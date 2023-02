In de schaduw van de grote kijkcijferkanonnen scoort ook ‘De dag van vandaag’ opmerkelijk goed

Zo eindigde de week voor Marc Coucke toch nog positief: de aflevering van ‘The Masked Singer’ waarin hij uit Kolonel Mops kroop, versloeg nipt ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ en werd het best bekeken programma van de afgelopen zeven dagen.

Opmerkelijk is ook hoe druk ‘The Masked Singer’ uitgesteld wordt bekeken, zeker voor een show waarin de onthulling zo’n grote rol speelt. De eerste aflevering ging in een week van 1.293.275 naar 1.837.484 kijkers, een stijging met 42 procent. ‘Het verhaal van Vlaanderen’ kreeg er in de zeven dagen na uitzending ‘maar’ 34 procent kijkers bij, van 1.327.838 naar 1.788.334. Zelfs fictieserie ‘1985’ moet het afleggen: die haalde 38 procent van zijn publiek uit uitgesteld kijken - van 888.237 naar 1.228.159.

In de schaduw van de grote kanonnen is er nog een opmerkelijk succes de afgelopen weken: ‘De dag van vandaag’ (★★★☆☆), dat sinds de start in januari steevast rond het half miljoen hangt en deze week - op Valentijn dan nog - voor het eerst boven de 600.000 uitkwam. Slaat minder goed aan: ‘Tulpen uit Antwerpen’ (★★½☆☆), dat bij de tweede aflevering zakte van 235.000 naar 164.000 kijkers en zo op donderdagavond zelfs het darts op VTM2 (145.000) in de buurt moest dulden.