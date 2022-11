In de tweede helft van ‘Disenchanted’ had Poetin van ons gerust een kernbom op het stadje mogen smijten

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar voor de meesten onder ons verloopt het leven zoals de eerste weken van Jan Vertonghen bij zijn nieuwe club Anderlecht: niet zoals je je had voorgesteld.

De ene dag ben je nog jong en jeugdig en droom je van de prins of de prinses op het witte paard, de volgende dag sta je in de keuken knarsentandend met een lepel de aangebrande havermoutpap van de bodem van de pan te schrapen terwijl je koters je met hun geroep en getier ei zo na tot waanzin drijven. En die prins of die prinses waarmee u inmiddels al een eeuwigheid samenhokt in uw steeds claustrofobischer aanvoelende huis? Die is, net zoals uzelf trouwens, allang afgetakeld tot een ouwe knol met eeltknobbels op de tenen, een loerijzer met veel te dikke glazen, een Pinterest-verslaving en vetkwabben die sméken om een abonnement bij Basic Fit.

Ook Giselle (Amy Adams) mag in 'Disenchanted' ervaren dat het 'En ze leefden nog lang en gelukkig'-concept, waar ze in haar kinderlijke naïviteit nog steeds in gelooft, barsten vertoont. 'Disenchanted' is het vervolg op het 15 jaar oude 'Enchanted', een uit een mengeling van animatie en live action samengesteld Disneyfilmpje over een sprookjesprinses (Adams) uit het koninkrijk Andalasia die het in New York te pakken krijgt voor een advocaat die wordt vertolkt door Patrick Dempsey. 'Enchanted' was een charmante, frisse, grappige en blijmakende meevaller die het geloof in de prins of de prinses op het witte paard een beetje herstelde, en wat de knappe Patrick betreft: het moet zijn dat ook wij enigszins seksueel fluïde zijn, want híj kon ons krijgen!

Beeld Photo News

In het begin van de sequel pakken Giselle, haar echtgenoot Robert, haar babydochtertje Sophia en haar stiefdochter Morgan hun roze valiezen (jawel: roze) en verhuizen ze uit volle borst zingend vanuit Manhattan naar de voorstad: 'Op naar ons nieuwe leven!/Naar een nieuw en magisch koninkrijk dat voorstad heet!' Jammer genoeg verloopt het leven in de voorstad - wat hebben we gezegd!? - niet zoals Giselle het zich had voorgesteld. Wanneer Giselle het weer maar eens op 'n zingen zet vraagt de sarcastische Morgan zich hardop af of er in Andalasia niet eens gewoon kan worden gepráát, en de met een levenscrisis worstelende Robert van zijn kant vraagt zich vertwijfeld af of hij de rest van zijn leven op die verwenste forenzentrein zal moeten zitten. En dus grijpt Giselle naar de wensstaf en tovert ze de voorstad ('Waar het leven zo verwarrend is/en pijn scherper kan zijn dan een mes') om in een sprookjeswereld waar de eekhoorntjes kunnen praten, de inwoners staan te dansen in de met bloemen bezaaide straten terwijl de broodroosters in de keuken meezingen.

De clou is natuurlijk dat de bikkelharde 'Het leven verloopt niet zoals je je had voorgesteld'-realiteit ook dáár na een tijdje begint door te sijpelen. Bij het zien van die dansende pedaalemmers en hakmolens vroegen wij ons half-geamuseerd af wat het nu eigenlijk was waar we naar zaten te kijken: naar een vrolijke Disneyfilm, of naar een uitzinnige parodie óp een Disneyfilm? Of misschien beide? Onze gok is dat 'Disenchanted' iederéén wil behagen.

Beeld Photo News

De liefhebbers van de klassieke Disneymagie zullen hun hart kunnen ophalen aan de liedjes, aan de verschijning van een boze feeks, aan de lieve wasberen die uit de struiken tevoorschijn komen en aan het middeleeuwse rokje van Robert, die zich net zoals Jerommeke in het album 'De Schone Slaper' ontpopt tot drakendoder (Patrick Dempsey kan ons overigens nog steeds krijgen, ook al kondigen zijn ietwat grijzer wordende haren de onvermijdelijke ouderdomsklop aan). Wie daarentegen meer houdt van spotternijen en kwinkslagen, zal kunnen grinniken om de roze valiezen, de relativerende zelfspot, en de naar de pure pastiche neigende kolder. Vraag ons niet waarom, maar wijzelf dienden heel hard te lachen met die duif die stoïcijns z'n schoudertjes ophaalt wanneer Giselle wéér maar eens begint te kwelen.

Over het algemeen vonden we de sequel wel minder fris en charmant dan de eerste film: zeker in de geesteloze tweede helft had Poetin van ons gerust een kernbom op die voorstad mogen smijten. Maar laat dát u niet tegenhouden om u op een kille zondagmiddag samen met een bord roze cupcakes in uw zetel te nestelen en vanonder een Disneydekentje naar 'Disenchanted' te kijken. En als u ons nu even wilt excuseren: wij hebben een afspraak in de Basic Fit.

Nu op Disney +