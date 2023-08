‘Ik hou van kanker’: ‘Painkiller’ op Neflix legt het grenzeloze cynisme van de farma-industrie bloot

Na Disney+ heeft nu ook Netflix een serie uitgebracht over de zogenaamde ‘opioid crisis’ in de Verenigde Staten, en over de ravage die zware en verslavende pijnstillers hebben aangericht onder de bevolking. Veel nieuws heeft ‘Painkiller’ niet te melden, maar de makers vertellen het schandalige verhaal met zoveel schwung dat het resultaat toch de moeite waard is.

Het valt niet te ontkennen: voor wie ‘Dopesick’, vorig jaar te zien op Disney+, uitgekeken heeft, is ‘Painkiller’ ongeveer even verrassend als een rondje zappen langs de gewone tv-zenders op een doordeweekse zomeravond. De Netflix-serie tackelt namelijk niet alleen hetzelfde onderwerp als de voorganger - hoe de opkomst van pijnstiller OxyContin rond de eeuwwisseling rampzalige gevolgen had voor de Amerikaanse samenleving - maar doet dat ook op krek dezelfde manier.

Net als ‘Dopesick’ is ‘Painkiller’ een mix van feit en fictie, van personages die echt bestaan en verzonnen mensen die symbool staan voor de duizenden Amerikanen van wie het leven door OxyContin overhoop werd gehaald. Het is een trip door de Verenigde Staten die de impact van de verslavende pijnstiller op de verschillende lagen van de bevolking laat zien: van de ‘board room’ van farmagigant Purdue, waar de pret over de miljardenverkoop van OxyContin niet op kan, over de huisartsen die de opdringerige verkopers aan de deur krijgen en moeten beslissen wat ze met het zogenaamde nieuwe wondermiddel aan moeten, tot de gewone ‘blue collar worker’ - hier een garagist die na een ongeluk OxyContin moet nemen - die zwaar verslaafd raakt en heel zijn leven aan de drug verliest.

Maar ook al komen de ingrediënten van ‘Painkiller’ erg vertrouwd over, zelfs voor wie ‘Dopesick’ achter de kiezen heeft, blijft de miniserie meer dan de moeite waard. Ten eerste omdat het OxyContin-verhaal zo schandalig is dat het geen kwaad kan om er nog eens mee geconfronteerd te worden. Het cynisme van Purdue en zeker van CEO Richard Sackler (zeer goed neergezet door Matthew Broderick) was werkelijk grenzeloos. Om willens en wetens een medicijn op de markt te brengen en te promoten als een pijnstiller die ieders leven kan verlichten en ondertussen te verdoezelen hoe verslavend het goedje precies is, daarvoor moet je weinig scrupules hebben. En ook heel veel van geld houden natuurlijk: voor pakweg terminale kankerpatiënten was OxyContin wel een zegen, maar die markt was te klein voor Richard Sackler. ‘Ik hou van kanker’, zegt hij wanneer hij met de raad van bestuur de mogelijkheden van de pil bekijkt. ‘Ik ben zelfs blij met kanker. Maar de cijfers kloppen niet.’

Daarbovenop is ‘Painkiller’ erg goed gemaakt, met zoveel tempo en zwier dat de afleveringen, zes in totaal, voorbij vliegen. Terwijl ‘Dopesick’ beheerst en sober van toon was en koos voor een realistische navertelling van de feiten, durft deze reeks ook al eens buiten de lijntjes te kleuren. Sommige personages zitten tegen de rand van de karikatuur aan - zeker bij Purdue lopen enkele mensen rond die nog net geen dollartekens in de ogen hebben -, Richard voert in zijn fantasie lange gesprekken met zijn oom Arthur Sackler, zijn voorganger bij Purdue en grote inspiratiebron als het gaat over pillen slijten, en af en toe wordt het een beetje surrealistisch. Het doet hier en daar denken aan ‘The Wolf of Wall Street’, de film van Martin Scorsese: die liet ook zien wat tomeloze hebzucht kan aanrichten maar deed dat op zo’n manier dat je niet kon stoppen met kijken.

Telkens als ‘Painkiller’ te onderhoudend dreigt te worden voor een verhaal over een drug die nog elke dag tientallen slachtoffers maakt, zetten de makers je ook weer met beide voeten op de grond. Elke aflevering wordt namelijk ingeleid door een gewone Amerikaan, die met een krop in de keel meegeeft dat niet alles in de reeks waar gebeurd is maar dat OxyContin hen wel echt een familielid heeft gekost. De familie-Sackler hoopte trouwens ooit om haar zonden af te kunnen kopen door allerlei musea, universiteiten en andere instellingen te sponsoren: series als ‘Painkiller’, een brok verontwaardiging in een flitsende verpakking, hebben op zijn minst de verdienste hun naam voor altijd bezoedeld zal blijven.