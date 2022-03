In het hol van topdokter Joep Knol: ‘De sluitspier is de meest onderschatte spier van ons lichaam’

‘En, kleine Joep, wat wil jij later worden?’ ‘Een internationale autoriteit in de colorectale chirurgie, meester!’ Eén van de protagonisten van het alweer negende seizoen van ‘Topdokters’ is prof. dr. Joep Knol (51), wiens binnenkomer in de reeks er meteen mag zijn: ‘A good anus is a gift of God.’

JOEP KNOL «De sluitspier is de meest onderschatte spier van ons lichaam. De meeste mensen vinden zichzelf al heel zielig als ze eens een dagje diarree hebben: stel je voor hoe iemand zich moet voelen die dat probleem bijna dagelijks heeft, bijvoorbeeld door een trauma, een ontsteking of een tumor in de buurt van de sluitspier. Mijn taak is om het probleem op te lossen, maar er ook voor te zorgen dat de sluitspier maximaal bewaard blijft én dat alle zenuwen en bloedvaten in het kleine bekken zoveel mogelijk intact blijven.

»Bill Heald, een Engelse professor die in de jaren 80 de colorectale chirurgie naar een hoger niveau heeft getild, sprak in dat verband over pelvic happiness: zonder problemen naar het kleine en het grote toilet kunnen gaan, en op een bevredigende wijze seksueel actief zijn. Die pelvic happiness kan enkel behouden blijven als je bij een operatie zo weinig mogelijk schade aanricht in het kleine bekken.»

HUMO U bent een wereldwijd vermaarde specialist in die discipline: van heinde en verre zakt men naar Genk af om door u geopereerd te worden.

KNOL «Als je via de buik opereert, en dus helemaal naar beneden moet werken tot net boven de sluitspier, dan kom je in een almaar nauwere trechter terecht, met alle moeilijkheden van dien. Het is dus eigenlijk niet meer dan logisch dat je, althans bij patiënten die weinig ruimte in hun bekken hebben, het lastigste stukje langs de anus opereert. De rest van de ingreep doen we via een kijkoperatie of met de robot. Ik ben als één van de eerste chirurgen ter wereld met die techniek gestart – in het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn we daarin gespecialiseerd: we zien zoveel patiënten dat we steeds de beste techniek kunnen kiezen. Onze resultaten zijn dermate goed dat ik er her en der over ga spreken.»

HUMO U zou de gewoonte hebben om uw redevoeringen met citaten van wijlen Johan Cruijff te kruiden.

KNOL (lachje) «Ik ben een Cruijff-fanaat: ik bewonder zijn manier van voetballen, zijn kijk op het spel en uiteraard ook zijn bedrieglijk eenvoudige uitspraken. ‘Geluk dwing je af’, bijvoorbeeld: dat is er eentje die ik vaak zelf gebruik. Maar mijn favoriet, omdat-ie evengoed op chirurgie had kunnen slaan, is deze: ‘Voetbal is simpel, maar het moeilijkste is simpel voetballen.’ Net als voetbal is chirurgie in wezen niet zo heel moeilijk, maar het is wel moeilijk om eenvoudig te opereren. De beste chirurgen laten het makkelijk lijken.»

HUMO Logisch.

KNOL «Weet u, als Ajax een grote wedstrijd moet spelen, dan koop ik weleens vier kaartjes en zeg ik in het operatiekwartier: ‘Jongens, wie heeft er zin om straks mee naar Amsterdam te rijden?’ Perfecte ontspanning na een dagje darmen opereren.»

