In ‘Zomeravonden’ leerde Sven De Leijer ons bij de bearnaise een les over rouw en herinneringen

Het leven is als bearnaisesaus: het ene moment mooi, glanzend en romig, een paar seconden later, als je even niet aan het opletten bent, doffe ellende. Maar ook als je wereld voor je ogen begint te schiften, kun je daar nog steeds redelijk ongeschonden uitkomen, bewees Sven De Leijer in een mooie ‘Zomeravonden’.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Sven De Leijer is te gast in ‘Zomeravonden’ Waar? VRT1 Waarom is het opvallend? De Leijer praat op een mooie, serene manier over het verlies dat hem getekend heeft.

Wim Lybaert vloekte bij de start van ‘Zomeravonden’. Ooit had hij een dure eed gezworen om nooit nog bearnaisesaus te proberen maken, na een poging die zo faliekant was misgelopen dat hij er bijna zijn keuken en zijn huwelijk aan was verloren. Maar nu kon hij niet anders want Sven De Leijer, te gast in zijn programma, had erom gevraagd: rosbief met bearnaisesaus, groentekrans en frietjes, dat was het gerecht dat zijn vader altijd maakte op zondag. Het geluid van een klopper die een acht vormt was het geluid van zijn jeugd, in zijn herinnering stond er in de koelkast altijd zelfgemaakte gastrique klaar.

De vader van Sven is 21 jaar geleden gestorven, toen hij 52 was en zijn zoon 22. ‘Maar als iemand overleden is, is het belangrijk dat die nog blijft voortbestaan’, zei Sven. ‘Er gebeuren rotte dingen, je kunt alleen je best doen om herinneringen levendig te houden.’ Daarom mocht Wim zich wagen aan de bearnaisesaus die nooit nog zo lekker had gesmaakt als een kwarteeuw geleden. Daarom ook dat Sven bewust nog elke dag aan zijn vader dacht en dat de kinderen van zijn broer dankzij alle verhalen over de man op vergeelde foto’s ook weten wie hij was en over hem praten. ‘De kleinkinderen die hij nooit heeft gekend, kennen hem nu wel’, zei Wim, en ik kon zweren dat hij tussen de dampende schotels vlees en groenten even in de buurt van de zin van het leven kwam.

Na de maaltijd gingen de twee rond het kampvuur zitten en kwam ook dat andere drama aan bod: het kind dat Sven en zijn partner twee jaar geleden verloren, vlak voor de geboorte. Ook nu bleef de man ver weg van alle pathetiek en zelfmedelijden. Hij had geluk gehad, zei Sven, dat hij en zijn vriendin op dezelfde manier omgingen met het verdriet, waardoor ze er voor elkaar konden zijn, steun vonden en nu konden genieten van de roze wolk van hun tweede zoontje ‘zonder het eerste te vergeten’. Uit heel die periode had hij ook onthouden dat de mens goed is, dat ‘met uitzondering van een paar apen iedereen klaar staat om te helpen, een knuffel te geven, een bordje warm eten’. Ik geloof dat hij gelijk heeft, maar tegen dan was ik er ook van overtuigd dat Sven het soort mens is waar anderen graag goed voor doen. Het is een talent.