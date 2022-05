In de zaak Heard vs. Depp wordt er beter geacteerd dan in ‘The Lincoln Lawyer' op Netflix

Een knorrig genie met het hart op de juiste plek: de titelheld in ‘The Lincoln Lawyer’ is een advocaat zoals tv-kijkers ze graag zien. Lukt het hem om niet alleen zijn concurrenten, maar ook zijn eigen demonen te overwinnen?

Mickey Haller is geen grijze muis. De Mexicaans-Amerikaanse advocaat is de allerbeste in zijn vakgebied, maar raakte na een surfongeluk verslaafd aan opiaten. Het liefst werkt hij vanaf de achterbank van zijn automobiel – een Lincoln Navigator, bestuurd door één van zijn ex-cliënten, die met dezelfde verslaving kampt. Nadat een collega vermoord wordt en zijn gehele praktijk aan Haller overdoet, krijgt de gevallen engel een kans op rehabilitatie in een geruchtmakende zaak, waarin een de CEO van een succesvol gamebedrijf beschuldigd wordt van moord op zijn vrouw en diens minnaar. Uiteraard raakt Haller in zijn gevecht om naamszuivering verwikkeld in een justitieel wespennest. Hierbij wordt hij bijgestaan door zijn twee ex-geliefden, werkzaam in dezelfde sector en in zijn telefoon aangeduid als ‘eerste vrouw’ en ‘tweede vrouw’.

Het zou kunnen dat bepaalde verhaalelementen in de verte bekend klinken. Dat kan kloppen: Mickey Haller stond ook al centraal in een reeks succesvolle thrillerboeken van Michael Connelly, waarvan ‘The Lincoln Lawyer’ uit 2005 de eerste was. In 2011 verscheen een gelijknamige speelfilm, waarin Matthew McConaughy de hoofdrol vertolkte. Deze filmbewerking werd uitstekend ontvangen, dus het is de vraag waarom Netflix en scenarist David E. Kelley (tevens voormalig advocaat) het tijd vonden voor een nieuwe hervertelling. Het bronmateriaal is spannend maar verre van rijk genoeg voor een serie van tien afleveringen van een uur, en hoewel Manuel Garcia-Rulfo een innemende hoofdrol neerzet, is een wedstijdje acteren met Matthew McConaughy een bij voorbaat verloren strijd. De cynische conclusie dat ‘The Lincoln Lawyer’ een zoveelste voorbeeld van Netlfix-opvulling is, primair ontwikkeld om de machine draaiende te houden, is dan ook snel getrokken. Wat nieuwe plotlijnen, anders ingekleurde personages en geforceerde pogingen tot humor kunnen daar helaas weinig aan veranderen.

Een groot deel van de afleveringen speelt zich in de rechtszaal af. Zoals je ook zonder medische opleiding kon begrijpen dat ‘House’ geen natuurgetrouwe doktersserie was, is zelfs voor een juridische leek vrij eenvoudig door het gerechtelijk gekrakeel van ‘The Lincoln Lawyer’ heen te prikken. De strafzaken die centraal staan lijken in al hun simplisme meer op een strategisch spelletje dan op een werkelijk gerechtelijk proces. Alle clichés uit eerdere advocatenseries worden uit de ijskast gehaald, opgebakken en opnieuw geserveerd. De nieuwe avonturen van advocaat Haller zullen vermoedelijk minder kijkers trekken dan de zaak tussen Amber Heard en Johnny Depp, die niet alleen vermakelijker en realistischer is, maar vooral een stuk beter geacteerd.