In ‘In & Of Itself’ heeft illusionist Derek DelGaudio genoeg aan een homofobe baksteen om je meer te leren over jezelf dan je tot nu toe wist

Zou goochelen de oudste vorm van entertainment zijn? Deden de sjamanen, profeten en andere ‘verlichte’ geesten van voor het begin van onze jaartelling iets anders dan illusies opvoeren? Het lijkt niet eenvoudig om nog iets nieuws te serveren als illusionist: hooguit kun je bestaande trucs perfectioneren. En dat kan de Amerikaanse goochelaar Derek DelGaudio, een fenomeen in de VS, als geen ander.

Welbeschouwd zijn er twee soorten goochelaars: de pioniers zoals Harry Houdini, Ricky Jay en David Berglas, en de show ponies zoals David Copperfield, Hans Klok of Penn & Teller. Vandaag zijn David Blaine en Derren Brown absolute toppers die in de geest van de pioniers werken, en met zijn show ‘In & Of Itself’ mag DelGaudio ook in dat rijtje gaan staan.

Hij grossiert in meesterlijke trucs – hij is buitenaards met een kaartspel in de hand en krijgt naaigaren in één keer door het oog van een naald – maar ‘In & Of Itself’ is bovenal een filosofische show. In elke act gaat hij naar de kern van de vraag: wat maakt je tot een mens, en tot de mens die jij bent?

DelGaudio groeide op in de Amerikaanse Midwest, als enige zoon van een lesbisch paar: hij was er van meet af aan een outsider. Aan de hand van kaarttrucs maakt hij zonder woorden duidelijk dat talent een uitweg kan zijn. Ook speelt hij met kastjes in het decor: hij haalt van alles uit de lades. Het indrukwekkendst is een baksteen, die ooit bij zijn mama’s door een ruit is gevlogen. Hij speelt er een mooi spel mee, en tovert dan zijn bagage weg. Imponerend in al zijn eenvoud.

De show is een ingenieuze mengeling van ouderwets goochelen en mentalisme. Zo wordt het publiek vooraf gevraagd van wie ze een brief zouden willen ontvangen. In de show krijgen ze écht een brief van hun vader of hun kind. Het is een verbijsterende uitvoering van de eeuwenoude truc hoe je iemands gedachten kunt lezen en sturen.

Derek DelGaudio ziet er niet uit als een showman, maar als een zachtaardige man die de kern weet te raken. Geen wonder dat bijna niemand het droog houdt. ‘In & Of Itself’ is een must-see.