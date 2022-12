In het gloeiende ‘Fire of Love’ op Disney+ zien we hoe Katia en Maurice steeds dichter bij de vulkaan kwamen, totdat het niet meer ging

Opwindende tijden voor vulkanologen! Ten eerste: omdat het één van de weinige beroepstakken is waarbij je om geld te verdienen professioneel aan de grond moet zitten, wat in de maanden na de energieafrekening wel zo goed uitkomt. Ten tweede: omdat het keur van het internationale vulkanologengilde afgelopen dagen verzamelen blies rond het Hilton Salwa Beach Resort in Qatar, de uitvalsbasis van de Rode Duivels. Daar vinden volgens recente metingen immers om de haverklap ‘plotse, explosieve, jarenlang onder het oppervlak sudderende uitbarstingen’ plaats. Spán-nend!

En ten derde: omdat op Disney Plus sinds kort te proeven valt van ‘Fire of Love’, een lyrische, slechts met een half been op de wetenschap steunende en dus ook voor leken meeslepende National Geographic-documentaire over een in het vakgebied wereldberoemd echtpaar. De Franse Katia en Maurice Krafft werden vanaf de jaren 70 pioniers door tientallen vulkaanerupties te filmen zoals ze voordien nog nooit gefilmd waren: op luttele meters van de kolkende lavastroom. Tijdens hun eerste keer in IJsland begaf hun autootje het in totaal 28 keer, en viel Maurice met zijn been in een put kokende modder van 140 graden. Maar hoe dichter ze bij het woeste centrum van de aarde kwamen - bij elke vulkaan zetten ze weer één voetje verder - hoe meer hun fascinatie het overnam van de angst. ‘Er gaat niets boven het gevoel van een uitbarsting, het gevoel van helemaal niets te zijn,’ verzuchtte Katia. Tot ze in 1991, net als een veertigtal andere ongelukkigen, werden gevangen door de gloedwolk van de Unzen-vulkaan in Japan. Ze gingen hoe ze altijd hadden willen gaan. Dixit Maurice: ‘Zelfs als ik morgen sterf: ik heb op 23 jaar tijd zoveel erupties meegemaakt dat het mij niet kan deren.’ Zou Hot Marijke er ook zo over denken?

Ook gezien: ‘Bake Off Vlaanderen’ lijkt bedacht om Wim Opbrouck vrij te laten improviseren, af en toe met een krullenpruik op ‘Latem Leven’ is realityrommel met plat patsergedrag, pathologische ijdeltuiterij en idioterie

Katia en Maurice Krafft herinneren aan een leger zielsgenoten: ontdekkingsreizigers, beeldenstormers, dromers, hele en halve gekken - de Don Quichotes van de geschiedenis. Het verbaast niet dat Werner Herzog eerder al twee documentaires over de Kraffts maakte: hij draaide later ook ‘Grizzly Man’, óók een documentaire over iemand die zo dicht bij de natuur wilde komen - in zijn geval: grizzlyberen - dat de natuur hem dan maar tot zich nam. Andere verwanten zijn Christopher McCandless, de man van ‘Into the Wild’ die naar de jungle van Alaska trok om nooit meer terug te keren, en de fictieve, prachtige Bruno uit Paulo Cognetti’s roman ‘De acht bergen’. Allemaal, net als de Kraffts, lui die teleurgesteld waren in de mensheid, en die nog liever het leven lieten in de wildernis dan langzaam te sterven tussen het beton. Deze film ziet er de poëzie van in. Herzog, in zijn ‘Into the Inferno’, eerder een fatalistische, maar daarom niet minder fascinerende doodswens.

Maar veel meer dan een portret van de zwervende misfit is ‘Fire of Love’, zoals de titel aangeeft, een gloeiende ode aan de liefde. Dat wordt soms iets té fel onderstreept in de protserige vertelstem van Miranda July (‘begrijpen is de andere naam voor liefhebben’), maar komt des te meer tot uiting in de nog steeds overrompelende beelden die de Kraffts op gevaar van eigen leven gemaakt hebben. In het pruttelende, stomende, zwelgende oranje waarin elk beeld baadt, schuilt diep mysterie, en misschien ook wel iets van de passie die Katia en Maurice voelden voor de macht van de aarde, en voor elkaar.