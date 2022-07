In het multiversum van Michelle Yeoh: ‘Waar was ik mee bezig?’

Al maandenlang gehypet in Amerika, nu eindelijk te zien in de Belgische cinema’s: ‘Everything Everywhere All at Once’, een dolle actiefilm over alternatieve universa. Een recensent schreef: ‘Ik heb deze film een tweede keer bekeken, om zeker te zijn dat ik de eerste keer niet gewoon gehallucineerd had.’ Michelle Yeoh schittert als Evelyn, een simpele vrouw die ineens pardoes door tijd en ruimte tuimelt.

MICHELLE YEOH «We hebben de scènes niet in de juiste volgorde opgenomen, dus ik begreep zelden waar ik mee bezig was. Maar de makers wél. Er zit een logica in de schijnbare willekeur van Evelyns reizen door verschillende universa. Het is aan haar én de kijker om die puzzel te kraken.»

– In het ene universum heeft Evelyn hotdogs als vingers, in het andere is ze een steen. Wat vond jij de meest absurde scène?

YEOH «Die waarin ik vocht met twee halfnaakte mannen, gewapend met verontrustend grote seksspeeltjes. Ik had de grootste moeite om mijn lach in te houden, tot ik besefte dat mijn moeder ook naar deze film zal kijken.»

– De makers hebben eerst Jackie Chan voor de hoofdrol gevraagd, maar hij sloeg het aanbod af.

YEOH «Klopt. Hij stuurde me na de release een berichtje: ‘Michelle, ik hoor zoveel geweldige dingen over je film. Wist je dat ik bijna had toegezegd?’ Ik antwoordde: ‘Jep. Your loss, bro!’ (lacht) Ik heb al mooie kansen gekregen in mijn leven, maar sinds ik de 50 voorbij ben, slaan filmmakers mij steeds vaker over. Mannen mogen op hun 60ste nog de actieheld spelen, maar vrouwen moeten vanaf een bepaalde leeftijd naar de achtergrond verdwijnen. Ik kreeg nu de kans om nog eens te tonen wat ik in mijn mars heb.»

– Evelyn ontdekt hoe anders haar leven had kunnen verlopen. Zette dat jou aan het denken?

YEOH «Natuurlijk. Hoe had mijn leven eruitgezien, mocht ik wél in staat geweest zijn om kinderen te krijgen? Zat ik wel in deze geweldige film als een vervelende kwetsuur me niet gedwongen had om te stoppen met mijn balletcarrière? Maar het levert niets goeds op, mijmeren over wat had gekund. We gaan allemaal dood en ik probeer zoveel mogelijk geleefd te hebben.»

‘Everything Everywhere All At Once’ is nu te zien in de bioscoop.