‘Is dit nu mansplaining?’, vroegen we ons af tijdens ‘Ons DNA’, want je bent een millennial of je bent 't niet

Het eigenaardige aan wetenschap, zo beweren lui die er meer van weten, is dat elk verworven antwoord vanzelf weer nieuwe vragen voortbrengt. Zo blijf je bezig natuurlijk. Lieven Scheires persoonlijke streven om wetenschap gemeenzaam te maken onder zijn volk, heden de VTM-kijker, zal dus ook niet meteen tot een conclusie komen. Scientia est omnia. Wellicht vindt hij het net goed zo.

In dat opzicht kwam het me voor dat Scheire heelhuids in z’n element was in ‘Ons DNA’. Daarin hecht zijn kenmerkende, empirisch ingestelde geestdrift zich vast aan de genetica, en aan Frances Lefebure, en wordt voor eens en altijd uitgeplozen wat het wondere desoxyribonucleïnezuur zoal vermag. Er werden ons onontloken wonderen en mysteries in het verschiet gesteld, besloten in ieders genen, en niet het minst in het woord ‘desoxyribonucleïnezuur’ zelf, dat zo’n mond vol bleek dat Scheire gewillig zijn medepresentatrice verbeterde bij haar uitspraak ervan. Lefebure liet zich dat welgevallen. ‘Is dit dan mansplaining?’, vroeg ik me echter af, want je bent een millennial of je bent ‘t niet.

Toen daarna echter Dina Tersago het beeld binnenschreed, liet ik eventuele onwelvoeglijke bedenkingen weer varen. Elke week staat één BV immers een minuscule portie desoxyribonucleïnezuur af aan ‘Ons DNA’, dat zich daarna verwondert over de informatie die met zulke staalname bekomen kan worden. Dat die BV’s daartoe bereid bevonden kunnen worden, in een tijd waarin de privacy-inbreuken je zo al op de wind van allerlei hoogtechnologische noviteiten komen aanwaaien, mag opmerkelijk heten. Lefebure, die na een DNA-test over nieuwe inzichten beschikte betreffende de mens Dina Tersago, troonde haar onderzoeksobject mee naar de kermis, waar Tersago gelast werd het emplooi van foorkramer in te vullen: haar genetisch profiel schreef dan ook voor dat ze een verhoogde aanleg had voor podiumvrees. Ik had graag meer uitleg gekregen over die genetische grondslag van schroom, en of die al dan niet middels stamceltherapie getransplanteerd kon worden naar behoeftige patiënten, maar helaas. Wel werd er grondig stilgestaan bij de genetische component aan wagenziekte, waar Tersago na een ritje in de achtbaan ook al begiftigd mee bleek. Ze had het werkelijk niet onder de markt.

Daarna werd ook nog een heel panel aan onbekende Vlamingen getest op hun aanleg voor wagenziekte, maar dat had niet gehoeven. De conclusie bleef dezelfde, en daarenboven zat ‘Ons DNA’ al allesbehalve om vulling verlegen. Zo was Scheire eerder ook al naar IJsland getrokken om een gekloonde hond over de kop te aaien, en even tevoren hadden we nog kennis gemaakt met Luc, een nadrukkelijke snorrendrager en voormalig adoptiekind die nu naar bloedverwanten zocht, want zo’n programma was ‘Ons DNA’ dus ook. Na doorlichting van zijn genenmateriaal bleken Lucs voorouders geheel onverwacht van Joods-Duitse inslag. Aan het eind werd zelfs een heuse achternicht opgeduikeld per videogesprek: niet dat er voortaan een stoel dient bijgezet op het kerstfeest, maar ik dacht toch een vorm van loutering te zien bij Luc. Als illustratie van waar DNA-onderzoek ons zoal toe in staat stelt, had het ook z’n merites. De Bende van Nijvel, ondertussen, blijft veilig buiten ieders bereik.

Ook Scheire en Lefebure vertrouwden hun DNA toe een wattenstaafje. Scheire, leerden we enigszins omstandiger dan nodig, was van beiden de minst waarschijnlijke topatleet, en liep het meeste kans om ten onder te gaan aan hart-en vaatziekten. Misschien ligt hij daar te gelegener tijd weleens wakker van, maar de onthulling dat Lefebure buiten haar medeweten om familie bleek van een BV vond ik daarmee vergeleken veel belangwekkender. Die bekende in kwestie, geloof het of niet, was immers Lieven Scheire zelf. Ik acht de kans niet gering dat ik ook de volgende aflevering wil meemaken, al is het maar om uit te sluiten dat ìk BV’s in de familie heb. Het overkomt de besten.