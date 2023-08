‘Il colibrì’: Geef ons maar een puntje brie

Van Francesca Archibugi, met Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti en Bérénice Bejo

DRAMA Geen flauw idee of het hier om een getrouwe boekverfilming gaat: in plaats van vooraf de bewierookte bestseller van Sandro Veronesi eens te lezen, hebben wij ons de voorbije weken ter voorbereiding van de release van ‘Dune: Part Two’ nogmaals met veel plezier laten opslokken door de ‘Duin’-cyclus van Frank Herbert. Wat we wél kwijt kunnen over deze adaptatie is dit: ondanks de betamelijke vertolkingen van onder anderen Pierfrancesco Favino, ondanks het met tragiek en rampspoed volgestouwde narratief (Overspel! Zelfmoord! Ziekte! Vliegtuigcrashes! Sneuvelende huisraad!) en ondanks de ambitieuze vervlechting van diverse tijdlijnen (een Oppenheimertje doen, noemen we dat tegenwoordig) heeft ‘Il colibrì’ de diepgang van een kopje oploskoffie. Op het moment dat de acteurs in beeld verschenen met slechte ouderdomsschmink op hun ponems, wisten we met zekerheid dat we in een banale soapopera waren beland. (es)

Vanaf 23 augustus in de bioscoop.

