‘Is crypto het nieuwe goud?’ is opgehangen aan sujets die qua onbetrouwbaarheid niet onderdoen voor Wout uit ‘FIRE’

‘Is crypto het nieuwe goud?’, zo luidt de titel van een nieuwe docureeks op Streamz. Het is een vraag die me maar matig bezig houdt, ook omdat ze in mijn oren ongeveer hetzelfde klinkt als ‘Kan de trainer van Erpe-Mere United de nieuwe bondscoach worden?’. Maar omdat de reportage uit dezelfde stal komt als ‘FIRE’, de veelbesproken serie die op VRTMax te zien was voor de openbare omroep ze met schaamrood op de wangen weer verwijderde, drong enig onderzoek zich toch op.

Het grootste verschil tussen ‘Is crypto het nieuwe goud?’ en ‘FIRE’ zit al meteen bij het begin. Terwijl de tweede reeks zonder enige waarschuwing op het nietsvermoedende en vooral jonge publiek van VRTMax werd losgelaten, krijgt deze serie in de eerste seconde een duidelijke waarschuwing mee. ‘Deze docu biedt in geen geval financiële educatie’, zo staat er op het scherm te lezen, wat als bijkomend voordeel heeft dat je direct weet dat je niet echt een antwoord hoeft te verwachten op de vraag uit de titel.

Wat ‘Is crypto het nieuwe goud?’ dan wel te bieden heeft, volgt netjes het draaiboek dat maakster Cheeru Mampaey al voor ‘FIRE’ schreef: kleurrijke figuren uit het financiële wereldje die hun rijkdom tentoon mogen spreiden, afgewisseld met enkele stemmen van de rede die tegengas geven bij de verhalen over hoe je snel rijk kunt worden door te investeren in bit- en andere coins. Het moet wel gezegd: het evenwicht zit hier beter dan in ‘FIRE’, waar er heel weinig moeite werd gedaan om de luchtbellen te doorprikken. Deze keer mag er zelfs een rechercheur van de federale politie komen vertellen dat je maar beter ver weg blijft van alle virtuele munten en wordt er ook uitgelegd hoe oplichters bitcoins gebruiken om brave burgers van hun centen te ontdoen.

Het grootste probleem - en ook de reden waarom de FSMA, de financiële regulator van de overheid, ‘Is crypto het nieuw goud?’ onlangs nog als ‘gevaarlijk’ bestempelde - is dat de schaduwkant pas in de tweede helft van de zesdelige reeks wordt belicht. De eerste drie afleveringen zijn vooral opgehangen aan sujets die soms qua onbetrouwbaarheid en gladheid niet hoeven onder te doen voor Wout uit ‘FIRE’. Zoals de Nederlander Didi Taihuttu, die samen met zijn gezin in Portugal woont. De zelfverklaarde wereldreiziger zette in 2017 al zijn bezittingen om in bitcoin, verhuisde naar het zuiden en geeft nu via YouTube in Engels waar zelfs Louis Van Gaal raar van zou opkijken anderen tips om in virtuele munten te investeren. Taihuttu zag in 2017 het licht nadat hij in een depressie was geraakt en besefte dat je de angst om dingen te verliezen van je af moet schudden om gelukkig te worden. De angst om een fair deel van zijn bezit aan de overheid af te dragen had hij echter netjes behouden: in Portugal worden opbrengsten uit cryptomunten niet belast.

In zijn zuiderse stekje kreeg Taihuttu het bezoek van de Vlaming Bruno Ver, die ook plannen had om, enkel om het goede weer natuurlijk, naar Portugal te verhuizen. Ver is ‘ondernemer en cryptospecialist’ en organiseert online bitcoinconferenties waarop hij iedereen uitlegt hoe ze even rijk als hij kunnen worden. Hopelijk heeft hij daar meer overtuigingskracht dan thuis, want toen hij de ‘nanny’ had aangeboden om haar voortaan in virtuele munten te betalen had zij tot zijn ontzetting vrolijk gepast. Aan het verhaal hoe Ver ooit bitcoins had leren kennen hing een meer dan kwalijk geurtje. In 2011 had de man een start-up uit de grond gestampt en toen hij een app wou laten bouwen, kreeg hij de boodschap dat de IT-specialisten enkel bitcoins wilden. Daarop was Ver met zakken vol cash geld naar New York moeten gaan om er virtuele munten te kopen, waarmee hij daarna de app en ‘allerlei andere investeringen’ in zijn bedrijf had betaald.

Voor de modale kijker valt er met ‘Is crypto het nieuwe goud?’ niet meteen veel te winnen, maar het zou misschien niet slecht zijn dat niet alleen de FSMA de reeks en haar hoofdrolspelers onder de loep neemt, maar ook de belastinginspectie.