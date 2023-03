‘Ik was niet helemaal zuiver’, gaf Adriaan Van den Hoof toe in ‘De Tafel van Vier’, en Gert Verhulst toonde prompt wat onzuiverheid juist betekent

‘Ik ben soms een puinhoop in mijn privéleven’, gaf Adriaan Van den Hoof gisteren toe in ‘De tafel van Vier’. Ook een puinhoop was het gesprek dat daarop volgde, een gesprek zo nietszeggend dat eigenlijk niemand er iets aan had. Excuseer: de man op Facebook had er wél veel aan, want hij zag de vrouwonvriendelijke clichés die hij wekelijks onder krantenartikels typt bevestigd door zowel gast als gastheer.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Adriaan Van den Hoof spreekt zich uit over de storm waarin hij zes maanden geleden belandde nadat verschillende vrouwen melding maakten van grensoverschrijdend gedrag. Waar? ‘De tafel van Vier’ Waarom is het opvallend? Als we nóg een reden nodig hadden om nooit meer naar ‘De tafel van vier’ te kijken, dan is het dit tenenkrullende gesprek wel.

‘Adriaan Van den Hoof verschuilt zich niet langer’, zo duidt Het Laatste Nieuws het 6 minuten lange fragment uit ‘De Tafel van Vier' waarin de in ongenade gevallen presentator zijn versie van de feiten geeft. Dat dat zogenaamd grensoverschrijdend gedrag niét op de werkvloer plaatsvond, wil Van den Hoof zeker benadrukken. Al geeft hij schoorvoetend toe ‘privé soms wel een puinhoop te zijn.’ ‘Ik heb relaties verknald, in mijn privéleven kan er gesproken worden van ongepast gedrag’, klinkt het. En om het nog vager te maken: ‘Dat gaat over ontrouw zijn, over niet zuiver zijn.’ Of het dan gaat over verschillende relaties tegelijk hebben, vraagt ‘Tafel van Vier’-gastheer en kritische meesterinterviewer Gert Verhulst. ‘Ja, bijvoorbeeld’, luidt het antwoord.

De officiële klachten bij de VRT gaan echter niet over ontrouw, maar wel over fysiek geweld, stalking en elektronische belaging. Minstens één vrouw legde ook een klacht neer bij de politie, al werd die klacht geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Dat Van den Hoof vermeldt dat er geen strafrechterlijk onderzoek tegen hem loopt is dan ook niet minder dan terecht, maar dat Verhulst er op geen enkel moment aan denkt om toch even wat dieper in te gaan op de aard van de beschuldiging is dat minder. Wat dan weer wél bovenaan het mentale lijstje van de gastheer stond: een weinig subtiel rondje victim blaming. ‘Dus je hebt een aantal foute dingen gedaan bij een aantal partners, en die besluiten dan samen een klacht in te dienen van ‘we gaan hem eens goed liggen hebben!’ Iemand wou jou toch echt een loer draaien’, zegt hij zonder zich kennelijk geïnformeerd te hebben dat de vrouwen in kwestie onafhankelijk van elkaar naar de vertrouwenspersoon van de VRT zijn gestapt.

Het duurt vervolgens niet lang voor Verhulst die andere VRT-verschoppeling erbij haalt, Bart De Pauw. ‘De teneur is nu een beetje: ‘Ah, hij is de volgende’, zegt de pater familias van ‘De Verhulstjes’. Van den Hoof: ‘Als we iedereen die bijvoorbeeld ontrouw pleegt moeten aanpakken, dan gaan we gerechtsgebouwen moeten bijbouwen. En dan gaat iedereen in rijen aanschuiven.’ Bij ons weten is ontrouw tot nader order geen misdrijf - en gelukkig maar. Maar als alle vrouwen bij elk geval van strafbaar gedrag - fysiek geweld, stalking, elektronische belaging ... wij zeggen maar iets - naar de rechtbank moeten stappen, dan volstaat zelfs de hele oppervlakte van de kosmos niet om voldoende gerechtsgebouwen neer te planten.

Kan het nog erger, denkt u? Dan kent u Gert Verhulst nog niet, die het klaarblijkelijk niet meer nodig vindt om de slachtoffers ook met serieux slachtoffers te noemen. ‘De slachtoffers’, zegt hij druk aanhalingstekens in de lucht gebarend, ‘ben je daarmee in het reine?’ Van den Hoof is wel zo eerlijk om dat niet te bevestigen, al zegt hij zich wel uitgebreid geëxcuseerd te hebben bij de ‘slachtoffers’, die tot zijn grote ergernis ook anoniem gebleven zijn. Dagelijks haatcomments en dreigmails te slikken krijgen zoals Maaike Cafmeyer dat doet, daarvoor geven vrouwen inderdaad met plezier hun anonimiteit op. ‘Als je iemand niet kunt uitstaan, dan kun je dus gewoon met vriendinnen afspreken en met een bus naar de VRT gaan om daar klacht in te dienen’, trekt hij vervolgens nog eens alles in het belachelijke.

‘Tegenwoordig kun je ook overal een klacht indienen’, dixit Van den Hoof. Wij dienen dan graag een klacht in bij de vertrouwenspersoon van Play Media, want dit soort seksistische en stereotypes bevestigende praat zonder enige vorm van weerwerk verdient geen enkel platform. Nee, collegae van Het Laatste Nieuws, laat verschuilen net wél alles zijn wat Van den Hoof doet, met beschermheer Gert Verhulst aan zijn zijde.