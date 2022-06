‘Ik ben geen racist, máár…’: alles wat u moet weten voor de laatste aflevering van ‘Nonkels’

U kent ze wel, die familieleden die u graag ziet omdat ze familie zijn, maar wiens opmerkingen ieder paar ogen doen rollen. In ‘Nonkels’ zijn dat Rik Verheye, Jelle De Beule en Wim Willaert: drie platte, luide, vastgeroeste West-Vlaamse broers kruisen het pad van een Kameroense vluchteling. Het is kolder van de oude stempel. Of lijkt dat alleen maar zo? ‘We hebben allemaal wel iemand in de familie die zegt: ‘Ik ben geen racist, máár…’

Lees het volledige artikel.

De vluchteling in ‘Nonkels’ lijkt weggelopen uit een oude Urbanus-film. Dat is in 2022 soms... raar ★★★☆☆

Vraag maar aan ‘De ideale wereld’, ‘Willy’s en Marjetten’ of ‘In de gloria’: uit Vlaamse klei opgetrokken kolder struikelt zelden over plaksnorren, kinprotheses of het betere pruikenwerk. Mag allemaal. Wat nu ook niet wil zeggen dat Onze Man zich vanaf aflevering één van de nieuwe reeks ‘Nonkels’ meteen kon overgeven aan de hangende tietjes van een uitzakkende Rik Verheye. Er zijn grenzen.

Lees de volledige Dwarskijker.

Blaise Afonso, Innocent uit ‘Nonkels’: ‘Eerlijk: mijn kleur heeft meegespeeld bij mijn ingangsexamen voor het conservatorium’

In ‘Nonkels’ is veel te zien. Drie broers, bijvoorbeeld, bijzonder West-Vlaamse West-Vlamingen die samen met hun gades graag navelpluis verzamelen en toch aaibaar blijven. Maar de ware held is Innocent, de Kameroense vluchteling die onaangekondigd voor de deur van zijn tontons to be staat, en al snel het pientere en charmante middelpunt van hun bestaan wordt. Blaise Afonso kruipt zo onweerstaanbaar soepel in de huid van Innocent: de Luikenaar maakt verliefd. ‘De nonkels zijn… Ja, stoethaspels, hè. Tragische figuren. Maar het is zo makkelijk om van hen te houden.’

Lees het volledige artikel.

De serie mag dan al Nonkels heten, de echte sterren zijn Isabelle Van Hecke en Emilie De Roo, de tantes van dienst. ‘Bij ‘Nonkels’ is er geen gulden middenweg. Ofwel vind je het geniaal, ofwel vind je er helemaal niks aan.’

Lees het volledige artikel.