In ‘Amai zeg wauw’ van Otto-Jan Ham hing voortdurend een prettige onvoorspelbaarheid

Niemand grijnst gulziger dan Otto-Jan Ham wanneer hij een gitaar mag omgorden. Ik sluit niet uit dat hij het zijn ouders blijvend kwalijk neemt dat ze hem nooit ter adoptie hebben aangeboden aan Mickey Melchiondo en Aaron Freeman, de niet zo goede huisvaders van zijn favoriete band Ween. En ik houd er ernstig rekening mee dat hij het voorzitterschap van ‘Amai zeg wauw’, de nieuwe laatavondshow van VRT 1, pas aanvaardde nadat hij voor zichzelf ook een rolletje in de huisband van het programma onderhandeld had. Ah, de huisband! Hoe zou het nog zijn met Patrick Riguelle?

Heer Ham en zijn gasten bewegen zich in ‘Amai zeg wauw’ in een decor dat grijstinten schuwt: een knutselwerk in lollypopkleuren. Ooit zal het in een veilingcatalogus als ‘gestileerde kermistent’ geëtiketteerd worden. Average Rob – de YouTuber die van de wereld werd, maar van Overijse blijft – gedijde er prima als centrale gast, al hoop ik stiekem wel op toekomstige contrastwerking: ik wil Stefan Hertmans of Paul De Grauwe weleens Fundamenteel Ernstig zien in die opbeurende kitsch.

Otto-Jan Ham is op zijn best als de dingen een klein beetje wilder worden dan de etiquette strikt genomen toelaat. Ik zie hem best dineren in een restaurant waar de obers stijf en de servetten gesteven zijn, maar niet zonder ter hoogte van het tussengerecht een boertje van pastinaak en knolselder te laten. In ‘Amai zeg wauw’ kweet hij zich telkens eerst van zijn talkshowtaak – hoe mooi het zwijgen ook kan zijn, op televisie práát men – om vervolgens de boel met van Bambi geleende ik-kan-het-ook-niet-helpen-ogen te ontregelen. Zo kon het interviewtje met Oshin Derieuw, de eerste Belgische boksster die naar de Olympische Spelen gaat, gaandeweg vervellen tot een snaakse variété-act op de tonen van Barry White.

En toen moest Arno The Kid nog komen, de jongere broer van Average Rob. Ham orkestreerde het gesprek meteen richting het ook-verdienstelijke-broer-syndroom: gelauwerd worden, maar toch vooral in de schaduw staan van dat ándere geslachtsgemeenschapsgevolg van je ouders. Hoe zou het nog zijn met Eric Van Rompuy? Ter zake: één en ander ontaardde in een ‘We Are the World’-pastiche – ‘Papa is trots op allebei / Maar net iets minder op mij’ – waarin Arno The Kid zichzelf en de principes van toonvastheid verrukkelijk wegrelativeerde. Plots dook aan zijn zij Kris Wauters op – ook een broer, naar verluidt – en dat was het moment waarop ‘Amai zeg wauw’ me hád: ik kan alleen naar zo’n laatavondshow blijven kijken als het niet uitgesloten is dat Ben Weyts plots zonder aanwijsbare reden op een eenwieler door de chaos komt fietsen. Escaleren kun je leren, bijvoorbeeld van Otto-Jan Ham.

Uiteindelijk bleek Wauters wel degelijk een functie te hebben in het programma – met de Clouseau-broers blikte Ham nog eens terug op hun Pukkelpop-annexatie, en ze mochten tot slot aan de slag met de huisband – maar toch: de eerste aflevering van ‘Amai zeg wauw’ suggereerde voortdurend prettige onvoorspelbaarheid en de mogelijkheid van vaudevilleske drukte, en dat lokt me meer dan tuttige praatjes en lauwe bandproducten uit de promotekstfabriek. Ja, het benieuwt me in welke richting de presentator zijn show zal duwen: laat hij verder zijn intrinsieke Bosmans Jos los?

Overigens droom ik ervan om Koen Wauters eens in het wild te zien, en hem zonder pudeur aan te klampen: ‘Zijde gij ni… Ja, gij zijt het, hè? De broer van Kris Wauters, toch?’