De Verhulstjes, en het programma dat hun naam draagt, hebben iets met belangrijke momenten. De ooglidcorrectie van Gert. Die keer dat er geen eieren meer waren. Het definitieve afscheid van Gert en Samson.

Na een vaarwel dat door de pandemie zowat drie jaar heeft geduurd en 93 shows in beslag nam waarin Marie Verhulst als een levend cadeau uit een doos tevoorschijn floepte, moesten de wegen van een man en zijn hond voorgoed scheiden. Het zo door Gert verhoopte bezoek van koning Filip en koningin Mathilde tijdens het laatste optreden bleef helaas uit, maar een special van ‘De Verhulstjes’, een bisnummer twee maanden na het einde van het reguliere derde seizoen, kon er gelukkig wel nog van af. De aflevering volgde hoe het gezin zich voorbereidde op de nakende machtsoverdracht van vader op dochter, wat gebeurde op dezelfde manier als hoe de familie Verhulst zich op alles voorbereidt: met een etentje. Deze keer vond het plaats in het gloednieuwe Botanic Sanctuary Antwerp, een exclusief en gloednieuw vijfsterrenhotel en -restaurant dat momenteel op VTM2 ook het onderwerp is van een als docusoap vermomde publireportage en dus duidelijk niet vies is van wat extra promotie.

Het etentje, een verrassing zowaar, was georganiseerd door Viktor, die opvallend genoeg in een special die moest gaan over hoe Gert de scepter doorgaf aan Marie met de hoofdrol ging lopen. We hoorden het verhaal van hoe hij in de middelbare school ooit tijdens het plassen een duw heeft gekregen, heel zijn jas onderpiste en sindsdien niet meer zorgeloos in een urinoir durft te staan. We mochten meemaken hoe hij ter voorbereiding op de laatste show van zijn vader naar de kapper ging en daar op heel doortastende wijze zijn neusharen liet waxen. En we kregen een blik achter de schermen van ‘Viktor vs Francesco’, het nieuwe digitale programmaatje waarin de zonen Verhulst en Planckaert het tegen elkaar opnemen in allerlei proeven die elders ter wereld een eigen kampioenschap krijgen. Toevallig stond op de dag van het etentje de kennismaking tussen de twee beroemde telgen op het programma, en de camera’s van ‘De Verhulstjes’ filmden plichtbewust hoe de camera’s van ‘Viktor vs Francesco’ de begroeting vastlegden voor het nageslacht, in een soort Droste-effect van het grote niets.

Ook tijdens het allerlaatste optreden van Samson en Gert keerde de nogal zouteloze special vaak terug naar Viktor, die alles vanuit het publiek volgde. Vooral, zo leek het, om toch wat emoties te sprokkelen. Gert bleef eigenlijk redelijk onbewogen bij het einde en grapte hoe het achter de coulissen steeds meer op een bejaardentehuis was gaan lijken, en Marie was ook nu weer haar immer enthousiaste zelve. Maar bij Viktor, die naar eigen zeggen ‘niet graag dingen afsluit’, had de eerste noot nog niet weerklonken of de sluizen gingen al open. Nochtans had hij zich in de auto bij Ellen voorgenomen dat hij niet zou wenen, of dat hij desnoods een pet zou dragen zodat anderen hem niet zouden zien huilen. Maar de pet was in de vestiaire blijven hangen en zijn tranen - niet van verdriet maar van trots, verduidelijkte hij meermaals - werden met heel Vlaanderen gedeeld dankzij de camera’s die hem zeer frequent en van zeer dichtbij filmden. Gelukkig had hij zijn neusharen gewaxt, zullen we maar denken.

We hopen met het oog op zijn emotionele toestand dat Viktor niet ook in het publiek zit als ‘De Cooke en Verhulst Show’ later deze week voorgoed afzwaait. Rond dat afscheid hoeft er niet per se nog een extra aflevering van ‘De Verhulstjes’ te komen.