In ‘Plan A’ op VRT MAX hangt over elke scène de dunne, maar onmiskenbare sluier van de desillusie

Pas na drie van de zes afleveringen viel het me op dat de nieuwe muziekdocumentaire ‘Plan A’ geen vertelstem heeft. Geen probleem, want de vijf jonge artiesten rond wie de reeks draait, hebben geen Luc Janssen nodig die vertelt wat ze doen om het gewoon te dóen.

‘Ik denk dat ik iemand heel dedicated ben’, zei Lyna Lahbiri al in de eerste minuut en daarmee had de r&b-zangeres de reeks waaraan ze meewerkte zowat samengevat. ‘Plan A’ volgt vijf opkomende muzikanten die geen ander idee hebben over hun toekomst dan spelen en optreden. In hun binnenste brandt geen heilig vuur, maar een sacrale kerncentrale.

Lyna, IKRAAAN, Grizmo, Shaka Shams en Wawa maken allemaal R&B, hiphop of iets in die strekking, maar ook los daarvan hebben ze elk hun redenen om het aardse bestaan een hard-knock life te noemen. Zo moet Lahbiri leren omgaan met haar beschermende vader en zie je haar om den brode duivenkak van een vloer schrobben voor ze naar een show kan rijden. Grizmo heet eigenlijk Guiseppe en rapt vanuit zijn sociale woning in Zwartberg alsof hij in een Londense buitenwijk zit. De scène waarin hij naast zijn vader in de auto zit te zwijgen na de preselectie van Humo’s Rock Rally bevat de worsteling van twee generaties.

IKRAAAN en Lyna brachten in 2022 hun debuutplaat uit, Shaka Shams werd laureaat in StuBru’s De Nieuwe Lichting en Wawa is dankzij zijn connecties met de Nederlandse hiphopscene een streamingkanon aan het worden. ‘Plan A’ heeft dus de juiste artiesten op het juiste moment gevat, maar de ware verdienste van deze documentaire is dat die hen heeft vastgelegd in hun moeilijke begindagen, een fase die door de meeste muziekdocumentaires wordt genegeerd. De artiesten die in Belpops en Classic Albums worden opgevoerd, kijken er hoogstens mijmerend op terug, maar de jonge talenten van ‘Plan A’ zitten er nog midden in. Het maakt dat over elke scène de dunne, maar onmiskenbare sluier van de desillusie hangt: wat als binnen tien jaar blijkt dat ze niet voor het succes geboren zijn?

Die vraag krijgt Grizmo ook zijn neus geschoven door de directrice van zijn school nadat hij weer eens lessen heeft gemist. Bij de woorden ‘niet lukt’ worden zijn ogen glazig. Hem moet je niet komen vertellen dat hij eerst een diploma moet halen en dat Zwartberg en Glastonbury zoveel met elkaar te maken hebben als een mijnsite met een frietkraam. Noem hem en de andere muzikanten in ‘Plan A’ gerust dromers, maar dan voeg ik daar aan toe dat ‘dromer’ in dit cynische land wat vaker een compliment zou mogen zijn.