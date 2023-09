In ‘De jaren 90 voor tieners’ weet Steven Van Herreweghe precies wanneer hij mag ginnegappen en wanneer nadrukkelijk niet

Heelder boekdelen van zijn leven had hij doorgebracht in het ­ondergrondse archief van de VRT, een slecht verlichte bunker waar het ingesijpelde grondwater volgens de laatste tijdingen inmiddels kniehoog staat, en waar op minstens één afdeling – Journaals: 1992-1993 – het opzoekingswerk aanzienlijk wordt bemoeilijkt door een territoriale Alex Puissant die er z’n nest heeft gemaakt. Maar de vele persoonlijke offers bleven niet zonder resultaat, en met ‘De jaren 80 voor tieners’ slaagde Steven Van Herreweghe er vorig jaar eindelijk in het nut van archiefbeelden aan te tonen.

Ja, je kunt erom lachen, en dat had hij dan ook veelvuldig gedaan in talloze uitzendingen van zijn hand. Maar het ware heil van stok­oude beelden, besefte hij op een dag terwijl hij voor de zoveelste keer de mijnwerkerslift naar het daglicht nam na een etmaal beschimmelde videobanden van ‘Op de koop toe’ ontwarren, zit in de mogelijkheid om ze in te zetten voor geschiedkundig onderricht van de volgende generatie. Voor zij die het nog live hebben meegemaakt, is het te laat, maar misschien is de jeugd er nog iets mee. Wie tijdens het terugblikken ook de toekomst indachtig is, zo bleek, kan zelfs uit de loden jaren goud halen.

In ‘De jaren 90 voor tieners’, de logische vervolgreeks, is de alchemistische grondslag van de eerste jaargang nagenoeg intact gebleven. Van Herreweghe verschaft zich eens te meer toegang tot de slaapvertrekken van een resem adolescenten, die zich bereid tonen de smartphone aan de kant te leggen om de jeugdherinneringen aan te horen van die, in hun ogen toch, pensioengerechtigde logé. Zoals het hoort voor jongeren van hun lichting, kennen ze de jaren 90 hoogstens van horen zeggen en één à twee nagelaten stenen tafelen. Eén iemand wist dat het de succesperiode was van ABBA. Daarmee kom je al een heel eind, zij het niet in de juiste richting. Ook deze keer exploiteert Van Herreweghe gretig de strekkende generatie­kloof tussen hem en zijn jeugdige toehoorders. Bijwijlen maakt hij zelfs dankbaar misbruik van hun onwetendheid inzake de zeden en gebruiken van het verre decennium dat hij ter demonstratie heeft meegebracht naar hun bedstee. In ruil doet hij alsof hun jargon hém vreemd is. ‘Dus slecht gaan op iets is goed?’ ’t Is wonderlijk jong te zijn, maar het duurt niet lang.

Telkens wanneer Van Herreweghe zich moedwillig van de domme houdt, komt hij in aanmerking om door dat goeiige grut als ouwe lul bestempeld te worden. Zij het dan stilzwijgend, want zoveel goede manieren hebben ze wel. Die wetenschap vindt hij nooit minder dan amusant, maar net zo vaak hoort Van Herreweghe zo’n jongen aan over de getroebleerde verhouding met zijn ouders, en dan lacht hij uitdrukkelijk niet. ’t Is heus niet al anachronistisch ginne­gappen in ‘De jaren 90 voor tieners’. Houdt de geleide wandeling halt bij pakweg de abortuskwestie, dan wil Van Herreweghe ook weten wat zijn publiek vindt van die keer toen Boudewijn op eigen houtje wilde aantonen dat ‘ceremonieel’ kan rijmen met ‘principieel’; een constitutioneel ontwrichtende blijk van vroomheid die Zijne Verhevenheid drie jaar later ongetwijfeld kwam te staan op een gesmeerde hemelopneming. Eén meisje bleek zowaar het fijne te weten van de hele zaak, wat Van Herreweghe verraste. Mij ook, en tegelijk niet, want the kids are alright. Dit programma is dat evenzeer.