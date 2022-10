In ‘Uncle Martin’ zocht Martin Heylen niet alleen naar verre familie, maar hoopte hij ook zichzelf aan te treffen

‘De politie is gewaarschuwd!’. Beteuterd las Martin Heylen de Facebook-berichten die zijn gestaag in blijheid afnemende intrede in Armada, Michigan becommentarieerden, een dunbevolkte negorij die niettemin wel over een overactief buurtnetwerk bleek te beschikken. Met zulke verhoogde waakzaamheid kon zo’n van deur tot deur gaand continentaal type natuurlijk onmogelijk onopgemerkt blijven. Zulke neuzen kweken ze namelijk bijlange niet in Michigan.

‘Als hij écht op zoek was naar familie, dan zou hij hun adres makkelijk genoeg vinden’, las een andere reactie. Heylen keek op slag nog wat bedremmelder, en toen hij las hoe één specifiek ijlende Armadaan zelfs meende gezien te hebben hoe de cameraploeg die de buitenlander in zijn zog meezeulde vooral geïnteresseerd leek om stiekem hun kinderen te filmen, achtte Heylen terecht de tijd rijp om ijlings zijn volgende bestemming op te zoeken. Tijdens zijn schielijke aftocht uit Armada keek Heylen alsof hij zich plots duizenden kilometers van Oosteeklo voelde, wat hij in alle opzichten ook was.

Om maar te zeggen dat ‘Uncle Martin’, Heylens speurtocht naar verre Amerikaanse bloedverwanten, vooralsnog niet bol stond van de hartelijke ontmoetingen, ook al slaagde Heylen er in twee afleveringen wel al in om enkele nazaten van deze of gene uitgeweken grootoom of -tante fysiek aan de borst te drukken. Maar een Amerikaan die de armen opengooit, schuift daarom nog niet de grendel van de eigen inborst, want in die oorden is hartelijkheid nu eenmaal een omgangsvorm als alle andere. Die terugkerende afstandelijke intimiteit, een volbloed Amerikaanse trompe l’oeil, zorgt ervoor dat ‘Uncle Martin’ voorlopig meer obstakels telt dan de meeste van Heylens speurtochten naar de kortste weg naar ontroering, zoekacties waarvoor hij desnoods bereid is omwegen te nemen. ‘Voor familie vind ik ze nog afstandelijk’, bemerkte Heylen zelf ook na zijn eerste ontmoeting met ene Kelly, die zowel genealogisch als geografisch een verre nicht van ‘m bleek.

Beeld © VRT

Er lijkt me, tot slot, deze keer ook iets lichtjes anders te zijn aan Martin Heylen zelf. Met regisseur Lise Tieleman duldt hij in ‘Uncle Martin’ bijvoorbeeld een zichtbare aangever naast zich. De nervositeit die Tieleman af en toe weet vast te leggen bij Heylen, verraadt bovendien dat, ondanks de verre reis die eraan voorafging, de kern van ‘Uncle Martin’ misschien weleens dichter bij huis zou kunnen liggen dan op het eerste gezicht aannemelijk lijkt. Toen Heylen in de eerste aflevering te gast was in de jachthut van twee neven, hem tot voor kort volslagen onbekend, wou hij bijvoorbeeld polsen naar hoe levendig die hun overleden vader nog voor de geest konden halen, maar van de drie was het uiteindelijk Heylen zelf die als eerste volschoot. Toen dat hervonden tweespan neven een aflevering later tot de ellebogen in een vers geschoten hert zat, haalde Heylen ondertussen hardop, voor niemand in het bijzonder, herinneringen op aan hoe hìj eertijds zijn vader had bijgestaan bij het schapen slachten. Oosteeklo lag plots binnen wandelafstand.

Gek is dat: meermaals al heb ik Martin Heylen naar telkens een ander eind van de wereld zien afreizen, op zoek naar de ander, maar dit was de eerste keer dat ik het gevoel kreeg dat hij bij aankomst eigenlijk vooral zichzelf hoopte aan te treffen. Twee afleveringen ver denk ik nog altijd: Ik hoop dat hij ‘m vindt.