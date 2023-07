‘Ik vind het idioot om meisjes van 6 met poppen met enorme borsten te laten spelen. Hoe pervers is dat!’: is Barbie een rolmodel?

Barbie, vanaf woensdag in haar eigen film, is mogelijk hét stijlicoon van de Westerse populaire cultuur. Hoe bewoog de pop mee met de tijd en is ze nu een feministisch rolmodel of gewoon commercieel speelgoed?

Geen grap: de pyjamafeesteditie van Barbie – het is 1965 en de pop ligt inmiddels een jaar of zes in de etalages – werd verkocht met een weegschaal die 50 kilogram aanwees en een mini-dieetboekje met daarop de tekst ‘eet niets!’. Het verklaart wellicht haar onmogelijke figuur. Wetenschappers uit Helsinki kwamen ooit tot de conclusie dat als Barbie een écht mens was, ze onvoldoende vetmassa zou hebben om te menstrueren.

In hetzelfde jaar verscheen het beroemdste speelgoed ter wereld in een astronautenpak. De ruimtevaart alleen voor mannen? Onzin, gaf fabrikant Mattel jonge meisjes toen al mee. Met deze pop konden zij eindeloos dagdromen. Over hoe je er later uit zou kunnen (of moeten?) zien én over het latere beroep. Barbie kent een geschiedenis die barst van dit soort tegenstrijdigheden.

Ze is in eerste instantie vooral de belichaming van commercie, meent pedagoog Marianne de Valck van het Nederlandse adviesbureau Spelen en Speelgoed. ‘Na haar introductie kreeg je al snel de namaak-Barbies. Ik kreeg zelf ooit een Fleur en was diep beledigd. Als kind had ik het ook direct door: dit is een nepperd. Dan vóel je je ook een b-merk. Het was belangrijk dat je tot de elite behoorde.’

Betreft dit dan een kwaadaardig soort kapitalisme? In 2020 bleek dat het spelen met Barbie hersengebieden activeert die geassocieerd worden met empathie. Dat concludeerden wetenschappers van de universiteit in Cardiff. Door rollenspellen ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden. Ze bootsen situaties uit de werkelijkheid na, van het kopen van een ijsje tot het bezoeken van een manege. Dit bereidt ze voor op situaties uit de echte wereld.

De pyjamafeesteditie van Barbie werd verkocht met een weegschaal die 50 kilogram aanwees en een mini-dieetboekje met daarin de tekst ‘Don't eat!’ Beeld © Ebay

Het onderzoek zou verder aantonen dat kinderen die al vroeg sociale vaardigheden trainen, meer kans hebben op hoge schoolcijfers. Ook komen empathische kinderen eerder op voor een leeftijdsgenoot die gepest wordt. Ze proberen het conflict zelfs eigenhandig op te lossen.

‘Ik gun ieder kind gewoon een eigen droomfiguurtje’, aldus De Valck. Volgens haar zegt speelgoed iets over ouders en kinderen. ‘Ik werp één blik op een speelgoedkast en weet dan precies hoe ouders hun kinderen willen zien. Als ik bijvoorbeeld allemaal speeltjes van blank hout zie, wordt er veel waarde gehecht aan duurzaamheid en ecologie.’

In Barbie ziet ze weinig kwaad. ‘Je dochter of zoon er een opdringen is wel heel extreem. Af en toe een bordje patat is niet ongezond, zolang je het niet elke dag opdient.’

De woorden van De Valck en het onderzoek uit Cardiff tackelen natuurlijk niet de belangrijkste controverses rond Barbie, die lange tijd een dusdanige wespentaille bezat dat er nauwelijks nog ingewanden in pasten. Haar geestelijke moeder en Mattel-oprichter Ruth Handler (1916-2002) weerlegde veel kritiek door nuchter te stellen dat ze ‘geen mens, maar een pop’ creëerde.

Ruth Handler met haar creatie Beeld Getty Images

Deze Handler zag haar zoon Ken driftig spelen met alle denkbare soorten autootjes, terwijl haar dochter (Barbara, koosnaam: Barbie) het moest doen met een simpele papieren aankleedpop. Het bracht de Amerikaanse op het idee voor een versie in 3D. Tijdens een reis door Europa trof ze een damespop uit een meer ondeugende hoek. Deze was gebaseerd op stripfiguur Lilli, een escort wier pikante avonturen te volgen waren in de Duitse Bild Zeitung.

Handler kocht de rechten en toverde het sletterige stuk plastic in 1959 om tot een ‘onschuldige’ pop voor meisjes uit de middenklasse. Dat zij werd uitgerust met flinke borsten – Barbie was de eerste pop die ouder was dan het meisje dat ermee speelde – viel aanvankelijk slecht.

Met dat in het achterhoofd besloot Mattel de kersverse melkkoe te hijsen in een bruidsjurk om bezorgde ouders te herinneren aan Barbies doel: de meisjes laten inzien dat ze later een echtgenoot krijgen. En dat zou zomaar iemand à la Ken kunnen zijn; Barbies vriendje dat in 1961 voor het eerst zijn stralende witte tanden liet zien. Handler vernoemde haar beroemdste poppen dus naar haar eigen kroost. Broer en zus werden vriendje en vriendinnetje.

In het eerste jaar werden al meer dan 300.000 Barbiepoppen verkocht. Er volgden vele duizenden varianten. Ze kreeg een draaiende taille en letterlijk knikkende knietjes, de jaren 70 stonden in het teken van sport en strand (Malibu Barbie), in de jaren 80 dook ze op als rockster en in de jaren 90 waren de meest weelderige kapsels hip (Totally Hair Barbie).

De start van de nieuwe eeuw verliep stroef met de komst van Bratz, een wat stoerdere en dik in de make-up gestoken pop, maar toen Barbie haar zoveelste facelift onderging, pakte ze opnieuw de leiding in het speelgoedklassement. Er ging sinds 2005 jaarlijks wereldwijd minstens voor een miljard dollar aan poppen over de toonbank. Als je alle Barbies die verkocht zijn achter elkaar zou leggen, zouden ze zeven keer de wereld rond kunnen, werd toen uitgerekend. Huizen en paardenstallen werden voor het gemak niet meegerekend.

Seksefundamentalisme

En dat alles ondanks haar blijvend omstreden imago. Want, zo stelt de cynicus, in de kern hebben we het nog steeds over een anorectische bimbo die vooral mooi wil zijn. ‘Ik vind het idioot om meisjes van 6 met poppen met enorme borsten te laten spelen. Hoe pervers is dat!,’ zegt emeritus hoogleraar genderstudies Maaike Meijer. ‘Poppen waren ooit bedoeld om te oefenen met zorgen. In Barbie is de pop geworden tot een instrument van harde seksesocialisatie. Dus: deze tieten heb je nog niet, maar met een beetje geluk zal je ze wel krijgen. En dit hier is het streeffiguur, dáár moet je straks op lijken.’

Meijer schrijft nog altijd boeken over wat ze ‘seksefundamentalisme’ noemt. ‘Het idee dat we schijnbaar óf man óf vrouw moeten zijn en dat daar tussenin niks bestaat. De hele wereld is daarop ingericht. Ik ben er zelf voorstander van dit minder belangrijk te maken. Die categorieën meer te laten verdampen. Het moet gaan over andere dingen die het leven mooi en interessant maken.”

Meijer ziet tegenwoordig meer acceptatie van seksueel fluïde en non-binaire mensen. ‘Maar we raken nog te veel in paniek als meisjes willen voetballen of niet voldoende met Barbies spelen. En kijk naar de enorme agressie tegen transgenders. Dat zegt iets over hoe dwingend onze cultuur is geweest om mensen onder te verdelen in mannen en vrouwen. En als je niet behoort tot een van die groepen, ben je niet helemaal gelukt. Barbie heeft beslist aan die cultuur bijgedragen.’

En de Barbie Fashionistas dan? Mattel is niet doof en startte dit label om onder meer stigma’s rond verstandelijke en lichamelijke beperkingen tegen te gaan. Déze plastic dames hebben bijvoorbeeld een beenprothese, een gehoorapparaat of het Syndroom van Down. De speelgoedfabrikant wilde ook in meer brede zin verschillende soorten schoonheid en uiterlijk laten zien. En ja, dat betekende eindelijk ook Barbies met een wat voller postuur.

Barbie Fashionistas Beeld Mattel

Hoogleraar Liesbeth Woertman juicht dit toe, maar vraagt zich af of het niet te laat is. De psycholoog wijst op een recent Scandinavisch onderzoek waarin kinderen verschillende soorten Barbies krijgen aangereikt. Wat blijkt? Ongeacht hun huiskleur en fysiek, kiezen de meeste voor de klassieke, witte, dunne pop.

‘We zijn altijd geneigd als eerste te grijpen naar dat wat het bekendst is,’ aldus Woertman. ‘En nabootsing zit in onze natuur.’ Ze wijst op zeepmerk Dove dat ineens commercials draaide met ‘iets vollere vrouwen’. Het is volgens haar even nobel als een platte marketingtruc. ‘Het is meer: kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Maar of het direct werkt? Beeldvorming is gebaseerd op stereotypering. Veranderingen verlopen uiterst traag. Onze primitieve driften sturen ons behoorlijk. Hoe erg is dat? Tja, je verkoopt er een hoop spullen mee.’

Controverse of niet, Mattel verkocht in 2020 ineens weer voor 1,4 miljard dollar aan poppen. De pandemie – lees: kinderen in lockdown – speelde daarin een voorname rol. Ondanks corona trok een groots opgezette Barbie-tentoonstelling in het Stedelijk Museum Vianen veel publiek.

Een vijfde van de bezoekers bestond volgens de toenmalig curator Afiena van IJken uit kinderen. ‘Dat is ongekend veel voor een expositie’, klinkt het nog altijd trots. Ook zij ziet Barbies dubieuze schaduwzijdes. ‘Qua lichaam kunnen de meeste Barbies nog altijd alleen op hakken staan. Maar kinderen kunnen prima onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. En aan helden of rolmodellen hebben we altijd behoefte. Dat is menseigen.’

Barbie behoudt haar onverwoestbare aantrekkingskracht. De reeds flink gehypete bioscoopfilm doet daar straks ongetwijfeld nog een schepje bovenop. De Deens-Noorse formatie Aqua bezong het al in 1997 met hun megahit Barbie Girl, een liedje dat ook niet per se mikte op artistieke diepgang. ‘Life in plastic, it’s fantastic!’

Inhoud onbekend, maar de kassa’s zullen rinkelen

Er zijn al veel getekende Barbiefilms, maar voor het eerst boog Hollywood zich over een versie met acteurs die de stukken plastic tot leven wekken. Margot Robbie (The Wolf of Wall Street) en Ryan Gosling (La La Land) spelen Barbie (foto) en Ken die vanwege ‘imperfecties’ naar de ‘echte wereld’ worden verbannen.

Maar wordt het een jeugdfilm of een komedie voor volwassen? Is het een braaf eerbetoon of een satire die broedt op thema’s als de positie van vrouwen in de maatschappij? De film werd geschreven en geregisseerd door Greta Gerwig (Lady Bird en Little Women), iemand die haar werk altijd voorzag van een subtiel vleugje feminisme. Wat de film inhoudelijk ook precies behelst, de kassa’s zullen oorverdovend rinkelen. Praktisch alle gelanceerde foto’s en video’s gaan viraal op socialemediaplatforms. De officiële trailer start met een nu al iconische scène waarin de pop der poppen uit haar roze hakken stapt en dan nog steeds op haar tenen staat (barbievoeten zijn immers nooit plat). Maar die ‘onmogelijke’ moves, zijn dat écht de voeten van Margot Robbie? De hele onlinewereld boog zich al over die vraag. Het moet vreemd lopen of Barbie (woensdag in de bioscoop) is straks de best bezochte film van 2023.

