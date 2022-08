In ‘De Slimste Mens 20' bleek dat Ella Leyers een niet onterechte wrok koesterde jegens Kris Wauters

‘De slimste mens ter wereld’, een programma dat altijd wel enigszins in feeststemming verkeert, zal dit najaar aan zijn twintigste seizoen toe zijn. Om het tot nog toe weinig feestelijke jubeljaar 2022 al iets vroeger op te leuken, is nu ‘De slimste mens 20’ aan te treffen op de digitale uitdragerij GoPlay: een miniatuurversie van een archiefprogramma waarin getuigen uit eerste hand alle voorgaande jaargangen op thematische wijze overschouwen. De vrolijke noten als borrelhapje dus.

Diepergaande statistiek aangaande dat nakende jubileum leerde dat het in harde cijfers gaat over 677 afleveringen en evenveel kandidaten die vooralsnog langsgelopen zijn. ‘Waarvan maar drie of vier gestorven’, wist Erik van Looy bovendien, want statistiek gaat nooit diep genoeg voor iemand die in z’n jeugd bij wijze van ontspanning jaartallen uit de filmgeschiedenis vanbuiten leerde. Het jaar nul van ‘De slimste mens ter wereld’ werd voor de bevattelijkheid gelijkgesteld met het eerste aantreden van van Looy, toen nog als kandidaat en onder auspiciën van Bruno Wyndaele. Naast zijn hoedanigheid als filmkenner, de vlag waaronder Van Looy eertijds de arena betrad, had hij ook toen al duidelijk aanleg voor de rol van risée. Tot het zichtbare plezier van Wyndaele overigens. ‘Je hoeft je vinger niet op te steken, Erik’, bescheurde die zich intern op de oude beelden. Alsook: ‘Let op je taal, Erik’, want een tikkeltje pedagogie was onder zijn voorzitterschap nooit ver weg. ‘Ik krijg echt medelijden met je’, veinsde Wyndaele dan weer een latent empatisch vermogen toen Van Looy in gebreke bleef bij de vraag waarbij hij de verschillende onderdelen aan een ei moest opnoemen.

Philippe Geubels en Erik Van Looy Beeld Play

Over eieren gesproken: in ‘De slimste mens 20’, waarin betrokkenen in duo hun eigen archiefbeelden becommentariëren, had naast Van Looy Philippe Geubels plaatsgenomen. Goed mogelijk dat die eerste daar het idee heeft opgedaan voor zijn recente oogoperatie, want Geubels zonder bril is waarlijk een opmerkelijke gewaarwording. Qua visuele attributen is hij nu immers uitsluitend op zijn wenkbrauwen aangewezen. Andere duo’s zagen er dan weer uit als Jeroom en Jonas Geirnaert, Jennifer Heylen en Bockie De Repper, of als Ella Leyers en Rik Verheye, maar het opvallendste was de tandem Rik Torfs én Bart De Wever, een heropleving van de historische verbintenis CD&V-N-VA. Mooi ook om zien hoe Torfs en De Wever zich spontaan schikten in een comfortabel zittende dynamiek van aangever en binnenkopper. Die van meester en knecht meen ik ook soms gezien te hebben.

Evenals in de reguliere quiz is er bij de themakeuze van ‘De slimste mens 20’ evenveel aandacht voor de aankleding als voor het spelelement zelf, met dat verschil dat ik hier merkbaar minder snel mijn geduld dreigde te verliezen als het ging over zulke ogenschijnlijke pietluttigheden. Zo had ik zelfs nog meer willen weten over, pakweg, de markante muziek die sinds jaar en dag het programma in- en uitgeleide doet. Ik stel me er altijd weer een Russisch mannenkoor bij voor dat zonder ovenwanten een lasagne uit een oven probeert te verwijderen. Misschien is het goed dat bepaalde illusies ongeschonden blijven. Ernstig wordt ‘De slimste mens 20’ nauwelijks, behalve dan tijdens het opmerkelijke item over de veranderende tijden die ook vastgelegd waren tijdens de gehele looptijd van ‘De slimste mens’; een mooie gelegenheid voor De Wever om toch maar het woordje ‘woke’ te gebruiken, want net zij die er het minste pap van lusten hebben er doorgaans het meest de mond van vol.

Rik Torfs en Bart De Wever Beeld Play

Eén aflevering ging over de tranen die de voorbije negentien jaar zoal geplengd waren in de studio. Ik kreeg daarin de indruk dat Ella Leyers een bescheiden maar niet onterechte wrok had overgehouden jegens Kris Wauters, die bij zijn deelname haar zus Olga aan het huilen had gebracht en daar niet eens een gitaar voor nodig had gehad. Tranen van geluk waren dan weer gevallen bij Tom Waes, die bij zijn eigen eindoverwinning prompt was volgeschoten. ‘Nemen we het allemaal niet wat te serieus?’, vroeg Leyers - recordhouder aantal deelnames - oprecht terwijl ze de mannetjesputter Waes zag grienen. ‘Geef die vrouw een dagelijks actualiteitenprogramma’, dacht ik. ‘En wel nù’.

Ook ik ontkom niet aan terugblikken, en dus: ik popelde na ‘De slimste mens 20’ niet noemenswaardig meer om het volgende seizoen hic et nunc tot mij te nemen, maar ik had na afloop wel het onverhoopte gevoel iets gezien te hebben. Dat volstond in dezen. Stop.