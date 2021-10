In seizoen drie van ‘You’ op Netflix geeft een psychopatische stalker de perfecte definitie van ouderschap

‘Kinderen opvoeden heeft veel weg van ‘Groundhog Day’, maar dan als Jean-Paul Sartre het scenario had geschreven.’ Je zou niet verwachten dat je in een serie over een psychopatische stalker een gevatte omschrijving van het ouderschap tegen zou komen. Maar het derde seizoen van Netflix-hit ‘You’ weet op meer dan één manier te verrassen.

Sinds 2019 waart Joe Goldberg (Penn Badgley, bekend van en als de originele ‘Gossip Girl’) rond op Netflix, op zoek naar een vrouw die kan voldoen aan zijn ideaalbeeld van de romantische liefde dat hij uit de meesterwerken van de wereldliteratuur heeft gehaald. Verliefdheid komt bij Joe met een gitzwart randje, want als hij een jongedame die zijn leven kan vervolledigen in het vizier krijgt, begint hij haar obsessief te stalken en moet iedereen die in de weg van zijn geluk staat het bekopen, meestal met een enkeltje richting de kooi in zijn kelder. Uiteindelijk is zelfs zijn geliefde niet veilig, want als ze toch niet zo perfect is als hij dacht, wordt ze net zo makkelijk ingeruild voor een nieuwe droom.

Het concept van ‘You’ is redelijk fout, nog afgezien van alle verhalen over stalking die de afgelopen jaren naar boven zijn gekomen, en leek ook niet echt geschikt om jaren mee te gaan. Maar tegen het einde van het tweede seizoen hadden de makers een verrassing in petto: toen werd duidelijk dat Joe’s prooi van dat moment, Love (subtiliteit is niet de sterkste kant van deze reeks), eigenlijk net zo stalkerig was als hij en er evenveel voor over had om haar ridder op het witte paard te temmen. Bovendien bleek ze zwanger en zelfs voor Joe was de moeder van zijn ongeboren kind van kant maken een brug te ver.

Bij de start van het derde seizoen is het koppel dus verhuisd naar Madre Linda, een fictieve Amerikaanse buitenwijk vol rijke, zelfingenomen mensen, waar ze hun huwelijk een kans willen geven. Dat is niet eenvoudig, met een baby die alle aandacht en energie opeist, de passie die langzaam wegsijpelt en alle verlokkingen die er buitenshuis bestaan. Alles wordt nog verder bemoeilijkt doordat Joe het niet kan laten om vrouwen te stalken, Love naar de meest drastische methodes blijft grijpen om haar relatie te redden en beiden eigenlijk ook bang zijn dat ze door de ander vermoord zouden kunnen worden: als ze bij de relatietherapeut hun problemen gaan bespreken, kunnen ze dat dan ook alleen in de meest omfloerste termen doen. Het lijkt soms wel ‘Scenes From a Marriage’, maar dan met véél meer bloedvergieten.

Over de vele plotwendingen – niet allemaal even geslaagd en geloofwaardig – die ‘You’ er opnieuw tegen een razend tempo door jaagt, zullen we zwijgen, aangezien die voor een groot stuk de aantrekkingskracht van de reeks uitmaken. Maar onder alle bochtenwerk zit in het derde seizoen ook een fijne satire op de wereldvreemdheid in een suburb als Madre Linda: een fake plastic suburban hell waar ouders hun kinderen geen fruit geven ‘omdat dat vol suiker zit’, waar door de vele antivaxers de mazelen nog altijd de ronde doen en waar momfluencers op hun blog andere mama’s een schuldgevoel aanpraten omdat hun opvoeding niet perfect genoeg is. Als één van hen in de handen van Joe of Love valt, vind je dat niet eens zo jammer.