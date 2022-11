In ‘My Policeman’ op Prime Video zagen we voor de tweede film op rij een slechte seksscène met Harry Styles

Nog niet zolang geleden waren wij in onze review van het slappe sciencefictiondrama ‘Don’t Worry Darling’ niet zo lief voor de acteerprestatie van Harry Styles. En boy oh boy, dat hebben wij geweten: onze accounts werden dagenlang overspoeld door haatberichten in de trant van - wij citeren - ‘Gij filmressensint van mn kluuten!’ en in ons stamcafé De Lustige Pekkers werden wij drie avonden op rij belaagd door een horde uitzinnige Harry-fans in flared broeken, flamboyante glitterrokken en groene boa’s.

Bericht aan alle Harry-fans: we begrijpen jullie! Misschien was het - mea culpa, mea culpa! - inderdaad een beetje laag-bij-de-gronds van ons om op basis van amper één lamlendige vertolking in één lamentabele film meteen te concluderen dat wij niet langer geloven in de acteur Harry Styles. Uitgerekend wij hadden moeten weten dat het in de filmgeschiedenis krioelt van de acteurs die na een zwak begin alsnog wisten uit te groeien tot gedegen filmsterren: denk aan Humphrey Bogart, Matthew McConaughey, Robert Pattinson en zelfs Tom Hanks, wiens allereerste vertolkingen in de vroege jaren 1980 nog mottiger waren dan die van Harry in ‘Don’t Worry Darling’. En dus keken wij vol optimisme, zonder vooroordelen en met een open geest naar ‘My Policeman’ op Prime Video: zou Harry, in zijn tweede belangrijke filmrol in slechts enkele maanden tijd, er deze keer wél in slagen om de Daniel Day-Lewis, de Leonardo DiCaprio of de Marlon Brando in zichzelf naar boven te halen? Bericht aan alle Harry-fans: nope.

Emma Corrin - de voorbije seizoenen Lady Di in ‘The Crown’ - speelt Marion, een lerares die in de zomer van 1957 op het keienstrand van Brighton een oogje laat vallen op Tom (Harry), een jongeman die in een sexy debardeur en een strak rond de lendenen zittend kort broekje - alleen de boa ontbreekt - langs de vloedlijn slentert. Tijdens hun daaropvolgende date in het openluchtzwembad staat Marion met een verzaligd glimlachje te turen naar de krachtige slagen waarmee Tom in fotogenieke slowmotion - check die druipende schouderbladen! - door het glinsterende water klieft. Ondertussen weerklinkt op de geluidsband het liedje ‘Honey Drop’ van The 3 Honeydrops, waarvan de door de ondertitelaar van dienst netjes vertaalde lyrics niets aan de verbeelding overlaten: ‘Heb je geen man als ik nodig?/We kunnen samen zo gelukkig zijn/En een gezin vormen.’ Wij zouden, puur voor de lol, eerder het dreigende deuntje uit ‘Jaws’ onder die zwembadscène hebben gezet, maar goed: het is zonneklaar dat Marion wel brood ziet in de knappe Tom, die aan de bak komt als politieman.

Maar er verschijnt een kaper op de kust: in het Brighton Museum krijgen Marion en Tom een persoonlijke rondleiding van Patrick (David Dawson), een fijnbesnaarde kunstkenner die gloedvol praat over de schilderwerken van Blake en J.M.W. Turner. Terwijl Patrick wijst op de schoonheid van het licht in een schilderij van Turner, kijkt Marion hem zijdelings aan met alwéér een verzaligde glimlach: hmmmmmm, zou het kunnen dat ze ook onder de bekoring komt van Patrick? Het plot dikt aan - en nog geen beetje! - wanneer we te weten komen dat Patrick en Tom al een poos minnaars zijn. Voor alle duidelijkheid: van elkaar. In een reeks seksscènes die de fans van Harry ongetwijfeld zullen doen krijsen, gillen en janken, zien we hoe Tom en Patrick zich in de sponde aan allerlei acrobatische standjes overgeven. Sommigen onder u zullen bij het zien van Harry’s blote derrière misschien in trance raken, maar eerlijk gezegd: zelf zagen wij, na het onbedoeld hilarische cunnilingustafereel in ‘Don’t Worry Darling’, voor de tweede keer op rij een slechte seksscène met Harry Styles.

Nu, ergens tussen de opdringerige violen en de zeemzoeterige pianoklanken in ‘My Policeman’ slingert zich wel degelijk een aangrijpend relaas van een verboden liefde. Dat twee mannen het met elkaar aanlegden was immers niet vanzelfsprekend in het Engeland van de verstikkende jaren 1950, toen homoseksualiteit nog werd beschouwd als pervers, onfatsoenlijk en onnatuurlijk. De ellende is dat regisseur Michael Grandage de rauwe emoties goeddeels schuwt en voluit kiest voor het zuivere melodrama: een voice-over spuit lijntjes als ‘Deze liefde is allesoverheersend!’; de personages kunnen zelfs geen veiligheidsgordel inklikken of daar zijn de violen weer; en op het eind doet Marion een bekentenis die zelfs een blinde mol van mijlenver ziet aankomen. Wij begonnen van de weeromstuit terug te verlangen naar de lumineuze, betoverende en nooit goedkoop aanvoelende cinema van Terence Davies, die ons in films als ‘The Deep Blue Sea’ en ‘The House of Mirth’ genadeloos meezoog in het slagveld van de liefde.

En Harry? Die houdt zich staande zolang hij langs de vloedlijn mag slenteren, maar hij komt in de problemen wanneer hij ook echt moet actéren, zoals wanneer hij tijdens een woede-aanval zó hard op tafel slaat dat het bestek en de borden fluks omhoog wippen. Het dient wel gezegd dat Harry weinig hulp kreeg van het scenario: tekenend voor het zwakke niveau van ‘My Policeman’ is dat ook Rupert Everett en Linus Roache, die de rollen van Patrick en Tom op oudere leeftijd vertolken, zichtbaar weinig konden aanvangen met het magere materiaal dat de regisseur hen aanreikte. En tóch moet u kijken: het beeld van Harry in politiepak, Bobbyhelm op de kruin inbegrepen, is namelijk een plaatje dat u niet gemist wilt hebben.