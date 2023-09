In zijn allerlaatste uitzending leest Dany Verstraeten stoïcijns wat er staat over het plasincident, zoals hij 34 jaar lang gelezen heeft wat er staat

‘Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gaat in de tegenaanval in de zaak van het plasincident op z’n verjaardagsfeest.’

Die zin, die carnavaleske kettingbotsing van woorden, moet Dany Verstraeten op dinsdagavond 5 september 2023, enkele ademhalingen na 7 uur, van z’n autocue aflezen. Hij doet het uit vrije wil, of toch minstens omdat z’n arbeidscontract bij DPG Media pas een uur later in pensioen voorziet. Hij wordt niet onder schot gehouden, bedoel ik, Dany is niet het lijdend voorwerp van een weddenschap, hij is niet ten prooi gevallen aan een richtingloos gesputter dat de bedrijfsverpleegster even later zal diagnosticeren als een herseninfarct. Neen, hij leest wat er staat, zoals hij 34 jaar lang gelezen heeft wat er staat.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Dany Verstraeten presenteerde zijn laatste nieuwsjournaal. Waar? VTM Waarom is het opvallend? Na 34 jaar dienst gaat een icoon met pensioen.

De minister van Justitie. Het plasincident. De tegenaanval.

Dany bekommert zich over die eerste zin van z’n allerlaatste ‘VTM Nieuws’ met een stoïsche rust. Hij blikt door de camera, de huiskamer in, hij is de bedaagde herder die kijkt of de kudde mee is. Straks zal hij elk schaapje individueel op blauwtong inspecteren.

Nu gaat zijn stem toch licht de hoogte in. ‘Om de speculaties over zijn eigen gedrag te counteren, toont hij ons exclusief zijn eigen bewakingsbeelden van die avond. Hij wil bewijzen dat hij echt niet wist dat zijn vrienden tegen een politiecombi hadden geplast, en dat hij later op de avond zelf niets verkeerds heeft gedaan.’

Zo zit dat dus: de minister van Justitie heeft Dany op z’n melancholische afzwaaidag een primeur cadeau gedaan. Weken heeft het nieuwsanker lopen dromen van een oplossing voor het Palestijns-Israëlisch conflict, of een vaccin tegen de nijdigste kankers. Vrede in Oekraïne, dat mocht ook. Maar het is dus het plasincident geworden. In het leven gaan de dingen wel vaker zoals in ‘Het rad van fortuin’, denkt Dany lankmoedig. Je kunt de auto winnen, maar ook de set ovenwanten.

Van Quickenborne begroet de uitgestuurde onderzoeksjournalist met een vuistje, niet met een hand - in het licht van het plasincident kan dit een aanwijzing zijn. De minister toont de beelden van zijn eigen bewakingscamera, en zegt cerebraal dat hij weliswaar een beweging maakte, maar geen plásbeweging. Dat onderscheid is belangrijk, cruciaal zelfs.

Buiten beeld zucht het vermoeide nieuwsanker. Het is al een lange dag geweest, want in de loop van de middag is Riadh Bari ’m in naam van de openbare omroep komen vieren. Zodra daarvan hersteld heeft Dany ook nog tegen zijn eigen redactie betoogd: ‘Drama moet je kort knippen. Ik heb ooit óók een plasincident meegemaakt. Ik ververste de lakens en excuseerde me bij mijn vrouw. En dat was het dan: nooit meer over gepraat.’

Dany, die met z’n 67 jaar van leuterbezit onderhand wel een plasbeweging van een niet-plasbeweging weet te onderscheiden, maar zich desondanks - je bent een baken van neutrale nieuwsgaring of je bent het niet - niet uitspreekt over de ministeriële gulp, gaat toch nog even live naar de onderzoeksjournalist ter plaatse. Die bekent dat hij óók niet met zekerheid kan stellen dat de minister van Justitie een plasbeweging maakte. Met enig voorbehoud geeft hij nog mee dat bronnen dicht bij het onderzoek hem wel influisterden dat op andere camerabeelden de plasbeweging wél als dusdanig geïdentificeerd kan worden.

Bronnen dicht bij Dany Verstraeten melden dan weer dat zijn lichte ergernis nu pisnijdigheid is geworden. Net voor het weer aan hem is, monkelt hij iets over Schrödingers plasbeweging. In de studio ondervraagt hij vervolgens de politieke journaliste van VTM over de mogelijke gevolgen van het plasincident en de plasbeweging of de niet-plasbeweging op de carrière van de minister, maar hij houdt zijn gezicht in de plooi. Tegenwoordig kost dat ook niet zo heel veel meer.

Eindelijk, na twaalf minuten plasincident, mag Dany verder. Hij vertelt helder over een geseponeerde klacht tegen de voorzitter van Vooruit, over koeriers die pakjes jatten, over een storm die Griekenland ranselt en Daniel heet, niet eens Dany. Over Kim Jong-un en Vladimir Poetin, over een nieuwe plaat van de Rolling Stones, over Remco Evenepoel en zijn Vuelta, over Rode Duivels die geld verdienen.

Daarna lopen zijn collega’s de studio in, en overvallen ze hem met sentiment en Clouseau - de broers Wauters zijn net als Dany Verstraeten co-auteurs van VTM. Dany kijkt voor het laatst dóór camera 1, en aait zijn kijkers. Daar gaat de pontificale ernst. Daar gaat de herder met z’n zachte handen. Daar gaat de rebus, het raadsel. Daar gaat de man die in een ander leven president van Frankrijk zal worden.

Laat op de avond heb ik iets baldadigs in de zin, een monsterlijk eerbetoon aan Dany moet het worden, mijn eigen actueel dankjewel, verdrietig en dankbaar en rebels, maar ik kan geen politiecombi vinden, zelfs geen struik of jonge perelaar, en dus laat ik alles maar gewoon tegen het porselein klateren. ‘Bedankt dat je bij ons was, Dany,’ zeg ik tegen de stilte die volgt. ‘Blijf bij VTM.’