‘Interdit aux chiens et aux Italiens’ is het werk van een ware kunstenaar

Van Alain Ughetto, met de stemmen van Ariane Ascaride, Alain Ughetto en Diego Giuliani

De magie van klei.

ANIMATIE Zoals Geppetto uit het beste pijnboomhout zijn Pinokkio sneed, zo blies regisseur Alain Ughetto via de stopmotiontechniek de uit klei vervaardigde popjes van zijn grootouders leven in, om hen vervolgens zélf te laten vertellen over het Italiaanse dorp waar ze in het begin van de 20ste eeuw leefden. Het leven was er even hard als de kastanjes waarmee ze in de winter bij gebrek aan vlees en aardappelen hun maag vulden. De Spaanse griep verscheen op hun deurdrempel, in de jaren 30 kwamen de fascisten de huizen afbranden en de vrouwen verkrachten, en in Frankrijk, waar ze uit wanhoop heen trokken, maakten ze kennis met de donderwolk van het racisme. Wij stellen vast dat er uit die zwaar op de proef gestelde Ughetto- genenpool een ware kunstenaar is voortgekomen die een prachtige animatiefilm heeft gemaakt over het verleden van zijn familie.

Vanaf 9 augustus in de bioscoop.