «Verschrikkelijk, ja. Toenmalig premier Wilfried Martens, koning Boudewijn en zijn kabinetschef Jacques van Yperseele hebben dat bedisseld. Officieel omdat vrouwen niet langer uitgesloten mochten worden. Nu kan je veel zeggen van Boudewijn, maar niet dat hij een overtuigd feminist was. Ze wilden Laurent ver weg van de troon.»

Laurent, Filip en Astrid aan de hand van hun ouders Paola en Albert in de tuin van kasteel Belvédère, in 1969. Beeld AFP

Toch slaagt Laurent erin om in de jaren negentig een imago op te bouwen dat hem tot publiekslieveling bombardeert.

VANDENBUSSCHE «Niet alleen een imago. Hij heeft dierendispenseria opgericht waar kansarmen hun huisdier gratis kunnen laten behandelen door dierenartsen. Dat bestaat nog steeds. Het KINT, de milieuorganisatie die hij oprichtte, was tamelijk succesvol. Vera Dua heeft daar als Vlaams minister van Leefmilieu voor Agalev wetenschappers ondergebracht, in 1999 deden ze daar al onderzoek naar waterstof als alternatieve energiebron. Dat was erg vooruitstrevend.

»Maar het KINT deed het te goed. Volgens Laurent - en ik denk dat hij gelijk heeft - heeft Albert ingegrepen en de vzw laten opdoeken. Zo gaat dat namelijk in die familie: het was niet de bedoeling om van Laurent een succesfiguur te maken.»

De koningskinderen komen onderling ook niet overeen, terwijl je toch zou verwachten dat zij net samenklitten na zo’n gedeelde miserabele jeugd?

VANDENBUSSCHE «Maar ze hebben die niet gedeeld. Filip, Astrid en Laurent zagen elkaar nooit. Behalve op kerstdag. Het enige wat ze gemeen hebben, is hun familienaam.

»Tot op vandaag zien ze elkaar amper. Tenzij op de gemeenschappelijke vakanties met Albert en Paola, maar daar is Laurent zelden of nooit bij. Hij zet zijn vrouw en kinderen af en vertrekt dan alleen op reis. Op officiële plechtigheden, voordat ze publiek moeten verschijnen, staan ze allemaal in een hoek van de kamer te wachten, te kijken naar de muur. Ze kunnen elkaar zelfs niet aankijken. Zeker tegenover zijn vader koestert Laurent onversneden haat.»

Is uw beeld van Laurent veranderd door het maken van de documentaire?

VANDENBUSSCHE «Ik heb wat meer deernis gekregen voor de man. Je ziet dat in de reeks ook: het gaat altijd maar slechter met hem, dat komt nooit goed. Hij wordt nu zestig en als je dan terugkijkt, is er bitter weinig om vrolijk van te worden.»

Het is makkelijk om hem te gaan zien als een slachtoffer, maar er zijn genoeg buitenlandse prinsen en prinsessen ‘op overschot’ die wél iets van hun leven gemaakt hebben. Bij Laurent lijkt het toch alsof hij ook zichzelf onmogelijk heeft gemaakt.

VANDENBUSSCHE «(knikt) Natuurlijk. Naar Congo gaan en daar met Kabila afspreken, wie doet dat nu? Wie brengt er nu hulde aan het Chinese leger op de Chinese ambassade in Brussel in legeruniform? Maar er is niemand die hem tegenhoudt. Er zit een adviseur voor Laurent op het paleis, maar dat is pro forma. Hij luistert daar niet naar, Laurent doet waar hij zin in heeft.

»Sympathie hebben voor Laurent is soms moeilijk omdat hij zo dubbel is. Hij is een rebel, maar tegelijkertijd moet iedereen hem aanspreken met Monseigneur. Hij is ecologisch geëngageerd, maar rijdt wel tegen 220 per uur over de snelweg met zijn Range Rover. Alles aan Laurent is dubbel.»

Ook in zijn liefdesleven: wanneer puntje bij paaltje komt kiest hij voor zijn prinselijke titel en niet voor Wendy Van Wanten, zijn lief dat zijn familie afkeurt.

VANDENBUSSCHE «Die twee waren echt heel erg verliefd. Drie à vier jaar hebben zij een relatie gehad, maar Albert is naar alle waarschijnlijkheid tussengekomen. Als Laurent bij haar bleef, zou hij zijn dotatie verliezen. En dat is dan ook weer Laurent, hij kiest voor het geld, voor het aanzien. Die titel - en het geld - is voor hem zo belangrijk. Veel belangrijker dan gelijk wat.»

Het gezin in 1965, met een tweejarige Laurent op schoot van Paola. Niels Vandenbussche: 'Laurent heeft nooit liefde gehad. Het is de rode draad door de reeks: hij klampt zich vast aan iedereen die hem een beetje affectie geeft.' Beeld AFP

Terwijl hij toch ook zou kunnen gaan werken?

VANDENBUSSCHE «Volgens mij is die man niet in staat om te werken door de trauma’s die hij heeft opgelopen. Hij heeft geen hoger diploma en heel leergierig is hij ook niet: hij heeft twee jaar in de VS doorgebracht, maar spreekt amper Engels. Bij het KINT heeft hij goed werk gedaan, maar dat is ook de enige keer in zijn leven geweest dat hij echt goed omringd was.

»Luckas Vander Taelen (gewezen journalist en politicus voor Groen, AVB) omschrijft het zo: Laurent is een ongeleid projectiel, maar ze hadden hem wel kunnen leiden. Na zijn relatie met Wendy Van Wanten heeft hij depressies gekend. Hij is opgenomen in de psychiatrie, en wat gebeurt er? In plaats van een echte behandeling, krijgt hij een slaapkuur. Tien dagen is hij platgespoten, en dan moest het maar over zijn. Natuurlijk los je zo geen psychische problemen op, terwijl Laurent echt wel psychiatrische hulp had kunnen gebruiken in zijn leven.»

Zijn huwelijk met Claire heeft niet voor stabiliteit kunnen zorgen?

VANDENBUSSCHE «Claire heeft onderschat hoe gekwetst, getroebleerd en getraumatiseerd Laurent was toen ze met hem trouwde. Ik denk dat zij als een soort Florence Nightingale dacht: ik ga voor jou zorgen en alles wordt beter. Maar ze was niet opgewassen tegen zijn problemen. Het moet ook echt niet makkelijk leven zijn met een man die bipolaire trekken heeft.»

Hoe staat u na jaren verdiepen in Laken tegenover de monarchie? Heeft het een republikein van u gemaakt?

VANDENBUSSCHE «Oh, ik ben altijd een republikein geweest. Democratisch is het niet, zo’n monarchie. Al ben ik er ook wel achter dat ze in België haar bestaansrecht heeft. Maar ik weet ook wel heel zeker: in geen duizend jaar wil je in een koninklijke familie geboren worden. Als rechtstreeks troonopvolger weet je waar je aan toe bent. Maar anders? Je bent voorbestemd, maar voor wat?»

(DM)