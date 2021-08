In de bioscoop draaien nu veel uitstekende films: deze acht zijn uw tijd absoluut waard

Door de lange coronasluiting van de bioscopen, verschijnt momenteel de ene na de andere topfilm in de zalen. Wij zetten de tien beste voor u op een rijtje.

‘Nomadland’ ★★★★★

Wat begint als een half-poëtisch, half-documentair portret van een groep moderne nomaden die in hun campers de Verenigde Staten afschooien, bloeit langzaam maar zeker open tot de zielsaangrijpende levensschets van een dame in rouw. Won terecht drie Oscars (Beste Film, Beste Actrice en Beste Regie). Lees verder.

‘The Father’ ★★★★½

De met een Oscar bekroonde Anthony Hopkins zet hier als dementerende vader misschien wel de allermooiste rol uit zijn indrukwekkende carrière neerzet. De onzekerheid, de opstandigheid (‘Ik heb niemand nodig’), de angst, de kwaadheid, de onrust, de merkwaardige momenten van dromerige afwezigheid: Hopkins brengt het allemaal met zoveel meesterlijke precisie dat de grens tussen acteur en personage volledig lijkt te vervagen. Lees verder

‘Titane’ ★★★★☆

Onbeschermde seks met een automobiel? In ‘Titane’ ligt de shockfactor behoorlijk hoog. Of u er nu wild van bent of kokhalzend de zaal uitstormt, iederéén zal moeten erkennen dat de winnaar van de Gouden Palm een film is die inslaat als een vlammende meteoriet uit een doorgetript universum. Lees verder

‘The Assistant’ ★★★★☆

Nadat filmmogul Harvey Weinstein van zijn sokkel was gedonderd, vroegen velen zich af: hoe is het mogelijk dat zo’n man jarenlang ongestraft vrouwen kon blijven intimideren, aanranden en verkrachten? In deze film maken we kennis met Jane, een jongedame die als assistente werkt in de beklemmende kantoren van een filmproductiemaatschappij en leren we begrijpen waarom ze het wél wist, maar niets deed. IJzersterke cinema. Lees verder

‘The Green Knight’ ★★★★☆

Deze verfilming van één van de grootste ridderromans aller tijden heeft het allemaal: mistige kastelen, ronde tafels, briesende paarden, flukse onthoofdingen, een smachtende jonkvrouw én de eerste pratende vos sinds die in Lars von Triers ‘Antichrist’. Onze kop eraf als dit geen topper is. Lees verder

‘I Care a Lot’ ★★★½☆

Maak plaats, Cruella de Vil: hier is Marla Grayson, een gewetenloze feeks (Rosamund Pike was nooit beter) die een dagtaak heeft aan het plunderen van de bankrekeningen en de huizen van de oudjes die ze tegen hun zin in zorginstellingen heeft laten opnemen. Heerlijke gitzwarte komedie. Lees verder

‘Supernova’ ★★★½☆

In ‘Supernova’ gaan we op roadtrip met twee geliefden, Sam en Tusker (Colin Firth en Stanley Tucci), die bezig zijn aan een heel traag afscheid. Het moment nadert dat de dementerende Tusker niet langer in staat zal zijn om zijn vriend te herkennen, maar voor het zover is, zien we die liefde nog één keer met de grootst mogelijke helderheid, en met de lichtkracht van miljarden zonnen, opvlammen. Lees verder

‘Onoda’ ★★★½☆

‘Onoda’ vertelt uitgebreid het onwaarschijnlijke verhaal van Hiroo Onoda: hoe hij en zijn kompanen in 1944 het bevel kregen om vanuit de jungle een guerrillaoorlog te voeren tegen de oprukkende Amerikaanse troepen, hoe niemand hen op de hoogte bracht van de overgave van Japan, hoe hij al die jaren overleefde op bananen en kokosnoten en op de rijst die hij stal van de lokale boerenbevolking. Lees verder