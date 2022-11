In ‘Reizen Waes: Nairobi’: zagen we een staaltje Afrikaans surrealisme dat je elders een belgenmop zou noemen

De toekomst ligt in Afrika: binnen afzienbare tijd, een jaartje of tachtig wordt geschat, zullen de grootste steden allemaal Afrikaans zijn. Dat vooruitzicht, waarvan niet verteld werd of het een utopie dan wel een dystopie betrof, had Tom Waes tot in Nairobi gebracht, de hoofdstad van Kenia, en de snelst uit z’n voegen barstende agglomeratie van allemaal.

‘Reizen Waes’ is een reisprogramma dat zich slechts bij hoge uitzondering laat verwarren met een toeristisch magazine, maar dat wil niet zeggen dat de sfeer er daarom niet inzit. We zagen Waes dus eerst dollen met de lokale bevolking alvorens hij het woord tot ons richtte. We vernamen dat Nairobi eveneens een deksels jonge stad was: de gemiddelde leeftijd bedroeg er slechts 21 jaar. Een duizelingwekkend innovatieve plaats ook. Contant geld en plastic zijn er al lang uit zwang, en van hernieuwbare energie hadden ze ook al een handje weg. Het toekomstbeeld dat Waes ontwaarde, kennelijk onder de indruk, leek ‘m van hieruit gezien wel te liggen.

Vanop een rijzig flatgebouw overschouwde Waes de onderliggende urban sprawl. Zijn navenant jonge stadsgids, die mee de trap naar boven had bedwongen, was niettemin oud genoeg om zich nog te herinneren hoe de natuur er daar beneden had uitgezien vóór die had moeten wijken voor zoveel innovatie. Dat moet ze nog altijd: toen Waes aan de rand van de stad een natuurpark aandeed, zagen we hoe het landschap werd doorkruist door een zonevreemde spoorlijn. Natuurorganisaties hadden als compromis bekomen dat de sporen tenminste in de hoogte aangelegd zouden worden, maar meer had er niet ingezeten. Een staaltje Afrikaans surrealisme dat je elders een belgenmop zou noemen. Nog meer surrealisme: omdat de stadsrand elk jaar een stukje dichter bij het park kwam te liggen, kwam het weleens voor dat een leeuw na een verkeerde afslag plots middenin een woonwijk opdook. Ik neem aan dat zulke uitstapjes vaak slechter uitdraaien voor de leeuw dan voor de inwoners van desbetreffende woonwijk. Soms liggen de allegorieën voor het grijpen.

Het was er het continent niet voor, maar doorheen Waes’ kennismaking met Nairobi bleken zowaar de Chinezen een rode draad te hebben gespannen doorheen de aflevering. Een andere kleur wordt vooralsnog niet toegestaan door de Partij. Een nagelnieuwe snelweg doorheen de stad bleek bekostigd door Chinese investeerders, die er de inkomsten van inden, en ook het geld voor de Mobius kwam uit het allengs naderbij komende verre Oosten: het betrof een auto, type terreinwagen, van bumper tot reservewiel made in Africa. Ik, geen noemenswaardige kenner van auto’s, vond de Mobius op het eerste gezicht niet onmiddellijk blaken van innovatie, laat staan rijcomfort, maar Waes onderwierp dat stel wielen toch aan een deskundige proefrit in een parodie op ‘Top Gear’, wellicht ook omdat een beetje Tom Waes nimmer de gelegenheid onbenut laat om een terreinwagen de sporen te geven. Een mens zou nog vergeten dat ‘Top Gear’ destijds ook al een parodie was op een autoprogramma.

Beeld © VRT

Later kwamen de Chinezen nogmaals de neus aan het venster steken, meer bepaald als de klandizie die tot op heden de handel in neushoornhoorns draaiende houdt. De vermalen hoorn van een neushoorn, wordt ten oosten volgehouden, bevat tal van geneeskundige krachten. Het was Waes vergund de laatste twee noordelijke witte neushoorns van dichtbij mee te maken, en zelfs te aaien. Terwijl hij naduizelde van dat voorrecht, rekende hij te onzer attentie uit hoeveel zo’n hoorn zou vangen op de zwarte markt. Anderhalf miljoen, zo bleek, en hij noemde die uitkomst degoutant. Sommige mensen moeten immers al twee jaar werken om zo’n bedrag bijeen te krijgen. Ja kijk, ik wil die uitgelekte exclusiviteitscontracten er niet elke keer bijsleuren, maar ze moeten me ook niet uitlokken.

De snelst groeiende stad ter wereld. ‘s Avonds, toen de kinderen sliepen, heb ik nog even wakker gelegen van het probleem van ongebreidelde bevolkingstoename.