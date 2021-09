In de hoop dat de nieuwe Eén-serie ‘Onder vuur’ toch nog gedenkwaardig wordt: blijven pulsen!

In mijn geheugen, achter een hoek die ik vrijwel nooit rond, in een nis die zelden afgestoft wordt, heb ik nog een paar herinneringen liggen aan ‘Alfa Papa Tango’, een dramareeks van begin jaren 90 die het op enkele vermetele heruitzendingen na nooit tot in het collectieve geheugen gebracht heeft. Ze komen zelden van pas, maar zondag heb ik ze toch opgediept. Op Eén werd toen ‘Onder vuur’ opgeleverd, een fictieserie over de sores van een brandweerkorps – exact dezelfde setting die ‘Alfa Papa Tango’ dertig jaar geleden verkende. ‘Onder vuur’ lijkt me daarnaast ook een toespeling op ‘Over water’, maar wat je dáármee bent, moet je een ander vragen.

Opeenvolgende sfeerbeelden toonden Oostende bij dageraad, schilderachtiger dan gewoonlijk. Een nieuwe dag brak aan, een waaier aan vastgoed met zich meebrengend dat zomaar in de hens kon. Vanuit zeker opzicht is de wereld tenslotte één groot brandgevaar, niet het minst voor iemand werkzaam bij de brandweer. Dra was het zover, en kleurde een woningbrand de laatste dag van Patrick (Sam Louwyck) als bevelhebber van brandweerpost Oosteroever. Zijn overplaatsing, werd gealludeerd, was minder dan vrijwillig. Het pand in kwestie hoorde leegstaand te zijn, maar om te raden dat de praktijk anders zou uitdraaien, hoefde je ‘Alfa Papa Tango’ niet eens meegemaakt te hebben.

De gestaag fikkende woning bleek het uitgekozen bivak te zijn van een clandestiene drugkweker. Die zette het op een lopen zodra hij de rijzige Orlando (Louis Talpe) in de smiezen kreeg. Orlando, die het ook niet zal laten als hij tussen twee laaiende friteuses in ook iets aan de Oostendse misdaadstatistieken kan doen, onderschepte de cannabisboer met een bevoegdheidsoverschrijdende tackle: dat Orlando van het opvliegende type was, had je al begrepen uit het bevel te zijner attentie om ‘volgens het boekje’ te werk te gaan. Ik las al dat Orlando’s gedurige gejaagdheid straks het product zal blijken van een latent trauma. Na die onthulling hoefde je me niet bepaald op te rapen, want in fictie als dit, bestemd voor massale afname, zijn zelfs gallijders in wezen aangename mensen die slechts in mindering gebracht zijn door een belangwekkend complex.

West-Vlaams is de voertaal in ‘Onder vuur’, maar er valt ook veel jargon. ‘We gaan vorderen!’ klonk het. Alsook: ‘Blijven pulsen!’ Ik deed als opgedragen en pulste als bezeten, onderwijl toekijkend hoe Orlando bij een volgende interventie, in weerwil van zijn nieuwe overste, op eigen houtje een werfkraan beklom waaraan een heteluchtballon was blijven haken. Eén van de passagiers had daarna ook nog een hartaanval gekregen, want zelfs inzake luchtballonnen komen ongelukken zelden alleen. Ten behoeve van de kijker gaven die noodlijdende ballonvaarders vanop grote hoogte lucht aan hun doodsangst via walkietalkie: dramatische telecommunicatie die mijns inziens overtuigender kon – dat niemand z’n hulpkreet afrondde met ‘over’ zag ik dan nog door de vingers.

Als emotioneel klapstuk werd de levenloze hartlijder door zijn medepassagiers overboord gekeild als ballast. Moest er tóch nog iemand opgeraapt worden. Dat geval van menselijk sluikstorten liet een duidelijke indruk na bij de betrokken hulpverleners, maar zelf heb ik aan ‘Onder vuur’ vooralsnog geen al te blijvende herinneringen overgehouden. ‘We zien wel’ is een mooi voornemen, want je sluit er niets mee uit. En tot dan pulsen we lustig verder.