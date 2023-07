‘Ik heb nu een relatie met een vrouw, onze liefde is stapje voor stapje gegroeid’

Inmiddels een kwarteeuw geleden leerde u Cynthia Nixon (57) kennen als de cynische, intelligente carrièrevrouw Miranda Hobbes in het legendarische ‘Sex and the City’. Na twee lauw onthaalde vervolgfilms kruipt ze in de komische dramaserie ‘And Just Like That...’ – seizoen 2 is nu te bekijken op Streamz – opnieuw in de huid van haar favoriete personage. Veel moeite hoefde ze daar niet voor te doen, zo blijkt: ‘Ik speel Miranda niet, ik bén haar.’

Vriendschap, professionele perikelen en amoureuze beslommeringen, gekruid met een mespuntje maatschappijkritiek en een flinke snuif seks: ziedaar de hoofdingrediënten van het immens populaire ‘Sex and the City’, dat er in 2004 na zes veelbekeken seizoenen mee ophield. Na de twee spin-off movies uit 2008 en 2010 bleef het lang stil rond het New Yorkse damesviertal, tot het productiehuis van de Amerikaanse zender HBO twee jaar geleden met veel bombarie de vervolgserie ‘And Just Like That...’ aankondigde. Teleurstelling alom toen bleek dat van het iconische vierspan uit ‘Sex and the City’ slechts drie leden waren overgebleven: Cynthia Nixon als Miranda, Kristin Davis als de schijnbaar preutse Charlotte York en Sarah Jessica Parker als de vrijgevochten modejournaliste Carrie Bradshaw. Van Kim Cattrall alias Samantha Jones was in het eerste seizoen van ‘And Just Like That...’ geen spoor te bekennen, naar verluidt wegens een jarenlang aanslepend conflict met Parker. Maar kijk: onlangs raakte bekend dat Cattrall de cast dan toch zal vervoegen.

CYNTHIA NIXON «Kim doet een kleine cameo in de laatste aflevering van het tweede seizoen, meer niet. Eigenlijk was die bedoeld als een leuke verrassing voor de trouwe fans. We vinden het dus niet zo fijn dat het nieuws voortijdig is uitgelekt. Nu gaat het enkel nog over het gedoe tussen Kim en Sarah, terwijl in ‘And Just Like That...’ zoveel interessante onderwerpen aan bod komen.»

– Eén van de rode draden in de reeks is de manier waarop de dames uit ‘Sex and the City’ anno 2023 met hun witte privileges worstelen. ‘‘And Just Like That...’ wil wanhopig woke zijn,’ luidt de kritiek.

NIXON «Daar ben ik het niet mee eens. Miranda die door de grond zinkt van schaamte wanneer ze iemand aanspreekt met het verkeerde voornaamwoord, of Charlotte die er prat op gaat veel zwarte vrienden te hebben terwijl dat eigenlijk niet zo is: zulke dingen maken we allemaal mee, toch? We moeten durven stil te staan bij het feit dat de wereld de afgelopen decennia ingrijpend is veranderd. De dominantie van de zogeheten witte elite – waarvan de dames uit ‘Sex and the City’ deel uitmaken – is in korte tijd een pak minder vanzelfsprekend geworden. Carrie en co. proberen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe tijdgeest, maar ondanks hun nobele intenties loopt dat niet altijd van een leien dakje.»

– De dertigers uit ‘Sex and the City’ zijn intussen vijftigers geworden.

NIXON «Ik ben zelf 57 jaar, ik kan niet eeuwig een jonge vrouw spelen, hè? (lacht) In ‘And Just Like That...’ zijn de dames in een bijzonder interessante fase aanbeland: de postmenopauze. Dat is het uitgelezen moment om even in de spiegel te kijken en jezelf een paar fundamentele vragen te stellen: wie ben ik? Wat wil ik nog doen? Je verkent nieuwe horizonten, je trekt nieuwe grenzen. Net zoals tijdens de puberteit, maar dan met veertig jaar extra ervaring op de teller.»

– Ook voor uw personage Miranda is er in de tussentijd heel wat veranderd.

NIXON «In de beginperiode van ‘Sex and the City’ kreeg ik weleens de vraag of ik mezelf in Miranda herkende. Mijn antwoord was steevast: ‘We zijn allebei ambitieuze carrièrevrouwen, maar verder zie ik niet veel gelijkenissen.’ Na een aantal seizoenen moest ik echter vaststellen dat Miranda steeds meer op mij begon te lijken. Ze ontmoette een lieve man met wie ze een standvastige relatie begon, ze kreeg een kind... Gaandeweg leerde ze de rust en de geborgenheid van het gezinsleven te appreciëren, met alle emoties die erbij horen. Toen een journalist me dezelfde vraag opnieuw stelde op het einde van het zesde en laatste seizoen, kon ik alleen maar antwoorden: ‘De rol van Miranda is me op het lijf geschreven. Ik speel haar niet, ik bén haar.’»

– De gelijkenissen zijn inderdaad opvallend. Miranda verlaat haar man Steve omdat ze verliefd is geworden op de non-binaire stand-upcomedian Che, gespeeld door Sara Ramírez. U hebt in 2003 een punt gezet achter de relatie met de vader van uw kinderen, nu bent u getrouwd met de lgbtq+-activiste Christine Marinoni.

NIXON «Toch hebben we een erg verschillend traject afgelegd. Miranda wilde het koste wat het kost bewijzen dat ze tegelijkertijd een succesvolle carrière kon hebben én een toegewijde partner en moeder kon zijn. Maar zodra ze de top van de berg had bereikt, stelde ze vast dat het uitzicht haar niet zo erg beviel – dus gooide ze haar leven radicaal over een andere boeg. Mijn liefdesparcours is veel geleidelijker verlopen. Vóór Christine had ik nog nooit een relatie met een vrouw gehad, maar onze liefde is stapje voor stapje gegroeid.»

– Samen bestieren jullie een bijzonder complex samengesteld gezin.

NIXON «Dat valt best mee, hoor (lacht). Mijn ex David en ik zijn nog altijd goed bevriend: we hebben onze zonen Samuel en Charles samen opgevoed. Ze beschouwen Christine en Davids nieuwe partner als hun tweede en derde mama. En Max, de jongste, heeft víér ouders: Michael Growler, de kostuumontwerper van ‘Sex and the City’, en zijn echtgenoot zijn de papa’s, Christine – die zijn draagmoeder was – en ik zijn de mama’s. Er zijn dus inderdaad heel wat betrokkenen in het spel, maar niemand van ons heeft het gevoel ‘slechts’ de stiefmoeder of -vader te zijn. Of er een bloedband is of niet, maakt voor ons helemaal niets uit. Als je een kind in huis hebt, is de liefde onvoorwaardelijk.»

– In de Verenigde Staten is het klimaat momenteel niet bijzonder gunstig voor lgbtq+-personen. Merkt u daar iets van?

NIXON «Een vriendin van me woont in de zuidelijke staat Tennessee, midden in de oerconservatieve Biblebelt. Zij vertelt me dat mensen worden nageroepen op straat als er zelfs nog maar een vermoeden bestaat dat ze homoseksueel zijn. Dat vind ik erg beangstigend. We moeten blijven vechten voor de rechten van élke persoon, maar dat kan enkel als we toenadering tot elkaar zoeken. Praten is de enige oplossing. Als we elkaar vanuit de loopgraven met verwijten blijven bestoken, komen we geen stap verder.»

– In 2018 hebt u zich in het politieke mijnenveld gewaagd: u deed een gooi naar het gouverneurschap van de staat New York.

NIXON «Mijn kandidatuur werd in sommige media smalend een mislukking genoemd, maar zo heb ik het zelf niet ervaren: mijn enige bedoeling was om de Democratische Partij te steunen in de strijd om de Senaat. Dat is ook gelukt, denk ik. Ik wist heus wel dat ik geen enkele kans maakte om verkozen te worden.»

– Wat brengt de toekomst nog voor u? Een derde seizoen van ‘And Just Like That...’, misschien?

NIXON (lachje) «Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Het was erg fijn om opnieuw met de oude cast op de set te staan, al heeft het overlijden van Willie Garson (die Stanford Blatch speelde in ‘Sex and the City’, red.) bij iedereen diepe wonden geslagen. Hij keek erg uit naar ‘And Just Like That...’, maar hij heeft slechts drie afleveringen kunnen draaien: in september 2021 is hij gestorven aan pancreaskanker.

»Als een goede vriend zo plots wegvalt, sta je onvermijdelijk stil bij je eigen vergankelijkheid. Ik ben nu bijna 60: als het even meezit, heb ik nog zo’n dertig jaar voor de boeg. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien en met volle teugen genieten van alles wat het leven me nog te bieden heeft. Christine en ik zijn net verhuisd, maar als de verbouwingen achter de rug zijn, gaan we eindelijk op huwelijksreis. We zijn al getrouwd sinds 2012: het wordt de hoogste tijd, vind je ook niet?»

– Een voorspoedige reis gewenst!

© The Sunday Times Magazine

