In een paar minuten slaagt Mark Uytterhoeven erin om ‘Opa’ leuker te maken dan veel van wat er op de volwassen televisie te zien is

Gert Verhulst heeft in de categorie ‘Ouder wordende mannen met een huis in het zuiden van Frankrijk die programma’s maken voor kinderen’ eindelijk concurrentie. En dan nog van Mark Uytterhoeven, de tv-legende die de voorbije jaren zo goed als van de radar was verdwenen. Met ‘Opa’ maakt hij een opmerkelijke en in alle opzichten snedige comeback.

Net zoals elke gewone sterveling ruimde ook Uytterhoeven tijdens één van de lockdowns zijn zolder op. Bij die werkzaamheden stootte hij op de verzameling poppetjes uit ‘Kinderspel’, de rubriek waarin hij gehurkt achter een tafel korte sketches opvoerde en die deel uitmaakte van ‘Morgen maandag’, het bejubelde en druk bekeken programma uit 1993 op zondagavond op de openbare omroep. Op aangeven van zijn kleinkinderen, die hij door corona enkel via digitale weg kon zien, maakte Uytterhoeven een moderne versie van ‘Kinderspel’ en voor Ketnet herwerkte hij die tot ‘Opa’, een verzameling van twintig korte filmpjes waarvan er op VRT NU ondertussen een handvol beschikbaar zijn.

U kunt ‘Opa’ bekijken samen met uw eigen kinderen of kleinkinderen, maar desgewenst ook in uw eentje: alles samen duurt het tenslotte maar een paar minuten, en zelfs in die korte tijdspanne slaagt de reeks erin vaak inventiever en leuker te zijn dan veel van wat er op de volwassen televisie te zien is. Er doet een tros bananen in mee, een familie die ‘heel goed aan elkaar hangt’ en ’s avonds op televisie naar ‘Frozen’ in bananendozen kijkt. Er is een trolletje dat kaka moet doen maar geconfronteerd wordt met het probleem dat hij een plastieken broek aan heeft die hij niet uit kan krijgen. Er passeert kwansuis een prachtig absurd zinnetje als ‘Wie het eerst slaapt, mag nog even opblijven’, een pedagogisch inzicht dat enkel nuttig is als je je kinderen gevoel voor humor wilt aanleren. Het is een spel vol vrolijke taal- en hersenkronkels met Uytterhoeven, wiens sik opmerkelijke gelijkenissen vertoont met het kapsel van de trollenpopjes die hij hanteert, als enthousiaste leider.

De emotie die ‘Opa’ bij ons nog het meest oproept, is nostalgie. Wij behoren allerminst tot de strekking in de maatschappij die denkt dat vroeger alles beter was: tenslotte zond de openbare omroep in dezelfde periode als ‘Morgen maandag’ ook ‘Zeg eens euh!’ uit, waarin mensen als Gert Verhulst, Margriet Hermans of Jaak Pijpen ten overvloede bewezen dat ze heel lang aan het woord konden zijn zonder echt iets te zeggen. En het valt niet te ontkennen dat de VRT de afgelopen decennia op zondag erg goede tot uitstekende zaken de Vlaamse huiskamers heeft ingestuurd. Maar de sfeer van ‘Morgen maandag’ en zijn voorganger ‘Huis van wantrouwen’, de creatieve vrijheid en het gevoel dat alles kon en soms ook mocht, komen we vandaag maar zelden meer tegen: als je elk programma in één zin moet kunnen samenvatten, blijft er weinig plek over voor alles wat buiten de lijntjes kleurt. Misschien moeten de kleinkinderen van Uytterhoeven over een jaar of vijftien hun grootvader nog maar eens om wat entertainment op hun maat vragen en moet Eén, als die zender dan nog bestaat, het uitzenden. Onze zondagavond is nog vrij.