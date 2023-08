In ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’ kunnen we ons éíndelijk sympathiseren met de vier in de ninjavechtkunst gespecialiseerde mutanten

Van Jeff Rowe en Kyler Spears, met de stemmen van Jackie Chan, Giancarlo Esposito en Ice Cube

Hier met die ninjasterren!

ANIMATIE Nadat de vreselijke live action-versies van Steve Barron en Michael Bay ons vooral zin lieten krijgen in schildpaddensoep, verschijnt met deze knap getekende en in een coole grootstadsatmosfeer badende animatiefilm éíndelijk een ‘Ninja Turtles’-verfilming die ons zowaar liet sympathiseren met de vier in de ninjavechtkunst gespecialiseerde mutanten die in de riolen van New York met een rat samenhokken. De booswicht, de met de stembanden van Ice Cube pratende Superfly, vonden wij even angstaanjagend als de insectmens uit Cronenbergs ‘The Fly’, en ook de muzikale cowabungamix – de Turtles die hun ninjastokken laten flitsen op de zalige beat van ‘No Diggity’! – is van een hoog niveau. Onverwacht mooie scène: de van een normaal tienerbestaan dromende Turtles die in de openluchtcinema stiekem meekijken naar ‘Ferris Bueller’s Day Off’. Cowabungaja!

Nu in de bioscoop.