‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ op VRT 1 is banaal, maar tegelijk clever en origineel

Mijn klasgenoten en ik moeten bij de eersten zijn geweest voor wie de focus werd verlegd van het uit het hoofd leren van de materie naar het zien van verbanden. Dat, slaaptekort, vetzucht, stress en een zittend leven verklaren waarom mijn geheugen vandaag een zeef is. Ik zou dan ook geen schijn van kans maken in ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’, een nieuwe quiz met naast Philippe Geubels ook de slechtste programmanaam in jaren.

En dat is niet het enige wat al meteen enige scepsis over zich afroept. Van bij het begin krijgen we het plamuur waarmee de eerste scheuren in een komieks carrière moeten worden toegedekt in het gezicht gesmeerd. In een semilollig filmpje krijgt Geubels, die zogezegd te laat is, het op de parking aan de stok met de vader van een jonge fan om een nog net niet in geel en groen gehuld misverstand: ‘Hoe heet uw quiz?’ – ‘‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’.’ – ‘Da’s niet waar, gij hebt juist niks gezegd!’ – ‘Nee, nee: ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’.’ – ‘Nee, gij hebt niks gezegd!’ En dan wordt er gelachen.

Het is maar één van vele lapmiddelen. Zo wordt over deze verzameling om ter banaalste poëziealbumvragen (‘Met welke knappe man wil Lieve weleens een tête-à-tête?’) ook een laag uitgestreken van wat nog steeds niemand afdoende kan omschrijven maar niettemin vol zelfvertrouwen ‘meta’ blijft noemen: we krijgen momenten achter de schermen te zien. Het bijschminken van de kandidaten tussen twee rondes in, praatjes met cameraman Dieter – visueel verfrissend misschien, maar zelfs dat beetje ogenschijnlijke spontaniteit is te nadrukkelijk in scène gezet, zoals wanneer ‘plots’ een buslading rondgeleide bejaarden de opname verstoort. Tel daarbij de al even weinigzeggende, alweer al te vaak ingestudeerde tussenkomsten van koste wat het kost te lanceren collega-comédienne Jade Mintjens (‘River Cola heeft trouwens Nutri-Score E!’) op, en we zijn een schreeuwerig decor verwijderd van een zoveelste geval van vorm boven inhoud. En laat dat decor nu net oorverdovend zijn.

Vanwaar dan de vier sterren voor dit programma? Omdat het iets anders is dan het pretendeert te zijn. Zoals de wesp een zweefvlieg blijkt, zit deze lege doos tjokvol. Letterlijk alles wat er gebeurt, voor of zogezegd achter de schermen, tot zelfs de kleinste pietluttigheid die een kandidaat zich laat ontvallen, kan uitdraaien op een vraag, met dank aan de drie vragenmakers achter Mintjens die door de aflevering heen voortdurend aan het typen zijn.

Even zou je gaan vrezen voor de zaak wanneer Geubels het tot tien tellen in het Japans maar blijft uitmelken, als was het een zoveelste op een breed publiek gemikte grap zoals die je tegenwoordig in elke quiz worden voorgekauwd, tot uiteindelijk de vraag wordt gesteld hoe je ‘één’ zegt in het Japans. En wat de Nutri-Score van River Cola is. En hoe de cameraman heet. Zelfs in het decor schuilt een vraag, en tegelijk een fraai staaltje symboliek, want de bogen achter Geubels’ katheder die samen een tunnel vormen kunnen ook worden gezien als een matroesjka. O, de gelaagdheid!

De vragen zijn bewust zo banaal mogelijk, omdat de moeilijkheid net schuilt in het omzeilen van ons instinct om onbelangrijke informatie meteen te vergeten. ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ is dus geen quiz zoals we die kennen, gestoeld op het langetermijngeheugen, maar draait net om het kortetermijngeheugen, waarbij uitgeschreven mopjes niet zozeer de lach, maar de misleiding beogen. Clever en origineel; een quiz als een goochelact.