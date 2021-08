In ‘I Care a Lot’ vertolkt Rosamund Pike op weergaloze wijze een gewetenloze feeks

Maak plaats, Cruella de Vil: hier is Marla Grayson, een gewetenloze feeks (Rosamund Pike was nooit beter) die een dagtaak heeft aan het plunderen van de bankrekeningen en de huizen van de oudjes die ze tegen hun zin in zorginstellingen heeft laten opnemen.

U zult het héérlijk vinden haar te haten – en tegelijk zult u bidden dat ze nooit tot úw bewindvoerster wordt aangesteld – maar de fun barst pas écht los wanneer de schitterende Peter Dinklage (Tyrion Lannister in ‘Game of Thrones’!) ten tonele verschijnt als de aan smoothies en cupcakes verslingerde verwant van Marla’s laatste slachtoffer. Dat de ijskoude Marla zichzelf maar wat graag afschildert als een feministe die alleen maar de kansen grijpt die het leven haar in de schoot werpt, is maar één van de vele sarcastische vondsten in deze gitzwarte komedie die uw vertrouwen in het rechtssysteem niet bepaald zal doen toenemen.

Nu in de bioscoop.