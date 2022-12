In de kerstspecial van ‘Bake Off’ toonde Viktor Verhulst nog eens dat hij een haast mystieke band met eieren heeft

Het was weer tijd voor de kerstspecial van ‘Bake Off’, waarin de baktent van het programma even omgevormd wordt tot kerststal en enkele verschoppelingen onder de bekende Vlamingen het gevecht met bloem, eieren en hun eigen onkunde in de keuken mogen aangaan.

Twee jaar geleden, bij de tweede editie, was minister van Volksgezondheid Maggie De Block te gast, en terwijl corona mede door haar ontoereikende beleid een ravage hield in ziekenhuizen en verzorgingscentra overal te lande bakte en boetseerde zij vrolijk een kersttafereel. De ongelukkige timing van De Block om als politicus in een tv-programma van het lichtere soort op te duiken zal wel nooit meer geëvenaard of overtroffen worden maar het moet gezegd: Petra De Sutter was dit jaar een verdienstelijke tweede. Toen de aflevering opgenomen werd, weken geleden, had ze dat niet kunnen voorzien, maar dat je als vicepremier in de federale regering in een comfortabele tent tussen kerstbomen en -ballen jolig staat te doen terwijl vluchtelingen, hele gezinnen zelfs, in de bijtende vrieskou op straat slapen: het is van een ironie zo bitter dat zelfs een kilogram baklava ze niet zoeter maakt.

De Sutter deed niet mee als vicepremier, haastte ze zich te zeggen, maar als fervente hobbykok en bewonderaarster van het ‘magisch proces’ dat bakken is. De drie andere deelnemers, die in hun dagelijkse leven meestal slechts toevallige voorbijgangers in de keuken zijn en hier hoopten op een kerstwonder, waren dan ook geen partij voor haar. Toen iedereen in de eerste ronde chocolade moest smelten om kerstballen te maken, was voor Jonas Geirnaert het concept ‘au bain-marie’ al te hoog gegrepen, zodat hij er zich daarna vooral op toelegde om op steeds minder slinkse wijze te proberen de jury om te kopen. Comédienne Serine Ayari viel dan weer op omdat ze het woord ‘putain’ veel vaker bezigde dan haar weegschaal - een oorzakelijk verband kan niet worden uitgesloten - en omdat ze uitgebreid begon te kokhalzen toen een van haar eieren een foetusje bleek te bevatten. Terwijl ze braakgeluiden maakte kwam presentator Wim Opbrouck haar monter zeggen dat ‘zoiets maar bij één op de vijfduizend eieren voorkomt’: veel dichter bij een mirakel zijn we in de aflevering niet geraakt.

Beeld Play4

De lastigste concurrent voor Petra was verrassend genoeg Viktor Verhulst, die - zoals trouwe kijkers van ‘De Verhulstjes’ weten - een haast mystieke band heeft met een van de belangrijkste ingrediënten in de patisserie: het ei. Hij eet drie eieren per dag, vertelde hij Ayari, en dus zeker duizend op een jaar - wat betekent dat hij de afgelopen vijf jaar toch minstens één kippenfoetus naar binnen heeft gespeeld. Zijn favoriete onderdeel is echter de eidooier, ‘een van de puurste en lekkerste dingen ooit, als je dat vandaag uitvindt, ben je binnen’. Tijdens de eerste helft van de opnames had Viktor wellicht af en toe een eidooier van op zijn werktafel naar binnen geslagen, want toen de vier kandidaten aan hun spektakelstuk toe waren, koos hij voor een gebakje waarvoor je enkel het eiwit nodig hebt: macarons, die hij verkleed als de familie Verhulst in een idyllisch winters plaatje van een berg liet skiën.

Om nooit opgehelderde redenen had Viktor de macarons opgevuld met zalmmousse, zodat het ons niet had verbaasd als juryleden Regula en Herman bij de proeverij waren beginnen kokhalzen. Maar in de kerstspecial van ‘Bake Off’ zijn traditiegetrouw gezelligheid en mildheid troef: de twee prezen zonder verpinken zowel het gebakje als ‘de perfect op smaak gebrachte vulling’ en een zichtbaar ontdane Viktor stamelde dat hij nog nooit zulke positieve commentaar had gekregen. Wij kijken nu alvast uit naar de aflevering van ‘De Verhulstjes’ waarin Viktor voor de ogen van een geërgerde Gert in plaats van spiegeleieren macarons met zalmmousse als ontbijt maakt.