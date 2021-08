In Vlaanderen wordt massaal naar deze tien titels op Netflix gekeken

Netflix zal tegen het einde van het jaar bijna 18 miljard dollar hebben uitgegeven aan ‘Originals’, maar wat staat er deze week vrolijk op nummer één in de lijst van meest bekeken titels? Een film uit 2018, die gebaseerd is op een videogame.

‘Tomb Raider’, waarin Alicia Vikander de rol van de ondernemende archeologe Lara Croft op zich neemt, kon enkele jaren geleden op betere kritieken rekenen dan de originele film uit 2001 met Angelina Jolie in de hoofdrol, en blijkt ook vandaag populair. De blockbuster verscheen woensdag op Netflix en werd op slag de meest bekeken titel; de nieuwe actiefilm ‘Sweet Girl’ - wél een Netflix-Original - die sinds de release vorige vrijdag op plaats één had gestaan, moest daardoor een plekje opschuiven.

Nog meer Hollywoodgeweld vinden we op plaatsen vier en vijf, met ‘Jumanji: The Next Level’ en ‘The Meg’, maar er maken - gelukkig voor de Netflix-boekhouder - ook enkele eigen titels hun opwachting in de lijst. De matige thrillerserie ‘Clickbait’, waarin een man ontvoerd wordt en opduikt in een bizar filmpje op het internet, scoort het hoogst, voor de animatiereeks ‘Nightmare of the Wolf’ - een opwarmertje voor het tweede seizoen van het erg populaire ‘The Witcher’ dat in de december verschijnt -, en de uitstekende comedy ‘The Chair’. Voor de drukst bekeken en felst becommentarieerde Netflix Original van de afgelopen weken, ‘Sex/Life’, zit het er ondertussen op.

De Netflix-top 10 van vrijdag 27 augustus

1 ‘Tomb Raider’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 ‘Sweet Girl’

3 ‘Outer Banks’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

4 ‘Jumanji: The Next Level’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5 ‘The Meg’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 ‘Hit & Run’ (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

7 ‘Clickbait’

8 ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’

9 ‘The Chair’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

10 ‘Gone for Good’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)