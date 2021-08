Ik ga het zeggen, Peter: ‘Het rad’ blijft slabakken

Nu de sportzomer van 2021 over de finishlijn is gestrompeld, ziet de kijkcijferlijst er weer wat normaler uit voor de tijd van het jaar, met veel herhalingen en lage cijfers.

Het best bekeken evenement uit het laatste weekend van de Olympische Spelen was de 4 x 400 meter bij de mannen, waar het Belgische kwartet net buiten de medailles viel. De bronzen plak voor de Belgische ruiters kon ook op een gezonde belangstelling rekenen, en de sluitingsceremonie deed het met bijna 440.000 kijkers opmerkelijk beter dan de openingsceremonie enkele weken geleden (285.586).

Eric Goens’ reportagereeks ‘Vlaanderen Herleeft’ trapte meer dan behoorlijk af met bijna een half miljoen kijkers, voor ‘Het rad’ op Play4 zorgde het einde van alle sportieve gebeurtenissen nog niet meteen voor de verhoopte boost in de cijfers: Peter Van de Veire en zijn kandidaten raakten ook in week twee geen enkele keer boven de 300.000 kijkers, terwijl de show vorige zomer meestal rond de 400.000 kijkers hing. Van ‘De redders’ (Play4) is ondertussen in de kijkcijferlijsten geen enkel spoor meer te bekennen.

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 6 tot en met donderdag 12 augustus. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1. HET JOURNAAL (19.00) - EEN - 897.826

2. SWITCH - EEN - 821.401

3. STUDIO TOKIO - EEN - 786.319

4. F.C. DE KAMPIOENEN - EEN - 779.344

5. FLIKKEN MAASTRICHT - EEN - 650.704

6. HET JOURNAAL (13.00) - EEN - 630.356

7. HET NIEUWS (19.00) - VTM - 613.438

8. TIEN OM TE ZIEN - VTM - 595.907

9. VAN HIER TOT IN TOKIO - EEN - 591.322

10. ANIMAL AMBULANCE - EEN - 525.572

11. VLAANDEREN HERLEEFT - EEN - 485.688

12. OLYMPISCHE SPELEN: ATLETIEK (HEREN) - EEN - 462.156

13. OLYMPISCHE SPELEN: SLUITINGSCEREMONIE - EEN - 438.112

14. REIZEN WAES JAPAN - EEN - 419.559

15. TEN OORLOG - EEN - 415.720

16. REIZEN WAES VLAANDEREN - EEN - 387.350

17. ESCAPE TO THE CHATEAU - EEN - 357.894

18. HET JOURNAAL LAAT - EEN - 351.049

19. OLYMPISCHE SPELEN: PAARDENSPORT - EEN - 325.519

20. GASTON EN LEO IN HONG KONG - VTM - 304.905

21. INSIDE TARONGA ZOO - EEN - 302.391

22. WAARHEID DURVEN OF DOEN - VTM - 295.494

23. DE WILDERNIS HERSTELD - EEN - 293.158

24. HET RAD - PLAY4 - 291.928

25. AMAZING HOTELS - EEN - 283.300