In de bioscoop draaien nu veel uitstekende films: deze zes zijn uw tijd absoluut waard

Door de lange coronasluiting van de bioscopen, verschijnt momenteel de ene na de andere topfilm in de zalen. Wij zetten de beste voor u op een rijtje.

‘Dune’ ★★★★½

Nooit een goed idee om een verfilming te vergelijken met de oorspronkelijke roman, maar in het geval van ‘Dune’ kunnen we niet anders. Wees gerust: dit is een overrompelend sciencefiction-spektakel dat het gelijknamige boek alle eer aandoet. Lees verder.

‘No Time to Die’ ★★★★☆

Daniel Craig heeft als James Bond de meedogenloosheid van Sean Connery en zo nu en dan legt hij zowaar iets van de ongein van Roger Moore in zijn spel. Zijn afzwaaifilm ‘No Time to Die’ is een bijna drie uur lange viering van alles wat de Bondfilms zo geweldig maakt. Lees verder.

‘Nomadland’ ★★★★★

Wat begint als een half-poëtisch, half-documentair portret van een groep moderne nomaden die in hun campers de Verenigde Staten afschooien, bloeit langzaam maar zeker open tot de zielsaangrijpende levensschets van een dame in rouw. Won terecht drie Oscars (Beste Film, Beste Actrice en Beste Regie). Lees verder.

Nomadland - Frances McDormand Beeld TMDB

‘The Father’ ★★★★½

De met een Oscar bekroonde Anthony Hopkins zet hier als dementerende vader misschien wel de allermooiste rol uit zijn indrukwekkende carrière neer. De onzekerheid, de opstandigheid (‘Ik heb niemand nodig’), de angst, de kwaadheid, de onrust, de merkwaardige momenten van dromerige afwezigheid: Hopkins brengt het allemaal met zoveel meesterlijke precisie dat de grens tussen acteur en personage volledig lijkt te vervagen. Lees verder

‘Titane’ ★★★★☆

Onbeschermde seks met een automobiel? In ‘Titane’ ligt de shockfactor behoorlijk hoog. Of u er nu wild van bent of kokhalzend de zaal uitstormt, iederéén zal moeten erkennen dat de winnaar van de Gouden Palm een film is die inslaat als een vlammende meteoriet uit een doorgetript universum. Lees verder

Titane Beeld Photo News

‘Stillwater’ ★★★½☆

Onze ogen sperden zich nog wat verder open en begonnen te glinsteren. Nee, we hadden ons niet vergist: die bebaarde man die in de openingsscènes van ‘Stillwater’ puin staat te ruimen in een landschap dat doet denken aan Pepinster na de zondvloed is wel degelijk Matt Damon. En de hele film lang blijft zijn vertolking fascineren. Lees verder