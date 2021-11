‘Ik heb Erik daarnet iets in je drinken zien doen’: wat je moet onthouden van week 5 van ‘De slimste mens’

Week 5 van ‘De slimste mens’ ligt achter ons. Wat moeten we onthouden?

Het was een bijzondere week in ‘De slimste mens’, en dat heeft alles te maken met de suprematie van het Nederlandse duo Arjen Lubach en Merol. Lubach – tv-maker, comedian én winnaar van de Nederlandse versie van ‘De Slimste Mens’ – maakt indruk sinds hij afgelopen maandag zijn opwachting maakte, zangeres Merol zit zelfs al van de woensdag ervoor gebeiteld in haar oranje stoel. Beiden zijn al verzekerd van een plek in de finaleweken.

Het logische gevolg is dat we van de verliezers niemand meer zullen terugzien: op maandag ging de Gents-Braziliaans-Italiaanse kok Marcelo Ballardin voor de Nederlande bijl, op dinsdag volgde actrice Daphne Wellens, woensdag was het de beurt aan musicalacteur en James Cooke-begeleider Dorian Liveyns en donderdag moest multitalent Jaouad Alloul de duimen leggen – jammer voor iedereen die hoopte om Lubach door hem gestyled te zien worden.

Maandag mag Jan Maarschalk Lemmens, beter bekend als rapper Glints (lees hier ons Humo-interview met hem), trachten één van beide noorderburen terug over de Moerdijk te jagen.

De tussenstand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames, 3 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

Merol: 7 deelnames, 2 overwinningen, 4 gewonnen finales

3. Arjen Lubach: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale gewonnen

Jean-Marc Mwema: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Steven Van Gucht: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Geert Meyfroidt: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Alexander Hendrickx: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Acid: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale verloren

Dorianne Aussems: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Wiam: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

11. Heidi De Pauw: 2 deelnames - 1 overwinning - 1 finale verloren

12. Marcelo Ballardin: 2 deelnames, 1 overwinning