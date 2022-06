Nostalgie is artrose van het tijdsgewricht. Ik mag er graag aan lijden, soms mag ik er zelfs in zwelgen, maar net daarom weet ik ook dat je er maar beter nooit onder gebukt gaat. Uitgezaaide nostalgie maakt het uitzitten van de alledag van nu er immers nog slepender op, en vanaf dan krijgt zulke zinsbegoocheling toch wat weg van een aandoening. Ik kan dat staven met voorbeelden, want zonder doorslaande nostalgie zouden we ook ‘De tien om te zien’ niet hebben, een archiefprogramma, een oprisping van het collectieve geheugen eigenlijk, dat mensen bedient die door de waas der vergetelheid niet inzien dat hun hunkering naar het ‘Tien om te zien’ van weleer meer een verlangen is naar het léven dat zich afspeelde tussen uitzendingen van ‘Tien om te zien’ in, ergens tussen zeedijk en woonstede. De meeste muziek in dit programma onderschrijft die veronderstelling, want naar zulke auditieve aanfluitingen hoort werkelijk niemand heimwee te voelen.

‘De tien om te zien’ is makkelijke televisie, zoals alle archiefprogramma’s, maar langdradiger. De dertig jaar oude optredens, waarover een resem bekende koppen, naar wier expertise ik vaak het raden had, hun zegje mogen doen, krijg je in hun geheel mee. Voor wie onderweg tijdelijk het bewustzijn verliest, is er aan het eind nog een samenvatting. Je moest het in deze terugblik zelfs zonder zeezicht stellen. Dat doe ik al heel mijn leven, maar toch. Middels beeldmateriaal werd ons in de plaats de Leuvense Manhattan-studio’s in herinnering gebracht. Voor menigeen zijn die de bakermat van ‘Thuis’, maar eertijds kon je daar zomaar Touch of Joy tegen het lijf lopen, of The Dinky Toys.

Of zelfs Koen Crucke, die er ooit in een omvangrijker behuizing dan vandaag ‘de apocalypso’ bezong, uitgedost als een almaar verder van huis zijnde mariachi -zanger. Crucke, die z’n eigen optreden mocht becommentariëren en dus wel van enige expertise mocht spreken, vermeldde dat ‘Apocalypso’ weggerukt was uit ‘Dokter De Vuyst’, een op ‘Faust’ geënte musical met teksten van Bart Peeters en Jan Leyers die destijds in het NTGent liep. Van die dieperliggende culturele verankering was er in ‘Tien om te zien’ natuurlijk niets meer te merken. Dat zal ook wel de bedoeling geweest zijn. Anne De Baetzelier lag in ieder geval in een deuk bij het terugzien van ‘Apocalypso’. Zou ze dat toen ook gedurfd hebben?

Ook Raymond van het Groenewoud was ooit aangelopen bij de Manhattan-studio’s. Met zichtbare tegenzin stond hij ‘Cha Cha Cha’ te lippen, zich geen moeite getroostend om het fictieve karakter van zijn performance te verhullen. ‘Zelfs als hij exotische muziek speelt, klópt het’, verschafte Coco Jr. ons van duiding vanachter zijn zonnebril, een attribuut waar zijn imago nogal mee gediend is. Coco Jr. probeerde in dit programma wel vaker om een optreden te beoordelen op zijn muzikale merites. Dat leek me link: voor je het weet sta je al even voor lul als de lui die nu met dertig jaar vertraging alsnog uitgelachen werden op archiefbeelden.

In de zomer, een jaargetijde dat je zo weinig mogelijk voor de televisie hoort door te brengen, kan ik het een genoegen vinden om de avond te horen fluisteren. Soms ontwaar je er het geruis in van een stad die nog niet naar bed wil. Soms een fluwelen zuidooster. Geen van die liedjes hoor je ooit in ‘De tien om te zien’.