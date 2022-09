In ‘Blind getrouwd Australië’ wordt constant gelogen en bedrogen. Nu gaat Vlaanderen dezelfde regels volgen

Opschudding in ‘Blind getrouwd’ nog voor de eerste bruiloftsmars gespeeld is: dit jaar vieren de vier kersverse koppels hun huwelijksfeest samen en gaan ze ook nog eens met z'n allen honeymoonen. Daarmee doet het VTM-programma waar Theo Francken al jaren van droomt: het Australische model volgen. Daar leidt ‘Married at First Sight’ steevast tot aanhouderij en menselijk drama, tot op het gortige af.

Tot nu toe vierden Vlaamse deelnemers aan ‘Blind Getrouwd’ hun huwelijk met enkel hun eigen familie en vrienden en kregen ze op een intieme huwelijksreis de tijd om elkaar te leren kennen. Het nieuwe seizoen, intussen al het zevende, pakt het anders aan met één feest en één reis voor alle nieuwbakken koppels samen. Daarmee treedt ‘Blind getrouwd’, van oorsprong een Deens format, in de voetsporen van de beruchte Australische versie ‘Married At First Sight’. Wie het programma ooit heeft gezien op VTM 2, weet dat het daar elk seizoen heibel is. Zo liep Lauren in seizoen vier nog tijdens de huwelijksceremonie weg van haar Andrew, waarop die een tweede kans kreeg met Cheryl. Bruidegom John geraakte dat seizoen niet aan een vrouw, maar kreeg een jaar later nog een kans.

Seizoen zes was het trieste dieptepunt. Jessika en Dan verlieten hun wederhelften voortijdig om het met elkaar aan te leggen en bleken vijf dagen na de uitzending van de slotaflevering alweer gescheiden te zijn. Ines bedroog de aan haar gematchte Bronson met zijn collega-bruidegom Sam en werd daarvoor zo gehaat door de Australische televisiekijker dat ze zelfmoordpoging ondernam. En dan was er nog bruid Martha, die bruid Cyrell tijdens een diner toevertrouwde dat ze had opgevangen dat Cyrells wederhelft Nic onder tafel aan de benen van Jessika - die later met Dan zou trouwen, maar toen nog met Mick was - zat te frunniken. Daarop ging Cyrell over de rooie, ging Martha in het verweer en het eindigde ermee dat Cyrell Martha bij haar nekvel had.

En dan waren er nog - we zitten nog steeds in seizoen zes! - Lauren en Matthew. De twee zagen hun gearrangeerde huwelijk helemaal zitten en consumeerden het terstond. Niet onbelangrijk detail: Matthew was nog maagd. Hij bekende niet lang daarna aan de andere deelnemers dat hij zich helemaal niet aangetrokken voelde tot Lauren. Het lijkt er dus op dat hij zijn bruid misbruikte voor zijn very first time.

Drie verhalen uit de andere edities van ‘Blind getrouwd’

1. Verenigde Staten: in seizoen 6 ging bruidegom Jonathan niet verder met de voor hem gekozen Molly, maar met een zekere Jessica Griffin. Ze nam zelfs niet deel aan het programma, maar was de relatie-expert van dienst. De twee zijn nog steeds gelukkig samen.

2. Italië: Andrea was in 2020 een van de gelukzakken in Matrimonio a prima vista Italia, want hij en zijn Nicole leken het experiment te overleven. Helaas liep het vrij snel spaak en begon hij een relatie Sitara, een bruid uit dezelfde reeks. Helaas liep het ook met haar mis. Vervolgens zocht Andrea opnieuw de liefde bij Francesca, die drie seizoen daarvoor had deelgenomen aan de Italiaanse Blind Getrouwd. Andrea en Francesca werden een dikke maand geleden de trotse ouders van een zoontje, Riccardo.

3. Nederland: vlak voor Bo zou trouwen met Nick, stuurde ze de makers een mailtje dat ze de gedachte om met een vreemde te trouwen niet meer aankon. Frappant: Nick trouwde alsnog, maar dan met Maxime. Dat huwelijk hield geen stand, maar Nick werd afgelopen maart samen met ene Lyan de trotse ouders van een zoontje.

‘Blind Getrouwd', om 20.35 op VTM